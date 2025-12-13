Haberler

İspanya'nın ağır vasıta şoförü ihtiyacına Türkiye'den destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Endülüs İşletmeleri Sendikaları Birliği (USINTRA) arasında ağır vasıta şoförleri için bir işbirliği protokolü imzalandı. İspanya'daki lojistik sektöründeki iş gücü açığını kapatmak amacıyla Türkiye'deki adaylar istihdam edilebilecek.

İspanya'nın ağır vasıta şoförü ihtiyacının karşılanması amacıyla Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) ile Endülüs İşletmeleri ve Serbest Çalışanlar Sendikalar Birliği (USINTRA) arasında işbirliği yapıldı.

AA muhabirinin İşkur'dan aldığı bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçen yıl İspanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İspanya Çalışma Bakanlığının talebi üzerine iki ülke arasında istihdam alanında işbirliği yapılabileceğine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Bu doğrultuda İŞKUR ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu USINTRA arasında İspanya'da artan ağır vasıta şoförü ihtiyacının karşılanmasına yönelik işbirliği protokolü hazırlandı.

Söz konusu protokol, önceki günlerde İŞKUR'da düzenlenen törende İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ile USINTRA Genel Müdürü Rafael Perales Romero tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında Türkiye'deki ağır vasıta şoförlerinin istihdam olanaklarının geliştirilmesi, İspanya'nın lojistik ve taşımacılık sektöründeki iş gücü açığının kapatılması hedefleniyor.

İŞKUR'un iş arayan havuzunda bulunan ve gerekli yeterliliklere sahip adaylar, USINTRA'nın yönlendirmesiyle İspanya'daki firmalarda istihdam edilebilecek.

"Gerekli niteliklere sahip 200 binin üzerinde kişiye İspanya'da çalışma fırsatı sunmak istedik"

İŞKUR İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanı Özkan Bolat, AA muhabirine, İspanya'nın ağır vasıta şoför ihtiyacını bildirmesi üzerine bu çalışmanın başlatıldığını söyledi.

Bolat, "İŞKUR Aday Havuzu'muzda yaptığımız incelemelerde İspanya'nın ağır vasıta şoförü ihtiyacını karşılamaya yönelik işbirliği yapabileceğimizi değerlendirdik. Aday havuzumuzda bulunan gerekli niteliklere sahip 200 binin üzerinde kişiye İspanya'da çalışmaya ilişkin yeni bir fırsat sunmak istedik." diye konuştu.

İş ilanlarının ilerleyen günlerde açılacağını belirten Bolat, başvuruların İŞKUR internet sitesinden alınacağını bildirdi.

Bolat, ilk aşamada ağır vasıta şoförü ehliyetini 2009 öncesinde alanların başvurabileceğini ifade ederek, şoförlerin yıllık 25-35 bin avro gelir sağlayabileceklerini dile getirdi.

Adaylara USINTRA tarafından bir ay çevrim içi dil kursu ve İspanya'da bir haftalık mesleki eğitim verileceğini belirten Bolat, kurs boyunca adayların giderlerinin USINTRA tarafından karşılanacağını söyledi.

Bolat, haftada 40-80 şoförün İspanya'ya gönderilmesinin planlandığını belirterek, "Yurt dışı istihdamına ilişkin ilanlarımız, genellikle iş arayanlarımız tarafından fazla rağbet görebiliyor. Sayı olarak bir şey söylemek şu an zor ancak bu ilanların da rağbet göreceğini düşünüyoruz." dedi.

İstihdam ilanlarıyla ilgili dolandırıcılık faaliyetlerine karşı da uyarılarda bulunan Bolat, şunları kaydetti:

"İş arayanlara tavsiyemiz şu, özellikle işe yerleştirme konularında ya da yurt dışı istihdam konusunda sadece İŞKUR'un internet sitesinde ve izin verdiği özel istihdam bürolarının sitelerini dikkate almaları, kesinlikle hiçbir şekilde hiçbir mecraya para ödememeleri çünkü İŞKUR'un bütün hizmetleri ücretsiz."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Ekonomi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

Polis GBT yapmak için gitti, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı

Estetik bağımlısı fenomenin şüpheli ölümü, son paylaşımları olay oldu
Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti

Suç batağındaki isim, canlı yayında böyle intihar etti
title