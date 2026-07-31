İnşaat sektörüne yapay zeka destekli yerli yazılım

Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişim, inşaat sektöründe proje geliştirme anlayışını kökten değiştiriyor. OİS.İST adlı geliştirilen yerli ve kapsamlı yapay zeka destekli yazılımla sektöre katkı sağlamaya hazırlanıyor.

Ömer Faruk Kızılgüney ve Abdullah Kızılgüney öncülüğünde geliştirilen yerli yazılım programı, inşaat sektörünün dijital geleceğine imza atmaya hazırlanıyor.

Daha önce haftalar süren fizibilite çalışmaları, maliyet analizleri ve yatırım değerlendirmeleri; bugün Büyük Veri (Big Data), Makine Öğrenmesi (Machine Learning) ve Tahmine Dayalı Analiz (Predictive Analytics) teknolojileri sayesinde artık saniyeler içinde gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede yatırım kararları güçlü veri analizleriyle desteklenirken, proje geliştirme süreçlerinde hız ve doğruluk üst seviyeye çıkıyor.

Geliştirilen bu yazılım ve sektördeki dönüşüm süreci hakkında projenin Yazlım Mühendisi Resul Karakoç şu değerlendirmelerde bulundu: "İnşaat sektöründe dijitalleşmenin sınırlarını zorlayan bu projeyi hayata geçirirken, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Ömer Faruk Kızılgüney'in güçlü vizyonu ve her aşamada önümüzü açan liderlik anlayışı bizim için en büyük ilham kaynağı oldu. Onun yenilikçi bakış açısı sayesinde, geleneksel yöntemlerle yürütülen süreçleri yapay zeka destekli akıllı bir ekosisteme dönüştürme fırsatı bulduk. İlk demomuzu başarıyla gerçekleştirdiğimiz Selvi Park Evleri projesi, bu vizyonun ilk somut adımıydı. Şimdi ise Başakşehir Selvi Park Konakları projemizde sistemimizi tamamen hayata geçiriyoruz. Amacımız sadece kendi projelerimizi yönetmek değil; ilerleyen süreçte tüm inşaat sektörünün büyük haritasını ve operasyonel akışını yöneten, tamamen yerli ve kapsamlı bir yazılım standardı oluşturmaktır."

Türkiye'de inşaat sektörünün; aynı anda birçok şantiye, tedarikçi ve operasyonun yönetildiği dinamik bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Ömer Faruk Kızılgüney, "Bu nedenle yalnızca temel ofis yazılımlarıyla süreç yönetmek artık yeterli görülmüyor. ERP (Enterprise Resource Planning), BIM (Building Information Modeling), Dijital İkiz (Digital Twin) ve yapay zeka destekli karar sistemleri, modern proje yönetiminin temel unsurları haline geliyor" dedi.

Ömer Faruk Kızılgüney, "Geliştirilen kapsamlı yerli yazılım; ilk demonun başarıyla gerçekleştirildiği Selvi Park Evleri projesinin ardından, Başakşehir Selvi Park Konakları projesinde tamamen hayata geçecek. Hedef, bu güçlü yazılımı gelecekte inşaat sektöründeki tüm projelere entegre ederek, adeta tüm inşaat sektörünün büyük haritasını yöneten akıllı bir yönetici konumuna taşımak" ifadelerini kullandı.

Yeni nesil ERP sistemlerinin artık yalnızca veri kaydeden yazılımlar değil, birer karar destek platformu olarak öne çıktıklarını ifade eden Ömer Faruk Kızılgüney, "Satın alma, hakediş, stok, maliyet, taşeron yönetimi ve saha verileri tek merkezde toplanarak yapay zeka tarafından analiz edilebiliyor. Geçmiş proje verileri kullanılarak olası maliyet artışları, gecikmeler ve kaynak planlama riskleri henüz oluşmadan öngörülebiliyor" diye konuştu.

Ömer Faruk Kızılgüney, şöyle devam etti: "ERP platformlarına entegre edilen LLM (Large Language Model) tabanlı yapay zeka çözümleri, kullanıcı deneyimini de kökten dönüştürüyor. Doğal Dil İşleme (NLP) sayesinde yöneticiler;

'Hakedişi bekleyen taşeronlar hangileri?', 'Bu ay bütçeyi aşan projeler hangileri?' şeklindeki soruları doğal bir dille sorarak saniyeler içinde sonuç alabiliyor. Böylece karmaşık raporlar ve filtreler yerine, veriye çok daha hızlı erişim sağlanıyor. Önümüzdeki yıllarda rekabet yalnızca kaliteli projeler üretmekle sınırlı kalmayacak. Yapay zeka ve ERP sistemlerini süreçlerine entegre eden şirketler hız, verimlilik ve karar alma kabiliyeti açısından önemli avantaj elde ederken, dijital dönüşüme uyum sağlayamayan firmaların rekabette geri kalması kaçınılmaz görünüyor."

OİS.İST, Ar-Ge çalışmaları kapsamında tamamen kendi bünyesinde geliştirdiği yerli yazılım çözümleriyle; saha ekiplerine yönelik mobil uygulamalar ve ofis süreçlerini yöneten web tabanlı ERP sistemleri sunmaya devam ediyor. Yapay zeka ve doğal dil destekli teknolojileri sistemlerine entegre eden şirket, inşaat sektörüne daha hızlı, esnek ve veriye dayalı dijital çözümler kazandırmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı