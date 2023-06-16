İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi otogarlarda son durum

Okulların kapanmasıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik artmaya başladı

İSTANBUL - Kurban Bayramı öncesi okulların kapanmasıyla birlikte Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik artmaya başladı. Doluluk durumunu değerlendiren otobüs firması sahibi Kemal Soğancı, "24'ünden sonra hareketliliğin daha fazla olacağını düşünüyoruz, hedefliyoruz" dedi.

Kurban Bayramı tatili öncesi Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yoğunluğun önceki yıllara göre düşüşte olduğu görüldü. Otobüs firması sahibi Kemal Soğancı, doluluk durumunu değerlendirerek, Türkiye genelindeki ortalama bilet fiyatları hakkında bilgi verdi. Okulların yılsonu tatiline girmesiyle birlikte ilerleyen günlerde bilet satışlarında artış ve otogarlardaki yoğunluğun çoğalması bekleniyor.

"Şu anda bir akışkanlık var, insanlar seyahat ediyor"

Otogarlardaki yoğunluk durumunu değerlendiren otobüs firması sahibi Kemal Soğancı, "Sektörümüzde 2019'daki hareketliliğimiz maalesef yok. Ama bir doluluğumuz var. Şu anda bir akışkanlık var, insanlar seyahat ediyor. Hem okul tatilinin, bunun akabinde de bayramın birleşmesiyle birlikte yoğunlaşma söz konusu. Geçen sene ile bu sene arasında bilet fiyatlarında yüzde 10-15 gibi bir artış söz konusu. Ki bu, ekonomik şartlara baktığımızda çok uçuk kaçık rakamlar değil" dedi.

"Ortalama bilet fiyatları 350-400 TL

Soğancı ortalama bilet fiyatları konusunda detay vererek, "İstanbul-Ankara arasında 250-260 civarındaydı, bu sene de 300-320'ler arasında rakamlar değişiyor. veya buradan Samsun'a baktığımızda geçen sene 500-550 TL'ye çıkan bilet fiyatları bu sene tekrar 400, 450, 350'ye kadar düştü neredeyse. Seviye tekrar 400, 450, 550'ler seviyesinde. Bazı lokasyonlara baktığımızda yüzde 10 bile olmayanlar var. Bodrum gibi çok tercih edilen, maliyetlerin yüksek olduğu bölgeler yüzde 15'leri bulan yerlerden. İstanbul-Bodrum arası 750-800 TL, en yüksek olan rakamlar. Diğer bölgelere baktığımızda ortalama bilet fiyatları 350-400 TL bandında seyrediyor. 24'ünden sonra hareketliliğin daha fazla olacağını düşünüyoruz, hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.