İstanbul'da Ataköy-İkitelli Metro Hattı Mart 2024'te Hizmete Girecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı(İBB) Ekrem İmamoğlu, 5 ilçeden geçecek (Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir), 13,4 kilometrelik hat boyunca 12 istasyona uğrayıp, tek yönde 35 bin yolcu taşıyacak Ataköy- İkitelli metro hattının Mart 2024'te İstanbulluların hizmetine gireceğini duyurdu. İmamoğlu, "Daha önce iki durağını açmıştık. Şimdi bütününü Mart 2024'te açmanın onurunu yaşayacağız" dedi. Hattın devreye girmesiyle, Ataköy- İkitelli arası 21,5 dakikaya inecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Ataköy- İkitelli Metro Hattı'nda sona gelindiğini açıkladı. Yeni açılacak metro hattı 5 ilçeden geçmesi ve Ataköy - İkitelli arasındaki mesafeyi ise 21 buçuk dakikaya düşürmesi hedefleniyor. İBB Başkanı İmamoğlu, yeni açılacak metro hattı denetleyerek İBB Raylı Sistem Dairesi Başkanı Ceyhun Avşar'dan da bilgiler aldı. İncelemeler sonrası bir açıklama yapan İmamoğlu, "Dönem dönem bazı sıkıntılarını, tasarımla ilgili problemlerini aştığımız bu yolculukta, şu anda kurumumuz, müşavir firma, yüklenici firma, her birim aslında üst seviyede bir emekle burayı inşallah Mart 2024'e hazırlıyoruz. Bakırköy'ü, Küçükçekmece'ye bir kısım Bağcılar'a, Bahçelievler'in bir bölümüne bağlayacak önemli bir hattımız. Yine farklı toplu ulaşım hatlarımızda kesen bir hattımız. Daha önce iki durağını açmıştık. O da çok faydalı olmuştu Küçükçekmece bölümünde. Şimdi bütününü Mart 2024'te açmanın onurunu yaşayacağız. 5 yıllık hizmet dönemimiz biterken önemli açılışlarımızdan bir tanesi olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yüzde 90 seviyelerine doğru hızla ilerliyor şu anda. Bugün yürüyen merdivene bindik, yakın zamanda test sürüşlerinde trenlerimize, vagonlarımıza bineceğiz. Sonra da inşallah halkımızla beraber buranın açılışını yapacağız. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Metroyla ilgili detaylar

Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ilçelerinden geçecek Ataköy-İkitelli metro hattı, tamamen tamamlandığında 12 istasyondan oluşacak. Toplam uzunluğu 13,4 kilometre olan metro hattıyla beraber Ataköy-İkitelli arası 21,5 dakikaya inecek. Ataköy-İkitelli Metro Hattı ile saatte tek yönde 35 bin yolcu taşınması hedefleniyor. Ataköy-İkitelli metro hattı; Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme, Kuyumcukent, Doğu Sanayi, Mimar Sinan, Evren Mahallesi, İkitelli Caddesi, Mehmet Akif, Bahariye, Masko ve İkitelli Sanayi duraklarından oluşuyor. Hat; Marmaray hattı ile Ataköy İstasyonu'nda, Yenikapı- Atatürk Havalimanı hattı ile Yenibosna İstasyonu'nda, Yenikapı-Kirazlı-Halkalı hattı ile Mimar Sinan İstasyonu'nda, Kabataş-Mahmutbey-Esenyurt hattı ile Atatürk Mahallesi İstasyonu'nda ve Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir hattı ile de İkitelli İstasyonu'nda entegre olacak şekilde planlandı. - İSTANBUL