İstanbul, nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'un nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 252 bin 72 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi. Ancak nüfustaki bu azalış megakentin kalabalığını azaltmaya yetmedi. Sanılanın aksine bu durumda bile İstanbul, nüfusu ile 131 ülkeyi geçti.

KADIN VE ERKEN ORANI NEREDEYSE AYNI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA) 2023 yılı verilerinden yapılan derlemeye göre, İstanbul, Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,34'ünü barındırıyor. Kentte 7,80 milyon erkek ve 7,84 milyon kadın yaşıyor.

SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL AVRUPA'NIN DA EN KALABALIĞI

Avrupa'nın da en kalabalık şehri olan İstanbul, geçen yıl nüfusta yaşanan gerilemeye rağmen 131 ülkeden daha fazla kişiye ev sahipliği yaptı.

Portekiz ve Macaristan 10,2 milyon, Tunus 12,5 milyon, Belçika 11,7 milyon nüfus ile İstanbul'un gerisinde kalan ülkelerden bazıları oldu.

Ürdün, Yunanistan ve Azerbaycan da İstanbul'un nüfus olarak geride bıraktığı diğer ülkeler olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre İstanbul'un nüfus olarak geride bıraktığı bazı ülkeler şöyle: