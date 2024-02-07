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İstanbul, nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı

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Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'un nüfusu 2023 yılında 15 milyon 655 bin 924 kişiye gerilese de rekor kırmaya devam etti. İstanbul, nüfusuyla tam 131 ülkeyi geride bırakmayı başardı.

Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'un nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 252 bin 72 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi. Ancak nüfustaki bu azalış megakentin kalabalığını azaltmaya yetmedi. Sanılanın aksine bu durumda bile İstanbul, nüfusu ile 131 ülkeyi geçti.

KADIN VE ERKEN ORANI NEREDEYSE AYNI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA) 2023 yılı verilerinden yapılan derlemeye göre, İstanbul, Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,34'ünü barındırıyor. Kentte 7,80 milyon erkek ve 7,84 milyon kadın yaşıyor.

İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı

SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL AVRUPA'NIN DA EN KALABALIĞI

Avrupa'nın da en kalabalık şehri olan İstanbul, geçen yıl nüfusta yaşanan gerilemeye rağmen 131 ülkeden daha fazla kişiye ev sahipliği yaptı.

İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı

Portekiz ve Macaristan 10,2 milyon, Tunus 12,5 milyon, Belçika 11,7 milyon nüfus ile İstanbul'un gerisinde kalan ülkelerden bazıları oldu.

Ürdün, Yunanistan ve Azerbaycan da İstanbul'un nüfus olarak geride bıraktığı diğer ülkeler olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre İstanbul'un nüfus olarak geride bıraktığı bazı ülkeler şöyle:

ÜLKELER
NÜFUSU (Milyon)
Gine
14,2
Ruanda
14,1
Benin
13,7
Burundi
13,2
Tunus
12,5
Bolivya
12,4
Belçika
11,7
Haiti
11,7
Dominik Cumhuriyeti
11,3
Ürdün
11,3
Küba
11,2
Güney Sudan
11,1
Honduras
10,6
İsveç
10,6
Çekya
10,5
Azerbaycan
10,4
Yunanistan
10,3
Papua Yeni Gine
10,3
Macaristan
10,2
Portekiz
10,2
Tacikistan
10,1
Belarus
9,5
Birleşik Arap Emirlikleri
9,5
İsrail
9,2
Togo
9,1
Avusturya
9,0
Sierra Leone
8,8
İsviçre
8,8
Kaynak: AA / Ekonomi

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Yorumlar (2)

YİĞİT TÜRKALP:

LİSTEDE SURİYE YOK.YALAN HABER....

2
4
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Oğuzsoyu:

ESkiden beri öyleydi zaten

0
0
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