İSO 2024 İlk 500 Listesinde 13 KAYSO Üyesi Firma Yer Aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen 'Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024' araştırma sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre 2024 yılı İSO ilk 500 listesinde 13 KAYSO üyesi firma yer aldı. Listede Kayseri Şeker Fabrikası ilk sırada yer alırken, HES Hacılar ikinci, Hasçelik Kablo ise üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl İlk 500 sıralamasında yer almayan Coreal Alüminyum bu sene listeye yeni giren firmalar arasında yer aldı.

Sıralamaya giren firmaları kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İSO İlk 500 sıralamasında geçen yıl 14 firmamız yer almıştı. Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara, artan maliyet baskılarına ve finansmana erişimde yaşanan zorluklara rağmen, bu yıl da 13 firmamız bu prestijli listede yer almayı başardı. Üretimden ihracata, istihdamdan yatırımlara kadar ülkemizin kalkınmasına değerli katkılar sunan tüm firmalarımızla gurur duyuyoruz. Özellikle sürdürülebilir üretim, dijital dönüşüm ve katma değerli ürün geliştirme konularında atılan kararlı adımların, bu başarılarda büyük payı olduğuna inanıyorum. Bu vesile ile Türkiye'nin büyüme ve kalkınma hedeflerine katkı sağlayan, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden başta üyelerimiz olmak üzere, listede yer alan tüm firmalarımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." - KAYSERİ