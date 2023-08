İstanbul'da Bölgelere Göre Berber Fiyatları Değişiyor

İstanbul'da bölgelere göre berber fiyatları değişkenlik gösteriyor. 3'üncü sınıf berberlerde saç kesim fiyatı 100 liradan başlarken birinci sınıf berberlerde bu fiyat 500 liraları buluyor. İstanbul için ortalama berber fiyatı ise 150 lira oldu.

İstanbul'da saç kesim fiyatları bölgelere göre değişkenlik gösteriyor. Megakentte üç sınıfa ayrılan ve bölgelere dağıtılan tarifeler 100 liradan 500 liraya kadar değişiyor. Üçüncü sınıf berberlerde 100 liradan saç kesimi yapılırken ikinci sınıf berberlerde fiyat 300 liraya çıkıyor. Birinci sınıf berberlerin bulunduğu Beşiktaş Nişantaşı Bebek gibi bölgelerde ise bu fiyat 500 liraları buluyor. Bunların yanı sıra ekstra bakım yaptırmakta tıraş fiyatını artırıyor.

"Tıraş maliyetleri bölgelere göre değişkenlik gösteriyor"

Her hafta tıraş tarifelerinde artış olduğunu belirten berber Zafer Telek, "Her hafta fiyatlarda bir oynama oluyor. Biz mümkün olduğu kadar fiyat artışlarını müşterilere yansıtmamaya çalışıyoruz. Maliyet fiyatlarından dolayı geçen hafta aldığım ürünü bu hafta aynı fiyata alamıyorum bu yüzdende fiyat farklılıkları her hafta oluyor. Berberler odasının vermiş olduğu bir tarife var biz bu tarifeye uymak zorundayız. Dediğim gibi elimizden geldiğince daha uyguna tıraş yapmaya çalışıyoruz. Saç sakal kesimi İstanbul'da bölgelere göre fiyat farklılıkları gösteriyor. Bulunduğumuz Yenibosna 3'üncü sınıf olarak geçiyor ve buraya uygulanan tarife 120 ile 170 lira arasında değişiyor. Bizde şuanda saç tıraşı 70 lira sakal tıraşını da 40 liradan yapıyoruz. Bunun yanı sıra ekstra bakımlar olduğu zaman tabi fiyatta yükseliyor. Birinci sınıf berberlerde fiyatlar yüksek oluyor. Bunlar Bebek Nişantaşı gibi yerleri kabul edebiliriz. Buralarda fiyatlar 400-500 liraları buluyor. İkinci sınıf berberlerde bu fiyat biraz daha düşüyor 300-400 lira arası üçüncü sınıf berberlerde ise fiyat 120-200 lira arası değişiyor. İdare edebildikleri kadar müşteriler bizi bizde onları idare etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Müşterimize uygun tarife yapmaya çalışıyoruz"

Bölgeler değiştikçe fiyatların artığını belirten Ahmet Çetinkaya, "Saç kesimini 150 liradan yapıyoruz, sakalda işin içine girince toplamda 200 liraya tıraş yapıyoruz. Ortalama 3 ayda bir fiyatlara oda tarafından güncelleme geliyor. Biz bu zamları olabildiğince az uygulamaya çalışıyoruz. Berber salonumda ben yılda 2 kere zam yansıtmaya çalışıyorum. Odanın verdiği tarifeyi olabildiğince insanları yormadan uygulamaya çalışıyoruz. Bahçelievler bölgesi için verilen saç kesim fiyatı 170 lira biz bunun bir tık altı 150 liraya yapıyoruz. Saç sakala ise 230 lira fiyat verildi fakat biz toplamda 200 liraya tıraşımızı yapıyoruz. Ortalama İstanbul'da saç kesimi bölgelerdeki ilçelerden örnek verirsem. Esenyurt için 100 lira Bahçelievler'de 150 lira Etiler'de 200 gibi diyebiliriz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL