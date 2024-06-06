İstanbul Sanayi Odası, Şırnak'ta Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi'ni Hayata Geçiriyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) heyeti Cizre Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, bölgedeki gençlerin eğitimine yönelik 'İSO Mesleki Eğitim İş birliği Projesi'ni hayata geçireceklerini duyurdu. Bu projeyle, sanayicilerin gönüllü bir şekilde meslek liseleriyle çalışması ve İstanbul'daki meslek liselerinin iş yapma kültürünün Şırnak'ta yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında Şırnak Valisi Cevdet Atay ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan arasında iş birliği protokolü imzalandı.İmzalanan protokolle Şırnak'taki meslek liselerinin kalifiyeli eleman yetiştirmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) heyeti Cizre Ticaret ve Sanayi Odası'nı (CTSO) ziyaret etti. Gerçekleştirilen toplantıya İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz, İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İrfan Özhamaratlı ve Cemal Keleş, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sultan Tepe, Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Akar, Vehbi Canpolat, Hüseyin Çetin, Faruk Sarı, Murat Çökmez ve meclis üyeleri ile CTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ve CTSO Meclis Başkanı Mesut İverendi katıldı.

Toplantıda İstanbul ve Şırnak arasındaki ticari ve sanayi ilişkiler ele alındı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, bölgedeki istihdamın arttırılması ve eğitime katkı sağlamak adına Şırnak'ta İSO Mesleki Eğitim İş birliği Projesi'ni hayata geçireceklerini duyurdu. Gerçekleştirilecek projeyle meslek liselerindeki eğitimin niteliğinin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında Şırnak Valiliği'nde Şırnak Valisi Cevdet Atay ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ATAY: BURADAKİ İSTİHDAMA ÇOK CİDDİ FAYDALAR SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM

Şırnak Valisi Cevdet Atay iş birliğine ilişkin, "Bugün burada bir okul protokolü imzalayacağız. Sizleri şehrimizde ağırlamaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Karşılaştığımız insanların genelde iş konusunda talepleri oluyor. Burada da inşallah İSO'nun iş birliği içerisinde bir model ile buraya yeni yatırımcılar getirerek belki burada ki işsizliğe, buradaki istihdama çok ciddi faydalar sağlayacağına inanıyorum. Burası ciddi anlamda avantajlar içeren bir şehir. Geçmişte hep kötü olaylarla anılan şehrimiz Allah'a hamd olsun bugün güvenlik içerisinde herhangi bir olaya maruz kalmadan emin ellerde. Tam yatırıma muhtaç halde bekliyor. İnşallah İSO'daki arkadaşlarımızın buraya yatırımları söz konusu olacak. Bu şehre çok ciddi katkıları olur, memleket için de ciddi faydalar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

BAHÇIVAN: İSTANBUL'DA HUZURLU OLMANIN YOLU CİZRE'DE MUTLU OLMAKTAN GEÇİYOR

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise "Bu seyahat bizim için hakikaten çok anlam taşıyor. Uzun zamandan beri sözümüz vardı. İstanbul Sanayi Odası olarak her sene ülkemizin farklı bölgelerine meclis ziyaretlerimiz oluyor. Şırnak ve ilçeleri bir de yarın gideceğimiz Hakkari bugüne kadar İstanbul sanayisi tarihinde eksik bırakmış olduğumuz noktalardı, borcumuz büyüktü. Çok şükür Allah nasip etti, bugün inşallah bu borcu kapatıyoruz. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllar, bu bölgenin geçmiş yıllarda olduğu gibi yine insanlık ve dünya tarihinde söz sahibi olacak yılların ilk işaretleri. Yeter ki biz birlikteliğimizi, huzurumuzu, kardeşliğimizi bozmayalım. Zaten bizim de İstanbul'dan buraya gelmemizin temelinde sizin buradaki bu heyecanınıza, bölgenin gelişmekte olan yeni kalkınmasına şahit olmaktı. Şahit olmaktan da ötürü bunu ülkemiz adına nasıl değerlendirebiliriz fikriyatı yatıyordu. Çünkü inanıyoruz ki İstanbul'da huzurlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor. Biz eğer İstanbul'da huzurlu ve mutlu yaşamak istiyorsak Cizre huzurlu ve mutlu olmalı, Cizre'deki gençler huzurlu olmalı, Cizre'deki gençler gelecek adına umut beslemeli. Bu umudun ilk tohumlarını atmak adına kendimize ait bir sorumluluğumuz var. Eğer bu konuda o fidanlar adına bir tohum ekebilirsek İstanbul Sanayi Odası olarak bundan büyük bir gurur duyacağız" diye konuştu.

