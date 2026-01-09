İngiltere Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Bryant, AA'ya konuştu Açıklaması

İngiltere Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Chris Bryant, İngiltere ve Türkiye arasında güçlenen ticari ve savunma işbirliğine dikkati çekerek, "Türkiye, mümkün olan en kısa sürede serbest ticaret anlaşmasını tamamlamak istediğimiz öncelikli ülkeler arasında yer alıyor. Altı ayda üç tur görüşme yapmayı başardık. Bu, serbest ticaret anlaşması süreçlerinde neredeyse hiç duyulmamış bir durum." dedi.

Bryant, Türkiye ve İngiltere Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 8. Dönem Toplantısı kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve savunma işbirliğine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve İngiltere'nin önemli NATO üyeleri olduğunu dile getiren Bryant, "Bu, uluslararası belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde, ilişkilerimizin gerçekten önemli bir parçası." ifadesini kullandı.

Bryant, ikili ilişkilerin bir diğer odağının ticaret olduğunu ifade ederek, son birkaç yılda ikili ticaretin iki katına çıkarılarak 28 milyar sterline ulaşmasından memnun olduklarının altını çizdi.

Bu seviyedeki ikili ticaret hacminin her iki ülke için kazançlar sağladığını ve istihdam oluşturduğunu belirten Bryant, Türkiye ve İngiltere arasında serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesine yönelik şöyle konuştu:

"Türkiye, mümkün olan en kısa sürede serbest ticaret anlaşmasını tamamlamak istediğimiz öncelikli ülkeler arasında yer alıyor. Sürecin başındaki bu sadece geçen yazdı, her bir aşamayı tamamlamanın oldukça uzun zaman alacağını düşünmüştük. Altı ayda üç tur görüşme yapmayı başardık. Bu, serbest ticaret anlaşması süreçlerinde neredeyse hiç duyulmamış bir durum. Bu nedenle, bu yılın geri kalanında da bu ivmeyi sürdürebileceğimizi umuyorum. Her şeyi ne zaman tamamlayabileceğimize dair bir son tarih belirlemekten her zaman çekinirim. Ancak sonuçta en önemlisi, anlaşmanın içeriği üzerinde anlaşmak değil, Türkiye ve İngiltere'deki işletmelerin bu fırsatlardan yararlanabilmesi için anlaşmayı uygulamaya koymak. Daha kolay olan kısımları hallettik, şimdi önümüzdeki birkaç ay içinde daha zor olan kısımları müzakere edeceğiz. Bir sonraki müzakere turu şubatta yapılacak ve bu yıl içinde daha fazla tur olacağını umuyorum."

Bryant, serbest ticaret anlaşması kapsamında mal ve hizmet ticaretinin yanı sıra e-ticarette de gümrük ve diğer engellerin ortadan kaldırılmasıyla halihazırda 28 milyar sterlin seviyesinde olan ikili ticaret hacminin ikiye katlanabileceğini söyledi.

"Eurofighter Typhoon anlaşması savunma işbirliğimizin sadece başlangıcı"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın geçen yıl ekimde Türkiye'ye yaptığı ziyareti anımsatan Bryant, bunun sekiz yıldır bir İngiliz başbakanının Türkiye'yi ziyaret ettiği ilk sefer olduğunu aktardı.

Bryant, bu ziyaret sırasında Türkiye'ye Eurofighter Typhoon uçaklarının tedarikine yönelik anlaşmanın imzalandığına dikkati çekerek, "Bence bu, ister üretim ister NATO aracılığıyla bir ittifak olsun, savunma anlaşmamızın ve işbirliğimizin sadece başlangıcı. Her iki anlamda da çok güçlü müttefikler olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

"Grönland'daki durum, Grönlandlılar ve Danimarka halkının meselesi"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamaları sonrası artan jeopolitik belirsizlikleri de değerlendiren Bryant, "İngiltere ve Türkiye, NATO'nun güçlü üyeleri ve NATO'ya bağlılar. Aynı şekilde Danimarka da. Grönland'daki durum Grönlandlılar ve Danimarka halkının meselesidir ve sadece onlar bu ülkenin geleceğini belirlemelidir." açıklamasında bulundu.

Bryant, NATO çatısı altında İngiltere ve Türkiye'nin de şiddetle desteklediği belirli şartlar olduğunun altını çizdi.

Öte yandan İngiltere'nin Grönland ile de bir serbest ticaret anlaşması yapmaya çalıştığını ve orada gümrük vergileri ile gümrük vergileri dışındaki engellerin kaldırılması gereken bazı konular olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bazen jeopolitik konular, ister petrol, ister gaz, ister başka bir şey olsun, ticarete odaklanıyor. Bazen bunları tamamen ayrı tutmanız gerekir. Bu açıdan, hem ticari hem de askeri ve güvenlik açısından Türkiye ile bu kadar güçlü müttefikler olduğumuz için çok şanslıyız. Bence bu bize birbirimize güvenme ve çok güçlü bir şekilde ilerleme fırsatı veriyor."

Türkiye ve İngiltere arasındaki Eurofighter Typhoon anlaşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'ın 27 Ekim'de Ankara'ya yaptığı ziyarette Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine yönelik uygulama düzenlemelerinin heyetler arası görüşmelerde imzalandığını açıklamıştı.