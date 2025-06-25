İş Bankası Grubu, rüzgar türbini üreticisi Ateş Çelik'e ortak oldu

İş Bankası Grubu, yenilenebilir enerjide yerli ekipman üreticisi Ateş Çelik'e ortak oldu.

Söz konusu ortaklığa ilişkin detaylar, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

İş Bankası Grubu bünyesindeki fonların yanı sıra Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının (TSKB) ana yatırımcı olduğu Türkiye Yeşil Fonu'nun toplam 45 milyon avro yatırımla Ateş Çelik'e ortak olmasına ilişkin pay devir sözleşmesinin imza süreci tamamlandı.

Buna göre, grubun iştiraklerinden Maxis Girişim Sermayesi'nin yönettiği Temiz Enerji Girişim Sermayesi ve Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi yatırım fonları ile Türkiye Yeşil Fonu'nun yatırım yaptığı payların yönetim ve temsil yetkisi, grubun yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki İş Enerji'de olacak.

Bu ortaklık, TSKB'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde, Dünya Bankası'ndan temin ettiği 155 milyon dolarlık krediyle kurduğu Türkiye Yeşil Fonu'nun ilk yatırımı olma niteliğini taşıyor. Fon, Türkiye'de ve dünyada kredi ile finanse edilerek kurulan, emisyon salımı azaltımı ve kapsayıcı dönüşüm odaklı ilk girişim sermayesi fonu olarak öne çıkıyor.

Söz konusu ortaklıkla, Ateş Çelik'in yeni yatırımlarla ihracat kapasitesini artırması ve yurt dışı pazarlardaki payını önemli ölçüde büyütmesi hedefleniyor.

İş Enerji, Ateş Çelik'e yüzde 15 oranında ortak oluyor

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, basın toplantısında yaptığı konuşmasında, İş Bankası Grubu olarak girişimcilik alanındaki işbirliklerine toplam 600 milyon dolar kaynak ayırdıklarını söyledi.

Aran, Türkiye Yeşil Fonu'nun ilk yatırımını bu ortaklıkla gerçekleştirdiğini, İş Bankası Grubu'nun da bu ortaklığa bünyesindeki girişim sermayesi yatırım fonlarıyla katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Toplam 45 milyon avro tutarında bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Bunun 20 milyon avroluk kısmı Türkiye Yeşil Fonu'nun katkısı, 25 milyon avro ise Maxis Girişim Sermayesi'nin Temiz Enerji ve Atlas Fonları üzerinden sağlanıyor. Sürdürülebilirlik vizyonumuzun bir parçası olan, yenilenebilir enerji konusundaki yatırımlarımızı yöneten İş Enerji şirketimizle Ateş Çelik'e yüzde 15 oranında ortak oluyoruz."

Dünya Bankası tarafından sağlanan 115 milyon dolarlık kaynağın artırılması hedefine de değinen Aran, "Bu kaynağı Türkiye'deki yatırımcılarla 400 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu tür sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm yatırımlarında yüzde 80 kredi, yüzde 20 öz kaynak dengesiyle ilerlenir. Yüzde 20 öz kaynak dengesinin 400 milyon dolar olduğu yerde krediyle beraber 2 milyar doları geçen bir yatırımdan bahsediyoruz. Dünya Bankası'nın sağladığı bu imkanın, 2 milyar dolarlık bir yatırıma dönüşmesi konusunda bir kaldıraç görevi görmesini arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aran, söz konusu girişimin, Türkiye'de ilk adım olmakla birlikte, diğer örneklerle devam etmesini umduğunu sözlerine ekledi.

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç de Türkiye Yeşil Fonu'nun krediyle finanse edilen dünyadaki ilk yeşil temalı fon olduğuna söyledi.

TSKB'nin kuruluş amaçlarından birinin sermaye piyasalarının gelişimini desteklemek olduğunu vurgulayan Bilgiç, "Sadece kredi değil, özel sermayeyi de sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda harekete geçirmek, TSKB'nin en önemli paydaşlarından olan Dünya Bankası ile ortak hedefi. Türkiye Yeşil Fonu'nun bu doğrultuda bir işaret fişeği olacağını, çok önemli etkiler yaratacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilgiç, Dünya Bankasının TSKB'de kullandırdığı kredinin Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde bulunduğunu ve bunun başarılı bir kamu-özel iş birliği mekanizması olduğunu söyledi.

"Rüzgar enerjisi üretim üssü kurulmasını amaçlıyoruz"

İş Enerji Genel Müdürü Kayahan Karadaş ise 2022 sonunda kurulan şirketin, bugün 1400 megavatı aşan yenilenebilir enerji portföyüne ulaştığını dile getirdi.

Karadaş, rüzgar türbini ekipmanları üreticisi Ateş Çelik ile kurdukları ortaklıkla istihdama ve Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümüne katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Ateş Çelik yatırımımızla, Türkiye'de halihazırda üretilen rüzgar türbini, kulesi ve jeneratörü gibi ana ekipmanların çeşitlendirilmesini, üretimin yaygınlaştırılmasını ve bir rüzgar enerjisi üretim üssü kurulmasını amaçlıyoruz." dedi.

Söz konusu ortaklık payını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Karadaş, yeni nesil türbinlerin yerlileştirilmesi, deniz üstü rüzgar ekipmanlarının üretilmesi ve nadir toprak elementleri gibi alanlardaki yatırımlarla Türkiye'nin bu sektördeki üretim ve ihracat potansiyelini güçlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Ateş Çelik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Güldoğan, 2007'de kurulan Ateş Çelik'in 2012'den itibaren yenilenebilir enerji alanına yöneldiğini söyledi.

Güldoğan, şirket olarak 2013'te ilk rüzgar türbini kulesini ürettiklerini, bugün ise 5 fabrikada rüzgar türbini bileşenlerinin yerli üretimini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ateş Çelik olarak ürettiğimiz komponentlerin yüzde 70'i ve üzeri halihazırda yerli. Türkiye'de henüz üretilemeyen yalnızca birkaç komponent kaldı. Bu parçaların da zamanla ülkemizde üretilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geleceğe yön verecek teknolojilerin büyük bölümünün henüz tasarım aşamasında olduğunu vurgulayan Güldoğan, "Sadece mevcut teknolojileri uygulayan değil, aynı zamanda bu teknolojilerin gelişim süreçlerine eşlik eden bir kurum olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda AR-GE merkezimizi de faaliyete geçirdik." diye konuştu.