"MESLEK LİSELERİYLE BERABER BU İŞ YAPMA KÜLTÜRÜNÜ BÖLGEYE TAŞIYACAĞIZ"

'İSO Mesleki Eğitim İş birliği' Projesinden bahseden Bahçıvan, "İstanbul'da meslek liselerine dönük başlatmış olduğumuz projenin başka şehirlere taşınması noktasındaki ilk uygulama örneğini bugün Şırnak'ta Sayın Valimizle beraber bir mesleki eğitim ortak çalışma protokolü haline getireceğiz. Sanayicilerimizin gönüllü bir şekilde meslek liseleriyle birlikte çalışmasını Şırnak'a ve Şırnak'ın kıymetli ilçelerinde nasıl taşıyabiliriz noktasında bir model başlatıyoruz. Bizzat Milli Eğitim Bakanımızın ve İl Milli Eğitim müdürümüzün bilgisi dahilinde olan bir proje olacak. Bu konudaki deneyimlerimizi ve İstanbul'daki meslek liseleriyle beraber bu iş yapma kültürünü bölgeye taşıyacağız. Geleceğimizin en büyük kazancı ve teminatı olan gençlerimizi işsiz ve umutsuz kalmak değil, daha genç yaşlarında bir meslek sahibi edebilmek ve Türkiye'nin de en önemli problemi olan bu işsizliği ve mesleksizliği çözmek adına İstanbul tecrübesini bu bölgeye aktarmış olacağız. Bu proje, bir okul yapmaktan daha ziyade var olan okulları nasıl geliştirebiliriz noktasındaki hayalimiz ve vizyonumuzdur" ifadelerini kullandı.

"GENÇLER KENDİ BÖLGELERİNE ÇOK DAHA GÜÇLÜ KATKILAR SUNABİLECEK HALE GELECEK"

Bahçıvan, "Buradaki gençlerimizin geleceğe dönük eğitimine sunabileceğimiz her bir katkı bizim için çok kıymetli. İnşallah Türkiye'nin gelecek yıllarında da bu bölgenin pırıl pırıl gençleri kendi ekonomilerine ve bölgelerine çok daha güçlü katkılar sunabilecek hale gelecek. Hepimizi dönem dönem üzen başka sapkın arayışlara girmek yerine ülkemizin geleceği konusunda gençlerimizi yetiştirmek, geliştirmek adına gayretlerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hatta bırakın Türkiye'yi uluslararası boyutta da bu gayretlerimizi devam ettireceğiz" dedi.

YILMAZ: ÜLKEMİZİN EKONOMİK BÜYÜMESİNE KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANCIMIZ TAM

İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz da "Bu ziyaretimiz vesilesiyle iki şehrimiz arasında ticari ve sanayi ilişkilerinin daha güçlenmesi adına atılacak adımların, ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlayacağına inancımız tam. Cizre'nin zengin tarihi ve kültürel dokusuyla beraber, ticaret ve sanayideki dinamik yapısıyla bölgesel kalkınmada önemli bir role sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. İstanbul Sanayi Odası olarak bu potansiyeli daha ileriye taşıyacak iş birliklerine ve projelere de büyük önem veriyoruz. Özellikle sanayicilerimizin beklentileri ve çözüm önerileri üzerine odaklanarak çalışma hayatına yenilikçi bir anlayışla yaklaşım sergiliyoruz. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu üretim yöntemleri konusunda yürüttüğümüz faaliyetler İSO'nun toplumsal sorumluluk bilincinin de bir göstergesi. Cizre'ye olan iş birliğimizin bu hedef doğrultusunda önemli bir adım ve her iki taraf için de önemli katkılar olacağına da inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM: TİCARETİN GELİŞİMİ İÇİN EMEK SARF EDEN BİR MESLEK ODASIYIZ

CTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ise "Bazı sıkıntılardan dolayı geri kaldığımız topraklarda ticaretin gelişimi için emek sarf eden bir meslek odasıyız. İSO gibi ülkemizin güzide odalarından arkadaşların burada bulunması bizi ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah bu gelişiniz şehrimizde ticaretin, sanayinin gelişimine ve gençlerimizin istihdamına bir katkısı olur" diye konuştu.