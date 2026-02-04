İMDER'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Özer Şahin oldu Açıklaması

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) 13. Olağan Genel Kurulu'nda, Birliğin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Özer Şahin oldu.

Yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Şahin, sektöre yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Şahin, şeffaflığı ve ortak aklı merkeze alan bir yönetim anlayışını benimseyeceklerini belirterek, "Yeni dönemde ortak hedeflere ulaşabilmek ve önceliklerimizi belirlemek adına 100 günlük aksiyon planı hazırlayacağız. Bu süreçte, aciliyet arz eden sorunların çözümüne yönelik hızlı adımlar atacağız. Küresel dinamikleri, özellikle de AB ile Hindistan arasındaki serbest ticaret anlaşmasının sektörümüze etkilerini yakından takip ederek paydaşlarımızla analiz edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Uygun olanaklarla finansmana erişimin diğer sektörlerde olduğu gibi iş makineleri sektöründe de firmaların yaşadığı önemli bir sorun olduğunu söyleyen Şahin, bunun yanında enflasyondan kaynaklı olarak genel giderlerin de yükseldiğine işaret etti.

"Satışların 2026'da 15-17 bin bandında seyredeceğini öngörüyoruz"

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, Türkiye'nin stratejik konumunun sektöre hem avantajlar hem de riskler getirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye, jeopolitik açıdan büyük avantajlara sahip olsa da oldukça hassas bir coğrafyada yer alıyor. Rusya-Ukrayna savaşı, özellikle ihracat pazarlarımız üzerinde baskı oluşturarak sektörümüzü olumsuz etkiledi. Ancak madalyonun diğer yüzünde, Suriye'nin yeniden inşası gibi önemli potansiyel barındıran süreçler bulunuyor. İMDER olarak, bu tür fırsatları en doğru zamanda yakalamak ve sahip olduğumuz köklü bilgi birikimini üyelerimize aktararak bu süreçlerden maksimum faydayla çıkmalarını sağlamak önceliğimiz olacaktır."

Doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörde önemli bir yere sahip olan İMDER'in 60'a yakın üyesiyle sektörün yüzde 95'ini temsil ettiğini söyleyen Şahin, "Yaklaşık 5 milyar dolar pazar değeri bulunan sektör 2,1 milyar dolarlık ihracata imza attı. Sektörde satışlar 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 16 bin 300 adede ulaştı. Önümüzdeki dönemde sektörün ülke ekonomisi ve gelişiminde önemli bir paya sahip olmayı sürdürmesini öngörüyoruz." dedi.

Şahin, yeni dönemdeki temel hedeflerinin bugüne kadar elde edilen başarıları daha ileriye taşımak olduğunu belirterek, "Satışların 2026'da 15-17 bin bandında seyredeceğini öngörüyoruz. Özellikle altyapı, üstyapı ve maden yatırımlarının sürmesi, ileriye dönük güvenimizi tazeliyor." dedi.

KOMATEK Fuarı 3 Haziran'da kapılarını açacak

İş makineleri fuarı olan KOMATEK Fuarı'na yönelik kapsamlı hazırlıklarının sürdüğünü anlatan Şahin, 3-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan KOMATEK'in, sadece Türkiye'nin değil bölgenin en büyük iş makineleri platformu konumunda olduğunu vurguladı.

Şahin, bu yıl fuar alanının yaklaşık yüzde 30 daha büyük olacağını, yalnızca sergileme alanı değil canlı demo gösterileri ve operatör yarışmalarının da yapılacağını aktardı.

İMDER'in üyesi olduğu Avrupa İş Makinaları Federasyonunun bu yılki genel kurulu ve yönetim kurulu toplantısının İMDER'in ev sahipliğinde KOMATEK fuarında yapılacağını belirten Şahin, fuarda dünya devlerinin en üst düzey yöneticileriyle yerli üreticilerin bir araya geleceğini söyledi.

"Temel hedefimiz üniversitelilerimize bu sektörü sevdirmek"

Özer Şahin, iş makineleri sektöründe dijitalleşme ve teknolojinin rolünün her geçen gün arttığına dikkati çekerek, "Sektörümüze ilgi duyan gençlerimizin yanında olmak sorumluluğumuzdur. İş makineleri artık yüksek teknolojiyle iç içe bir alan haline geldi. Temel hedefimiz üniversitelilerimize bu sektörü sevdirmek ve İMDER ile üniversiteler arasında sarsılmaz bir işbirliği köprüsü kurmaktır." ifadelerini kullandı.

Sektörün ihtiyaç duyduğu teknik eleman konusunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile uzun yıllardır işbirliği içinde olduklarını söyleyen Şahin, MEB'in koordinasyonunda 7 bölgede 50 okula ulaştıklarını kaydetti.

Şahin, çevrim içi bir eğitim portalı oluşturduklarını, portalın aktif hale gelmesiyle işbirliği içinde oldukları liselerdeki öğretmen ve öğrencilerin sektöre ilişkin değerli okumalara ulaşacağını sözlerine ekledi.