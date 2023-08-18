İmamoğlu'ndan İBB'nin dış kredilerini onaylayan Bakan Şimşek'e teşekkür
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyulan dış kredilere Hazine onayı verdiğini belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkür etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım yatırımları için bekledikleri dış kredilere Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in onay verdiğini duyurdu. İmamoğlu, Şimşek'e teşekkür etti.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Konu hakkında sosyal medyadan paylaşım yapan İmamoğlu, "İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu söz konusu kredilerle yapılacak yatırımları şöyle sıraladı:
- M7 Mahmutbey-Esenyurt Metrosu'nun yapımı
- M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu / 300 Metro Aracı
- M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu / 100 Metro Aracı
- T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı / 34 Tramvay Aracı
ŞİMŞEK VE URALOĞLU'NU ZİYARET ETMİŞTİ
İBB Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret etmişti.