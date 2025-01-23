İngiltere'de boş konutlar için ek vergi gündemde

Dünya genelinde artan nüfus, konut ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Birçok metropolde kira fiyatlarındaki yüksek artış hükümetleri bu konuda tedbire zorluyor. İngiltere'de boş evler ile sahip olunan ikinci ev için ek vergi getiriliyor. Haberler.com Yönetim Kurulu Üyesi Behiye Teymur, yüksek kira artışlarının ekonomiyi derinden etkilediğini belirterek, bu sorunun enflasyon ve gelir eşitsizliğini artıracağını vurguladı. Hükümetin konut arzını artırmaya yönelik çalışmalar yaptığını hatırlatan Teymur, Avrupa'daki boş konut vergisi ve yatırım amaçlı alımlara kısıtlama gibi önlemlerin Türkiye'de de uygulanması gerektiğini ifade etti.

LONDRA'DA BOŞ VE İKİNCİ KONUTA EK VERGİLER

İngiltere'nin başkenti Londra zor durumda olan bazı ilçeler, konut krizine çözüm bulmak ve daha fazla gelir elde etmek amacıyla vergi artışına gidiyor. Yeni düzenlemelerle birlikte Nisan ayından itibaren Londra'da binlerce ev sahibinin belediye vergisi faturaları iki katına çıkacak. Wandsworth Belediyesi, bir yıldan uzun süredir boş ve mobilyasız durumda olan evlerin sahiplerinin ilk kez iki kat vergi ödeyeceğini açıkladı. Daha önce bu süre iki yıl olarak belirlenmişti.

1 Nisan'dan itibaren, ikinci konut statüsündeki mülkler de mevcut belediye vergisinin iki katına çıkarılacak. Tahmin edilen yüzde 5'lik genel artışla birlikte, standart bir Band D Wandsworth ikinci konutunun yıllık belediye vergisi yaklaşık 1.500 sterlin olacak. Bu tutar, Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın Metropolitan Polisi ve Londra İtfaiyesi'ni finanse etmek için kullandığı "City Hall ek vergisi"ni de içeriyor.

YÜZDE 300'E VARAN ORANLARDA VERGİ UYGULANACAK

Aynı kurallar, 1 Nisan'dan itibaren Westminster ilçesinde de geçerli olacak. Eğer bir kişi iş şartları gereği (örneğin bir bakıcı ya da silahlı kuvvetler üyesi olarak) ikinci bir evde yaşıyorsa, bu artıştan muaf tutulacak. Ancak, merkezi Londra'da ikinci bir konutta yalnızca işine yakın olduğu için yaşayanlar ek vergiyi ödemek zorunda kalacak.

Bu adımlar, Hackney Belediye Meclisi'nin geçen Nisan ayında boş ve ikinci konut sahiplerine uygulanan belediye vergisi primlerini iki katına çıkarma planlarını onaylamasının ardından geldi. Westminster Belediyesi de beş yıldan uzun süredir boş duran evlere yüzde 200, on yıldır boş olan evlere ise yüzde 300 oranında ek vergi uyguluyor.

YEREL YÖNETİMLERE EK GELİR SAĞLANACAK

Wandsworth ve Westminster, İngiltere'de en düşük belediye vergisini uygulayan ilçeler arasında yer alıyor. Ancak zor durumdaki ilçeler, daha fazla gelir elde etmek ve konut krizini hafifletmek amacıyla bazı mülk sahipleri ve sakinlerden alınan vergileri yüzde 100 oranında artırmayı planlıyor. Geçtiğimiz yıl, Muhafazakâr Parti hükümeti, belediyelere uzun süre boş kalan veya ikinci konut statüsündeki evlerin sahiplerine belediye vergisi faturalarını iki katına çıkarma yetkisi veren kuralları güçlendirmişti. Bu ek gelirle yerel yönetimlerin kamu hizmetlerine daha fazla yatırım yapabileceği ifade ediliyor.

"İKİNCİ KONUTA DAHA FAZLA VERGİ UYGULANMALI"

Haberler.com Yönetim Kurulu Üyesi Behiye Teymur, yüksek kira artışlarının yalnızca bireylerin yaşamını değil, ulusal ekonominin temel dinamiklerini de derinden etkilediğini belirtmişti. Behiye Teymur, Avrupa ülkelerinde benzer sorunlarla başa çıkmak için uygulanan politikaların örnek alınması gerektiğini belirtmişti. Özellikle, İspanya, Kanada ve İrlanda'da uygulanan emlak fiyatlarının geçici olarak dondurulması yönteminin piyasa istikrarını sağlama açısından etkili olduğunu vurgulamıştı. Ayrıca, İngiltere, Fransa ve Avustralya gibi ülkelerde boş duran gayrimenkullere yüksek vergiler getirilerek konut arzının artırıldığını ifade etmişti. Yatırım amaçlı konut alımlarının sınırlandırılması konusunda da değerlendirmelerde bulunan Teymur, ikinci ve daha fazla gayrimenkul alımlarına yüksek oranlı vergiler uygulanmasının spekülasyonları azaltabileceğine dikkat çekmişti. Bununla birlikte, emlak ilan sitelerinde fiyat güncellemelerinin denetim altına alınarak manipülatif fiyat artışlarının önlenmesi gerektiğini belirterek, bu tür regülasyonların piyasa dengesi açısından kritik bir rol oynayacağını ifade etmişti.

"EMLAK PİYASASINDA DENETİMLER ARTIRILMALI"

Behiye Teymur, emlak piyasasında denetim ve düzenlemelerin artırılması gerektiğini belirterek, "Barınma hakkı bir insan hakkıdır ve bu konuda atılacak adımlar yalnızca bireylerin değil, tüm toplumun faydasına olacaktır," demişti. Uygulanacak politikaların ekonomik dengeleri sağlamada önemli bir rol oynayacağını vurgulamıştı.