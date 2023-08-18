İmamoğlu'ndan İBB'nin dış kredilerini onaylayan Bakan Şimşek'e teşekkür

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyulan dış kredilere Hazine onayı verdiğini belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkür etti.