İstanbul'da Enerji Projesi İçin Taşınmazlar Acele Kamulaştırılacak

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul'un Ataşehir ilçesinde enerji proje kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. 1891 ada ve 2 parsel numaralı taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

İstanbul'da yapılacak enerji projesi için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde tesis edilecek trafo binasının yapımı amacıyla 1891 ada ve 2 parsel numaralı taşınmazın Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
