İstanbul'daki fuarda Aydın Ticaret Borsası standı yoğun ilgi gördü

Aydın Ticaret Borsası, gıda sektörünün en yeni ürün ve teknolojilerinin buluşma noktası olan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı-WorldFood İstanbul 2025'te yerini aldı. Aydın Ticaret Borsası'nın fuar alanında yer alan standı yerli ve yabancı birçok ziyaretçi gezdi.

Aydın Ticaret Borsası ve kardeş borsa olan İstanbul Ticaret Borsası, üyeleriyle birlikte Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı- WorldFood İstanbul 2025'e katılım sağladı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda bu yıl 40 farklı ülkeden yaklaşık bin 400 firma ve 3 bin 200 marka yer alıyor. Katılımcıların yüzde 40'ını yabancı firmaların oluşturduğu ve 100 ülkeden 900'ü aşkın satın almacının ziyaretçi olarak bulunduğu bu büyük etkinlikte, Aydın Ticaret Borsası ve üyeleri, Aydın'ın eşsiz lezzetlerini ve markalı ürünlerini ziyaretçilere tanıttı.

WorldFood İstanbul Fuarı'na ilişkin değerlendirmede bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, üyelerinin küresel rekabet gücünü ve dış ticaret hacmini artırma misyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Bu kapsamda fuarların önemine vurgu yapan Çondur, "WorldFood İstanbul, borsamız ve üyelerimiz için stratejik bir öneme sahip. Bu yıl 4'üncü kez fuarda yerimizi aldık. Bu fuara borsamız üyelerinden bazı firmalarımız katıldı. Geniş ürün yelpazelerini uluslararası ziyaretçilere tanıtma ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı elde ettiler. WorldFood İstanbul Fuarı sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de gıda sektörünün kalbinin attığı, gıda ürünleri ve teknolojileri konusunda en son yeniliklerin tanıtıldığı bir fuar. Üyelerimiz için uluslararası arenada kendilerini göstermelerine ve yeni iş birliklerinin kapısını aralamalarına imkan tanıyan önemli bir fırsat sunmaktadır" dedi.

Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası olan WorldFood İstanbul Fuarı'nın birçok yeni ürünü ve en son teknolojilerinin tanıtılması yanı sıra mevcut ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni işbirliklerin sağlanması anlamında da önemli bir imkan sağladığını vurgulayan Çondur, şöyle konuştu: "Üyelerimiz, bu fuarda sadece mevcut müşterileriyle ilişkilerini güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni pazarlar ve iş ortaklıkları kurma fırsatı da elde ediyor. Fuarda Amerika Birleşik Devletleri'nden Brezilya'ya, İtalya'dan Polonya'ya, Çin'den Hindistan'a, Güney Kore'den Suudi Arabistan'a dünyanın dört bir yanından önemli katılımcılar var. Bu da WorldFood İstanbul'un küresel ticaretteki yerinin çok güçlü olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu tür fuarlar, ihracat hacmimizin artırılmasının yanı sıra global gıda trendlerini yakından takip etmemiz ve bu trendlere uygun stratejiler geliştirmemiz açısından kritik önem taşımaktadır. Fuar süresince gerçekleştirilen ikili görüşmeler ve temaslar ise üyelerimizin dış pazardaki varlıklarını sağlamlaştırmaktadır."

Yeni iş birlikleri ve ihracat fırsatları

Aydın Ticaret Borsası ve borsa üyeleri için oldukça verimli bir fuar sürecinin yaşandığını belirten Çondur, "Fuar boyunca üyelerimiz, mevcut iş birliklerini güçlendirirken yeni ticari partnerleri bulmak ve yeni pazarlarda yer almak adına önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Hem borsamız hem de üyelerimiz için oldukça verimli bir fuar süreci yaşandı. Aydınlı çiftçilerimizin ürettiği, ihracatçılarımızın katma değer katarak dünya sofralarına sunduğu ürünlerimiz, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı" dedi. Aydın Ticaret Borsası olarak, üyelerinin küresel pazarda daha güçlü bir yer edinmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Çondur, kardeş borsa olan İstanbul Ticaret Borsası'na, fuara katılım sağlayan Aydın Ticaret Borsası üyelerine ve ziyaretçilere teşekkürlerini iletti.

Avrupa Birliği Tescilli Aydın Memecik Zeytinyağı ziyaretçilerden tam not aldı

Fuar boyunca, Aydın Ticaret Borsası standında Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council /IOC) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelistleri tarafından ziyaretçilere Avrupa Birliği tescilli Aydın Memecik Zeytinyağı tadımı yaptırıldı. Bu etkinlikte, ziyaretçilere kaliteli zeytinyağının ayırt edici özellikleri anlatılarak, ürünlerin uluslararası pazarlardaki rekabet gücü vurgulandı. Çondur, bu tür etkinliklerin, Aydın'ın yerel ürünlerinin küresel bilinirliğini artırmada önemli bir rol oynadığını belirtti.

Aydın'ın coğrafi işaretli ürünleri dünya sahnesinde

WorldFood İstanbul 2025'te Aydın Ticaret Borsası standı, Aydın'ın coğrafi işaretli ürünleriyle zenginleştirildi. Avrupa Birliği (AB) tescilli Aydın Kestanesi, Aydın Memecik Zeytinyağı Aydın Memecik Zeytini, Aydın Çam Fıstığı ve Aydın İnciri ürünleri de sergilendi. Aynı zamanda Aydın Kestanesinden üretilen kestane şekeri, Aydın İncirinden üretilen incir reçeli ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

WorldFood İstanbul 2025'e katılım sağlayan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcısı Ali Çevik, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Cihan Can, Yakup Er ve Rıza Uyar ile Meclis Üyeleri Adem Türkmen, Mehmet Akkan, Mustafa Hakan Adalı ve Ali Riza Vural, kardeş Borsa İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Başkan Yardımcısı İlhan Koyunseven, Sayman Üye Recep Salih Al, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Tekinaslan, Zülküf Kopuz, Zeki Aslan, Mehmet Beşir Kılıç ve Ali Taş Gülen ile Meclis Üyeleri Işılay Reis Yorgun, Emin Demirci, Şerafettin Taştan, Soner Topal ve Emrah Özduran ile bir araya geldi.

Aydın Ticaret Borsası heyeti, fuarda yer alan oda borsaları ve Aydın Ticaret Borsası üyelerinin stantlarını ziyaret etti. - AYDIN