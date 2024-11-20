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İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam

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İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda, suya yüzde 17,5 oranında zam yapıldı. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbul'da suyun birinci kademe birim fiyatı 32.28 liradan 37,92 liraya yükseldi. İzmir'den de bugün suya zam haberi geldi. İZSU suya yüzde 30 zam yapılacağını bildirdi.

İstanbul ve İzmir'den suya zam haberleri art arda geldi. İstanbul'da suya yüzde 17.5 zam yapılırken, İzmir'de yüzde 30 zam yapıldı.

İBB Meclisinin kasım ayı toplantılarının beşinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında başladı. Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulunda su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü.

İSTANBUL'DA BİRİM FİYATI 38 LİRAYA YAKLAŞTI

İBB'nin, su fiyatlarına kullanım miktarına göre yüzde 17,5 zam yapılmasını istediği yer alan teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede bir metreküpü 32,28 lira olan mevcut fiyatın yüzde 17,47 oranında zamla 37,92 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 49,17 lira olan fiyatın yüzde 17,51 zamla 57,78 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 71,10 lira olan fiyatın da yüzde 17,51 artışla 83,55 lira olması talep edildi.

İş yerlerinde ise 0-15 metreküp arası 1. kademede bir metreküpün 84,51 lira olan fiyatı yüzde 17,50 zamla 99,30 liraya, 16-50 metreküp olarak belirlenen 2. kademede fiyatın 89,49 liradan yüzde 17,49 zamla 105,15 liraya, 3. kademedeki 51-100 metreküp arasındaki fiyatın 109,98 liradan yüzde 17,51 zamla 129,24 liraya, 4. kademede 101 ve üzeri metreküp tüketimde de fiyatın 114,99 liradan yüzde 17,50 zamla 135,12 liraya yükseltilmesi istendi.

Teklifte, "Bu tablodaki su ve atık su birim fiyatları 2025 yılı Ocak ayı için geçerlidir. 2025 yılında su ve atık su birim fiyatları TÜİK tarafından aylık açıklanan 'Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)+Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) / 2' oranında her ay güncellenecektir. TÜİK tarafından aylık TÜFE ve Yİ-ÜFE verisinin açıklanmasını takip eden en geç 3 iş günü içerisinde yeni tarife uygulamaya alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

İZMİR'DE YÜZDE 30 ZAM

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı'nda kurumun gelir ve giderleri açıklandı. Açıklanan taslağa göre su tarifelerine yapılacak zam oranı yüzde 30 olacak. Zamlı tarifeninse 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Böylece; 0-4 metreküp suyun fiyatı 24,85'ten 32,31 TL'ye, 5-10 metreküp suyun fiyatı 48,04'ten 62,45 TL'ye, 11-20 metreküp suyun fiyatı 61,43'ten 79,86 TL'ye ve 21 metreküp üzeri suyun fiyatıysa 115,03'ten 149,54 TL'ye çıkmış olacak.

İZSU'nun haziran ayı olağanüstü genel kurul oturumunda da suya yüzde 45 zam yapılmıştı.

İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
Haberler.com / Ayça Elal - Ekonomi
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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıEvvab:

herşey çok güzel oluyor ama İstanbullu için değil Ekrem için. İstanbul nimet nimet. sanki bana nimet.

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Haber YorumlarıSMMM:

SUYA %500 ZAM YAPILMALIDIR.MİLLET HUNHARCA SU KULLANIYOR.UNUTMAYIN BİZ SU FAKİRİ BİR ÜLKEYİZ.BU HALKIN CEBİNE DOKUNMAZSANIZ TASARRUF YAPMAZ.CHP YE LAF SALLAYCAKLAR ÖNCE ENFLASYONU ZİRVEYE ÇEKEN AKP YE BAKSIN ADAM OLUN.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme57
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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Kabul edemem bunu 6 okcular bu oklar daha iktidar olmadan vatandaşa dönmeye başladı

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Haber YorumlarıSefa Altun:

2025 DE KAR YAĞMUR DOLU TİPİYE HAZİR OLUN AK TROLLER..

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Haber YorumlarıWien:

Simdi buraya akapeliler üşüşür :)))

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Haber YorumlarıGÖKHAN UZUNALİ :

Ankara'da yaşayan bir vatandaş olarak bu uygulamadan mahrum olmak istemiyorum. Derhal bizim suyumuzu da zamlayın zira daha çok konserler olacak buralarda...

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Ülke bitik . Yurtdışına giden hayatını yaşıyor

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Haber YorumlarıNurullah Akarslan:

selanikte indirim var hadi oraya

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

İzmirde akmayan suya zam yapmışlar helal olsun (!)

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Haber YorumlarıYusuf Yorulmaz:

Malatya da şuan KDV dahil 19.50 kuruş ve suyumuz içiliyor. 1 yudum içilmeyen musluk suyu nasıl oluyorda istanbulda artıyor bu kadar

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