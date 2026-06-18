İspanyollar organik sarımsağını Aksaray'da üretecek

Aksaray'da organik olarak üretilen ve içerisindeki selenyum ile germanyum oranı yüksek olan organik sarımsağa ilgi her geçen yıl artıyor. Türkiye'den ilk olarak Rusya, Almanya, Polonya ve Hollanda gibi birçok ülkeye ilaç firmalarının antibiyotik ilaçlarda kullanması için ihraç edilen sarımsaklara geçen yıl yatırım sözü veren İspanya firması, bu yıl Aksaray'da sarımsak üretme kararı aldı.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray, sarımsak üretiminde dünya çapında isminden söz ettirirken, birçok ülkeye antibiyotik ilaçlarda kullanılmak üzere ihraç edilen organik sarımsağa geçen yıl yatırım sözü veren İspanyol firmasından üretim ve makine ekipman yatırımı geldi. İspanya'da bir sarımsak üretim ve endüstriyel ekipman firması Türkiye'de ilk olan sarımsak hasat, söküm ve bağlama makinesini Aksaray'a getirdi. Tuz Gölü havzasındaki elementlerin etkisi, iklimsel farklılık, eksi 30 dereceye kadar dayanıklı olması özelliğiyle ve içerisinde barındırdığı selenyum ile germanyum oranının yüksek olması nedeniyle ilgi gören Aksaray sarımsağı üretimi artırılarak İspanya kendi sarımsağını Aksaray'da üretecek.

"Aksaray sarımsağı Türkiye genelinde en iyi sarımsak"

İspanya'da sarımsak üretim ve endüstriyel ekipman firmasının müdürü olan Giuseppe Tommasino, sarımsak üretimini Aksaray'da yapacaklarını ve bu nedenle her alanda destek olarak yatırım yapacaklarını belirterek, "Geçen yıl buraya geldiğimizde makine ekipman getireceğiz sözü vermiştik. Türkiye'de ilk defa bu sarımsak hasat, söküm ve bağlama makinesi geldi. Şu an arazide çalışmalarımız tamamlandı ve son derece uyumlu. Aksaray sarımsağı Türkiye genelinde en iyi sarımsak. Bu sarımsakla ilgileniyoruz ve İspanya'ya ihracat yapmayı planlıyoruz" dedi.

"Türkiye'den İspanya'ya ihraç edilecek"

Acıpınar köyünde babası Aydın Öngün'ün tarlasında sarımsak üretimi yapan Uğur Öngün, İspanya'nın Aksaray'da üretim yapacağını belirterek, "Buradaki hedefleri bu getirdikleri makinenin tutmasıydı. Bunun için 6 aydır çalışma yürütüyorduk zaten. Şimdi o çalışmalarımız bitti, makine geldi. Verdikleri sözün arkasında durduklarını söylediler. Makineyi getirdiklerini ve mühendisleriyle ayarlarını yaptıklarını söyledi. Bunun sonrasında bu sarımsakla daha çok ilgileneceklerini, organik tarım olduğu için ayrı bir ilgi gösterdiklerini, içerisindeki değerlerin yüksek geldiğini ve bu ürünün Türkiye'den İspanya'ya ihracatını gerçekleştireceklerini söylediler. Bu alanda sarımsak üretimini biraz daha çoğaltıp daha çok teknik ve makine ekipman desteği sağlayıp Aksaray sarımsağının dünyaya tanıtımı için çalışmalar yürüttüklerini söylediler. Kazançları ne? Aksaray sarımsağı softneck grubunda olan bir çeşit. Bu çeşidin içerisinde selenyum ve germanyum oranları yüksek olduğu için, coğrafi bölgemizdeki toprağın, volkanik bölge ve Tuz Gölü'ne yakın olmasından dolayı iklim değişikliklerinden çok etkilenmeyen, hastalanmayan bir çeşit. İçerisindeki değerlerin yüksek gelmesinden dolayı bu çeşide ayrı bir ilgi gösterdiklerini söyledi. Bu çeşidi daha kazançlı buluyorlar. Dünya piyasasında bu çeşit daha az olduğu için fiyatları daha yüksek ve en iyi verimi de bu bölgede aldıkları için bu sarımsağa ayrı bir ilgi gösterdiklerini söylüyorlar. İspanya dışında şu anda Almanya ile görüşmemiz var. Rusya devam ediyor. Bu sarımsak çeşidi ile üretim artırırsak dış pazarı daha da çoğaltmayı planlıyoruz. Rusya ile zaten hali hazırda çalışıyorduk. Bu yıl Almanya'ya numunelerimizi göndereceğiz. Bu yıl ürünlerimiz çok çok iyi. İklim çok daha güzel gidiyor ve rekolte beklentimiz yüksek" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı