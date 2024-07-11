Üye Girişi
Haberler

İş dünyasından TÜİK Başkanı'na fahiş fiyat tepkisi: Herkes kendi işini yapsın, sapla samanı karıştırmayın

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son günlerde eleştirilerin odağında olan TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın 'fahiş fiyat' açıklamasına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tepki gösterdi. İsim vermeden Çetinkaya'ya yüklenen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Herkes kendi işini en iyi şekilde yapsın. Sapla samanı karıştırmayalım. Fahiş fiyatla satış yapan şirket varsa, kamu kurumları işlem yapsın" dedi.

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklarken sır gibi sakladığı fiyatların ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmalar devam ediyor. Eleştirilere yanıt veren TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın Türkiye'deki şirket karlarının fahiş olduğuna dair açıklamasına, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan tepki geldi. Bugün yazılı bir açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, isim vermeden TÜİK Başkanı'na tepkisi dile getirdi. Özel sektörün üreterek istihdam sağladığına ve ülkemizin geleceğine yatırım yaptığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Özel sektörü suçlu ilan etmeden önce herkes kendi işini en iyi şekilde yapsın. Sap ile samanı birbirine karıştırmayalım. Fahiş fiyat artışı yapan şirket varsa, kamunun yetkili kurum ve kuruluşları işlem yapsın. Toptancı anlayışla bütün şirketler suçlu ilan edilemez." dedi.

ZORDALAR VE BATIYORLAR DEDİKODULARI AHLAKSIZLIKTIR

Şirketlerin zorda olduğuna ve battığına dair dedikoduların çıkarıldığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Bazı il ve ilçelerimizde sektörlerle, firmalarla ilgili 'zordalar, batıyorlar' gibi dedikodular çıkarmak, altına adını yazma cesareti olmadan batacak şirketler listelerini iletişim kanallarından paylaşmak alçaklıktır, ahlaksızlıktır, suçtur. Ülkemize, milletimize ve ekonomimize ihanettir" diye konuştu.

İş dünyasından TÜİK Başkanı'na fahiş fiyat tepkisi: Herkes kendi işini yapsın, sapla samanı karıştırmayınTOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

"Lütfen dedikodu ticareti yapanları dinlemeyin, o ticaretin ortağı olmayın. Firmalarımız, bu ülkenin milli servetidir" diyen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Özel sektörümüz yatırım, istihdam, üretim ve ihracatını her sene artırmakta, dünyanın dört bir köşesinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedir. Birkaç şirketin zorda kalmasını bahane ederek dedikodularla karalanmaya çalışılan firmalarımızda binlerce insan çalışıyor, evlerine ekmek götürüyorlar. Bu insanların aileleri, çocukları var. Yazıktır, günahtır".

BANKALAR DEDİKODULARA BAKARAK HAREKET ETMEMELİ

Şirketlerle ilgili kara liste hazırlayanların tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına sevk edilmesi gerektiğine yer veren Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "Bu tür kara listeleri hazırlayanları tespit edip, haklarında gerekli hukuki işlemleri başlatsınlar lütfen. Şirketler hakkında asılsız dedikodu çıkartanlar yargılanmalı. İletişim kanallarından kara listeler paylaşanlara karşı hukuki işlem başlatılmalı. Banklar unutmayın reel sektör ve finans sektörü aynı elmanın iki yarısıdır. Dedikodulara bakarak hareket etmeyin, sektörlerimizin ve firmalarımızın yanında durmaya devam edin. Özellikle bazı bankaların il ve ilçe şubelerini dedikodu ticareti konusunda daha hassas olmaya davet ediyorum".

İş dünyasından TÜİK Başkanı'na fahiş fiyat tepkisi: Herkes kendi işini yapsın, sapla samanı karıştırmayınTÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya

TÜİK BAŞKANI, TÜRKİYE'DE ŞİRKET KARLARININ FAHİŞ OLDUĞUNU İFADE ETMİŞTİ

Öte yandan TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, önceki gün gazetecilere bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Türkiye'deki şirket karları enflasyonu yukarı taşıyan bir etkiye sahiptir, akademik olarak bu gösterilmiştir. Avrupa'da da durum böyledir: şirket karlarının enflasyon üzerindeki etkisi yüzde 45, işçilik maliyetlerinin ise yüzde 4,5'tur. Ayrıca Türkiye'de şirket kar artışları fahiş, yurt dışında değil".

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Türkiye İstatistik Kurumu M. Rifat Hisarcıklıoğlu Erhan Çetinkaya Çetinkaya Türkiye İş Dünyası Finans Ekonomi Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

 Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Bakmadan Geçme

İsmail Uyanık TFF adaylığından çekildi mi? İsmail Uyanık, TFF başkan adaylığından neden çekildi? 11 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Trendyol Süper Lig 2024- 2025 DERBİ FİKSTÜRÜ | Derbiler ne zaman, hangi haftada oynanacak? DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU! Trabzonspor- Galatasaray derbisi ne zaman? 2024-25 Trabzonspor- Galatasaray maç tarihi belli oldu mu? SÜPER LİG BEŞİKTAŞ- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? 2024-25 DERBİ TARİHLERİ AÇIKLANDI! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG TRABZONSPOR- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? Trabzonspor'un Süper Lig'de yeni sezon maçları belli oldu mu? Trabzonspor maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Galatasaray'ın Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü belli oldu mu? Derbi maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? TRENDYOL SÜPER LİG FİKSTÜR | 1. Hafta maçları belli oldu mu? Derbiler ne zaman oynanacak? Süper Lig 1. Haftada neden Kayserispor yok? SÜPER LİG 1. HAFTA'DA BEŞİKTAŞ KİMİNLE OYNAYACAK? Süper Lig 1. Hafta fikstür çekimi belli oldu! SÜPER LİG 1. HAFTA'DA FENERBAHÇE KİMİNLE OYNAYACAK? Süper Lig 1. Hafta fikstür çekimi belli oldu! SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜRÜ | Süper Lig fikstürü belli oldu mu? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe kiminle oynayacak?
'Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit' demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

"Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
500

Yorumlar (3)

Ahmet null:

Fahiş fiyatla satış yapanların yönetimi laav edilip yerine işini Allah korkusu ile millete saygısı olanlar yönetime gelmeli devlet görevini markete ceza keserek yapamaz o kesilen cezayı marketler gizli saklı millete ödetiyor bunu herkes görüyor çözüm bulan yok biz bu oyları ne diye veriyoruz fanatiklik için değil rahat yaşayalım adaletli yaşayalım diye

7
1
yanıtYanıtla
şahabettin Ayyıldız:

Maalesef kimin canı nasıl isterse istediği fiyattan satıyor zerre kadar inanç vicdan olmadığı gibi denetim de yok

6
0
yanıtYanıtla
Leven Ergün:

LAN DÜNE KADAR 20 KURUŞA ALDIĞIM ÇIBIK 3,75 TL 19 KAT FİYATI ARTMIŞ , AL TEKKENİ ÖNÜNE Bİ DÜŞÜN GERİ KALANI

4
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title