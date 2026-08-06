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İran heyeti Hakkari'de sınır ticareti ve ekonomik iş birliğini görüştü

İran heyeti Hakkari'de sınır ticareti ve ekonomik iş birliğini görüştü
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İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammadhassan Habibollahzadeh başkanlığındaki heyet, Hakkari'de Valilik ve Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek sınır ticaretinin geliştirilmesi, ekonomik iş birliğinin artırılması ve ortak yatırım imkanlarını ele aldı.

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammadhassan Habibollahzadeh başkanlığındaki heyet, Hakkari'de gerçekleştirdiği temaslarda sınır ticaretinin geliştirilmesi, ekonomik iş birliğinin artırılması ve ortak yatırım imkanlarını görüştü.

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammadhassan Habibollahzadeh ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Büyükelçi Habibollahzadeh'e ziyaret programında İran Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Asghar Omidi, İran'ın Van Başkonsolosu Seyedhassan Yahyavi ile İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Temsilcisi Saeid Khajavi eşlik etti. İran heyeti, Hakkari Valiliği ve Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek kentteki yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerde, Türkiye ile İran arasındaki sınır ticaretinin mevcut durumu, ticari ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması ve iki ülke arasında yapılabilecek yeni ekonomik iş birlikleri değerlendirildi. Toplantılarda özellikle sınır kapılarının ve ticaret hacminin geliştirilmesi, bölgesel kalkınmaya katkı sunacak yatırım fırsatları ile karşılıklı ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, ziyaretin anısına Büyükelçi Mohammadhassan Habibollahzadeh'e plaket takdim etti. Program, heyet üyeleriyle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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