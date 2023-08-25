İstanbul'da toplu gıda tüketimi yapılan işletmelere denetimler artırıldı

İSTANBUL'da toplu gıda tüketimi yapılan işletmelere yönelik denetimler artırıldı. Ümraniye'de yapılan denetimlerde konuşan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca "2023 yılı başından itibaren uygunsuzluk tespit edilen 3 binin üzerindeki işletmeye toplam 75 milyon TL civarında idari para cezası uygulandı" dedi.

Toplu gıda tüketimi yapılan otel restoran gibi işletmelerde gıda kaynaklı salgınları engellemek ve hızlı tedbirler alabilmek için denetimler artırıldı. Bu kapsamda, İstanbul'da tespit edilen işletmelere yönelik denetim yapıldı. Ümraniye'deki denetimlere İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı.

2023 YILINDA 155 BİN DENETİM

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri Ümraniye'de denetim yaptı. Denetimlere İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı. Karaca, "Ağustos itibariyle sayın bakanımız İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla toplu tüketim yerleri otel gibi restoran gibi yerlerdeki denetimlerimizi biraz daha sıklaştırdık. Denetimlerimizi 7 gün 24 saat esasıyla yapıyoruz. İstanbul ilimizde 130 bin 500 gıda işletmemiz var, satış ve üretim yapan. Bu işletmelerde 2023 yılı içerisinde yaklaşık 155 bin denetim gerçekleştirdik. Yine İstanbul'da 56 bin civarında toplu tüketim yeri var. Bunlarda da yaklaşık 66 bin adet denetim yaptık. Bugüne kadar yaptığımız denetimlerde 2023 rakamlarıyla, uygunsuzluk tespit edilen 3 binin üzerindeki işletmeye toplam 75 milyon TL civarında idari para cezası uyguladık" dedi.

"DENETİMLERİMİZİ 765 GIDA DENETÇİMİZLE YAPIYORUZ"

Ahmet Yavuz Karaca, "Denetimlerimizi 7 gün 24 saat esasına göre, 765 gıda denetçimizle yapıyoruz. Denetimlerimizi bazı dönemlerde sıklaştırıyoruz, yine o denetimlerden bir tanesindeyiz. Bugün denetim yaptığımız bir önceki işletmede de burada da birtakım eksiklikler gördük. Bu eksiklikler neler ? Fayanslardaki ve sineklikle ilgili sıkıntılar, depo düzensizlikleri. Bir önceki işletmemizde soğuk hava deposunda, kırmızı etle beyaz eti, sakatatla beyaz eti yan yana gördük. Bunların çapraz bulaşmadan dolayı sıkıntı yaratacağı öngörülerek, bu konularda işletmeyi uyardık. İşletmelerimize öncelikle eğitim denetimi yapıyoruz. Eğitim denetimlerinde, nelerinin eksik olduğu, nelerinin olması gerektiğiyle ilgili uyarılarda bulunuyoruz. İşletmede insan sağlığını direkt tehlikeye düşürecek birşeyi tespit ettiğimizde ise işletmeyi o anda tamamen kapatıyoruz. Eksiklik tespit ettiğimiz işletmelerde eksikliği giderme süresine göre belli süreler veriyoruz. Buraya biraz daha süre vereceğiz. İşletme sahibi ' Ben burada yeni bir proje uyguluyorum" dedi. Buradaki sistemi tamamen değiştireceğini söyledi. Süre sonunda tekrar takip denetimine geliyoruz. Takip denetimine geldiğimizde eğer eksikliklerini giderdiyse işletmeye teşekkür ediyoruz. İnsanlara belli bir süre veriyoruz kendisini düzeltsin diye. Bu şekilde birçok işletmemiz kendi eksiğini gideriyor." şeklinde konuştu.

"MUTLAKA ALO 174 GIDA HATTI'NI ARASINLAR"

Önceliğin vatandaşların güvenilir gıdaya erişmesi olduğunu söyleyen Karaca, "Nelere dikkat etmeleri lazım onlara da bakıyoruz. Ürünleri nereden alıyorlar, faturalarını kontrol ediyoruz. Depo düzenlerini kontrol ediyoruz. Hammadde deposundan başladık, son ürün, sunum noktasına kadar bütün aşamaları denetledik. En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Buna çok dikkat etsinler. Tüketicilerimiz, markete, pazara, restorana gittiklerinde eğer bir eksiklik gördükleri zaman, mesela son kullanım tarihi geçmiş ürün gördülerse mutlaka ALO 174 Gıda Hattı'nı aramalarını istiyoruz. Bu hattı aradıklarında şikayetçiyi kimse görmüyor. Sadece adresi görüyoruz. Gerekli denetimi yapıp kendilerine geri dönüyoruz. Vatandaşlarımızın bu hattı kullanmalarını istiyoruz. İşletmelerimizden numuneler alıyoruz taklit ve tağşiş yönünden, mikrobiyolojik yönden incelenmesi açısından. Geçen yıl 250 bin civarında denetim yapmıştık, bu sene de bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Amacımız vatandaşımızın güvenilir gıdaya erişmesi" diye konuştu