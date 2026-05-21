İstanbul'da Kurban Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri Yoğunlaştırıldı

İstanbul'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde Bakırköy ilçesindeki gıda işletmelerine yönelik denetim yaptı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 39 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan 800'ü aşkın resmi kontrol görevlisi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, üretim, satış ve toplu tüketim işletmeleri düzenli olarak kontrol ediliyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla tüketiminin artması beklenen tatlı, şekerleme, çikolata ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik denetimler artırıldı.

Ayrıca et ve et ürünleri alanında faaliyet gösteren işletmelerde, kıyma makineleri, bıçaklar ve diğer ekipmanların temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun muhafaza şartları başta olmak üzere resmi kontroller sürdürülüyor.

Bakırköy'de gerçekleştirilen denetimler kapsamında açıklamalarda bulunan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İstanbul'un 16 milyon tüketicisiyle beraber çok yoğun gıda ürünlerinin tüketildiği bir şehir olduğunu vurgulayarak, 800'ü aşkın gıda kontrol görevlisiyle beraber 7 gün 24 saat esaslı olarak vatandaşların güvenilir gıdaya erişimi konusunda denetimleri yoğun şekilde devam ettirdiklerini söyledi.

Parıldar, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber her bayramda olduğu gibi özellikle tatlı sektöründe, çikolata, şekerleme, unlu mamuller sektöründe denetimleri yoğunlaştırdıklarını bildirdi.

Öte yandan Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanların etlerinin de işlendiği gerek şarküteriler gerekse kasaplar nezdinde de denetimler yaptıklarını anlatan Parıldar, şunları kaydetti:

"Hem buralarda bu ürünlerin, etlerimizin parçalanması, kıyma yapılması konusunda kullanılan makine ve ekipmanlarının temizliği, hijyeni hem saklama koşulları hem de burada bulunan görevli, çalışanların da aynı zamanda hijyen açısından ve hijyen belgesi açısından da kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Diğer taraftan işletmelerimizin gerek fiziki şartlarını gerek ürünlerin izleme süreçlerini, depolanma süreçlerini, sıcaklık kontrollerini, soğuk zincir süreçlerini ve ürün proseslerini de yine bu denetimlerimizde yerinde bizzat arkadaşlarımızla beraber denetliyoruz."

"Bu yılın ilk 4 ayında 90 bine yakın gıda denetimi gerçekleştirdik"

Suat Parıldar, bu yılın ilk 4 ayında 90 bine yakın gıda denetimi gerçekleştirdiklerinin bilgisini paylaşarak, "Denetimlerde uygunsuzluk tespit ettiğimiz 1523 işletmeye yaklaşık 250 milyon lira cezai işlem uyguladık." dedi.

Parıldar, numune alma programı kapsamında da 2026'da 1500'e yakın numune aldıklarını ve bu numunelerin analiz sonuçlarını değerlendirerek, 141 uygunsuz analizle ilgili de cezai işlem uyguladıklarını söyledi.

Bakanlığın taklit-tağşiş ve insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünleri üreten ya da piyasaya arz edenlerin yayınlandığı bir de kamuoyu duyurusu sayfası olduğunu dile getiren Parıldar, "Bu duyuru sayfasında da yine 2026 yılı içerisinde yaklaşık 28 işletmeyle ilgili işlem yaptık. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yine 104 işletmeye de faaliyetten men cezası uyguladık. Bunların hepsini tüketicilerimizin güvenilir gıdaya erişmesi açısından hiç esnemeden, gıdada sıfır tolerans ilkesiyle beraber yerine getiriyoruz." şeklinde konuştu.

Parıldar, "en iyi denetçi, tüketicinin kendisidir" sloganlarına dikkati çekerek, 16 milyon denetçiye talip olduklarını vurguladı.

Bakanlığın hayata geçirmiş olduğu "Tarım Cebimde" uygulamasına dikkati çeken Parıldar, şöyle devam etti:

"Bu uygulamayı mobil telefonlarınıza indirdiğiniz takdirde, orada gıda güvenliği sekmesinden, işletmeye gittiğiniz zaman işletmelerimize Bakanlığımızın resmi olarak, kanuni olarak tanımlamış olduğu karekodu okuttuğunuz takdirde o işletmenin işletmeyi tanımlayıcı bilgilerine erişme imkanınız oluyor. Bakanlığımız tarafından verilmiş olan işletme kayıt ya da onay belgesini ve bu belgenin fiziki numarasına erişme imkanınız oluyor, aynı zamanda da o işletmeyi bizim gıda denetçisi arkadaşlarımızın en son ne zaman denetlediklerini görme şansınız oluyor. Dolayısıyla bu karekod uygulamasını mobil telefonlarıyla bütün tüketicilerimizin kullanmasını rica ediyoruz."

"Tarladan çatala güvenilir gıda, izlenebilir gıda' anlayışıyla aralıksız bu denetimleri gerçekleştiriyoruz"

Suat Parıldar, "Güvenilir Gıda" mobil uygulamasının da Bakanlık tarafından hayata geçirildiğini belirterek, burada da "denetim elinde, çek gönder" sloganıyla yine bütün tüketicilere denetçi kimliğiyle yardımcı olmaları konusunda bir uygulama başlattıklarını kaydetti.

Parıldar, uygulamanın nasıl kullanılması gerektiğini anlatarak, "Tüketicilerimiz işletmeyi ziyaret ettiği zaman ya da oradan alışveriş yaparken herhangi bir uygunsuzluktan şüphe duyuyor iseler onun fotoğrafını çekip mobil uygulamadan bize gönderdikleri takdirde biz onun yer ve konum bilgilerini de elde ediyoruz ve orada en kısa sürede denetimi icra etmiş oluyoruz. Ayrıca tüketicilerimize bu denetim sonuçları da yine o sekmeden sorgulayarak sonuçta neler yapılmış görme imkanını da sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tarladan çatala güvenilir gıda, izlenebilir gıda" anlayışıyla hem üretim safhasında hem de tüketiciyle buluştuğu nihai satış noktalarında aralıksız bu denetimleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Parıldar, 2025'te de İstanbul'da yaklaşık 230 bin gıda denetimi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Parıldar, "İstanbul'umuz gibi 139 bin gıda işletmesi olan büyük bir metropolde 2025'te yapmış olduğumuz yaklaşık 230 bin denetimde uygunsuzluk tespit etmiş olduğumuz 10 bini aşkın işletmeye de 620 milyon lirayı aşkın idari para cezası uyguladık. Yine faaliyetten men ettiğimiz işletme sayısı 290 ve halk sağlığını tehlikeye düşürecek ürünleri üretmek ya da piyasaya arz etmek suretiyle insan sağlığını tehlikeye düşüren 95 işletmeyle ilgili de savcılığımıza suç duyurusunda bulunduk." diye konuştu.