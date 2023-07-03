İranlı çoban Hakkari'de aylık 20 bin TL ücretle çalışıyor

Hakkari'de yerli çoban bulamayan besiciler, İran'dan Ali Ahmedi'yi getirerek çobanlık yapmasını sağladı. Ahmedi, aylık 20 bin TL ücret alarak sürüye bakıyor ve ailesinin geçimini sağlıyor.

HAKKARİ'de aylık 20 bin TL ücret ve yemek masraflarına rağmen yerli çoban bulamayan besiciler, İran'dan hayvanlarına bakması için Ali Ahmedi'yi (37)

getirdi. Boybeyi köyünde sürüye bakan Ali Ahmedi, "Çobanlık zor ama ailemin geçimini sağlıyorum" dedi.

Yaylada koyun kırpan besiciler de son yıllarda köydeki küçükbaş hayvan sayısının azaldığını, buna rağmen çoban bulmakta sıkıntı çektiklerini dile getirdi.