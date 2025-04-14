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İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor
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İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İBB'den ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle kent genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durdurma kararı aldıklarını duyurdu. Odadan yapılan açıklamada, ödemelerin 3 ila 4 aya varan gecikmelerle yapıldığı ve bu durumun işletmecileri iflasın eşiğine sürüklediği belirtildi.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle kent genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durdurma kararı aldıklarını bildirdi.

Odadan yapılan açıklamada, kentte milyonlarca kişinin günlük yaşamında kritik rol üstlenen özel halk otobüsü işletmecilerinin artık dayanma sınırlarının sonuna geldiği belirtildi.

"ÖDEMELER 3-4 AY GERİDEN GELİYOR"

Özel halk otobüsleri işletmecilerinin ekonomik dalgalanmalara, akaryakıt zamlarına ve artan maliyetlere rağmen bu kenti ayakta tutan toplu taşıma sisteminin yükünü omuzladıkları aktarılan açıklamada, "Son 5 yıldır, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 3 ila 4 aya varan ödeme gecikmeleri bizleri iflasın eşiğine sürüklemiştir. Bugün itibarıyla belediyeden toplam alacağımız 5 milyar lirayı aşmıştır. Bu, yalnızca bir borç değil, binlerce emekçinin, ailelerinin ve milyonların taşıma hakkının gasbıdır." ifadeleri kullanıldı.

"YAKIT ALACAK GÜCÜMÜZ KALMADI"

Diyalog arayışlarına karşılık her seferinde oyalama politikalarıyla karşılaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Artık ne yakıt alacak gücümüz kaldı ne de şoförlerimizin maaşını ödeyecek imkanımız var. Bu şartlar altında taşımacılık hizmetini vermek teknik, insani ve vicdani olarak mümkün değil. Bu nedenle önümüzdeki günlerde İstanbul genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durduracağız. Bu bir tehdit değil, mevcut koşulların dayattığı mecburi bir karardır. Ya çözüm üretilir ya da İstanbul'da toplu taşıma sistemi çöker."

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Kaynak: AA / Abdullah Karlıdağ - Ekonomi
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıoturan:

imamoğlu ile bırakın uğraamayı hizmet aksıyor sebebi akp dir. ayıptır günahtır. hırsızın kim olduğuu tüm türkiye biliyor.

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

İBB’ yi batırmış resmen hırsızlar çetesi….Eko Çal Çal Çal…

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Haber YorumlarıGenco:

Herkese bol keseden dağıtan Özgür efendi, bi zahmet İBB’nin borçlarını da kapatıver…

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Haber YorumlarıKadir Yılmaz:

iş Bankası ödesin

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Haber YorumlarıTekin Avci:

Amaç belli tezgah belli maksat ibb de chpyi başarısız göstermek karalamak silmek masus yapılan bu tezgahlara istanbul inanmıyor ne vaad ettinizde bunlar yapiliyor ayıptır günahtır yazıktır

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Özel halk otobüsçüleri birileri iyi gaza getirmiş O kadar olacak Yıllar önce eş dost aldıkları ticari plakaların gereği imamoğluna vurma görevini yerine getirmek boyunlarının borcu

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