İŞKUR Yol Arkadaşım Tırı Eskişehir'de Faaliyete Başladı

Ankara'dan 12 Eylül'de yola çıkan "Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) Yol Arkadaşım" tırı, Eskişehir'e gelerek faaliyetine başladı.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) çerçevesindeki "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler (NEET) İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO) Teknik Destek Projesi" kapsamında yola çıkan, 15-29 yaşlarındaki NEET'lerin İŞKUR hakkında bilgilendirilmesi ve istihdamı amacıyla Eskişehir Ulus Anıtı önünde konuşlandırılan tır, 2 gün ziyaret edilebilecek.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Acar, gazetecilere, NEET PRO Teknik Destek Projesi'nin 15-29 yaşlarındaki işsiz gençleri hedeflediğini söyledi.

Tırın Bursa'dan sonra durağının Eskişehir olduğunu belirten Acar, "Başlangıç noktamız İŞKUR Genel Müdürlüğü'ydü. Şu ana kadar 7 il dolaşıldı. Buradan sonra da yolculuğuna devam ederek 15 ili tamamlayacak." dedi.

Acar, daha geniş kitlelere erişebilmek için kısa mesaj, e-posta ve alternatif ulaşım kanallarını kullandıklarını, kentteki gençlik yapılanmaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiler kurarak tırı ziyaret etmelerini sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Etkinlik sorumlusu Muhammet Şimşir de NEET'lere istihdam sağlamayı amaçladıklarını anlattı.

Gittikleri her ilde 2 gün kaldıklarını aktaran Şimşir, "Personelimizle gençlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız, işsizliği elimizden geldiğince azaltabilmek. Gençlerimiz iş talep ediyorlar. Biz de İŞKUR çalışanlarımız aracılığıyla gençleri Eskişehir'deki açık pozisyonlara yönlendiriyoruz. Sonraki istikametimiz Afyonkarahisar olacak. Taleplerden memnunuz. Tüm gençleri tırımıza bekliyoruz." diye konuştu.