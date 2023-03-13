İstanbul'da TOKİ 'İlk Evim' projesinin kura çekimleri 16 Mart'ta başlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yapılacak "İlk Evim" projesindeki 50 bin sosyal konutun kura çekimlerinin 16 Mart'ta başlayacağını duyurdu. Çatalca ve Silivri'deki konutların kura çekimi 30 Mart'ta; Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'deki projelerin kura çekimi ise 1-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim" projesinde kura çekimleri için tarih belli oldu.

16 MART'TA TUZLA İLE BAŞLIYOR

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimleri 6 Mart tarihinde Ankara'da başlayarak kalan diğer illerle devam etti. İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konutun kura çekimleri Tuzla'da başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "İlk Evim'de İSTANBUL zamanı! 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

19 NİSAN'A KADAR KURALAR TAMAMLANACAK

Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi'nde gerçekleştirilecek. Çatalca ve Silivri'deki konutların kura çekimi 30 Mart'ta; Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'deki projelerin kura çekimi ise 1-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İşte kura çekim tarihleri: