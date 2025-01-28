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İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

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Diyanet-Sen, Diyanet İşleri Başkanlığı önünde maaş promosyon ihalesine karşı çıkan bir açıklama yaptı. Genel Başkan Ali Yıldız, ihalenin ekonomik şartlarla bağdaşmadığını belirterek "Yanlışta ısrar edilmesin, Diyanet çalışanlarını mağdur eden hiçbir teklifi kabul etmiyoruz" dedi.

Diyanet-Sen üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı önünde maaş promosyon ihalesi süreciyle ilgili açıklama yaptı. Diyanet çalışanları, "Maaş anlaşma ihalesinde yanlışta ısrar edilmesin. Yeni mağduriyetler yaşanmasın" yazılı pankart açarak "Sadaka miktarı hediye istemiyoruz", "Katılım bankaları kazanıyor, DİB çalışanları kaybediyor", "Yetersiz hizmete mecbur değiliz", "Maaş teklifi bütün bankalardan alınmalıdır", "Diyanet çalışanlarını mağdur eden hiçbir teklifi kabul etmiyoruz", " Maaşımı çekmek için 400 km yol gitmek istemiyoruz", "Maaş anlaşmasında rekabet şartları sağlansın" dövizleri taşıdı.

"CİDDİ MAĞDURİYETLER YAŞANMAKTADIR"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personelin maaşı için katılım finans bankaları ile anlaşma yaptığını ve bu anlaşma sonucu hizmet yetersizliğinden kaynaklı personelin mağduriyet ve sıkıntılar yaşadığının altını çizen Genel Başkan Ali Yıldız, şu ifadelere yer verdi: "Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatını kapsayan maaş anlaşma ihaleleriyle personel maaşları için katılım bankaları ile anlaşmıştır. Bugüne kadar bu yönde yapılan anlaşmalar nedeniyle Başkanlık personeli, maaş ve bankacılık işlerinde çok ciddi mağduriyetler yaşamaktadır.

"BU AÇIKLAMAYI YAPMAYA MECBUR BIRAKILDIK"

Biz, Mart 2025'de yapılacak yeni ihalede aynı sıkıntıların yaşanmaması ve yanlışta ıstar edilmemesi için Başkanlığı uyarmak için toplanmış bulunuyoruz. Taleplerimiz dikkate alınmış ve yanlıştan dönülmüş olsa burada Başkanlığa teşekkür etmek için toplanmış olacaktık. Ama öyle olmadı ve bu açıklamayı yapmaya mecbur bırakıldık.Diyanet İşleri Başkanlığı daha önce farklı katılım finans bankaları ile maaş anlaşması imzalamış, rekabet ortamına uygun yapılmayan bu anlaşmaların sonucunda Başkanlık personeli çok çeşitli sıkıntılar yaşamıştır ve hala yaşamaktadır.

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

Biz yetkili sendika olarak, alandan gelen sorunları, şikayetleri ve talepleri aktarmak, bu çarpık durumu düzeltmek için konuyu 2023 ve 2024'te Kurul İdari Kuruluna taşıdık. Nisan 2024'te gerçekleştirilen Kurum İdari Kurulunda 'Başkanlık merkez ve taşra teşkilatını kapsayan maaş anlaşması çerçevesinde personele verilen hediyenin güncellenmesi hususunda çalışma yapılması' kararını aldık. Ayrıca başvurumuz üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu da 24.5.2024 tarihli kararında katılım bankalarının yetersiz ve eksik hizmetleri nedeniyle personelin mağdur olduğunu tespit etti ve yaşanılan mağduriyetlerin giderilmesi yönünde tavsiye kararı verdi.

"YANLIŞTA ISRAR EDİYORLAR"

Başkanlığa ve Finans kurumlarına defalarca bu sıkıntıları iletmemize rağmen yıllardır çözüm üretilmiyor ve yanlışta ısrar ediliyor. Bu yanlıştan dönülmesi için, Diyanet İşleri Başkanlığı gerek Nisan 2024 tarihli KİK kararına ve gerekse de Kamu Baş Denetçiliğinin verdiği karara uygun hareket etmeli, banka anlaşması buna göre yapılmalıdır. İhale şartnamesinde, teklif verecek bankaların personel ve ATM sayısı ile alt yapısının yeterli olması şartları yer almalı, ihalede rakebet ortamı oluşturulmalıdır."

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıİbrahim Kaplan:

Özel sektörde müşteri çekmek için tezgahtar nasıl önemliyse imamların görevleri de o kadar önemli camiler boş acaba imamlar görevlerini ne kadar önemsiyor da promosyon istiyorlar bence tartışılması gerekli bir konu bu...

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Haber YorumlarıMındık Ailesi:

alın teri akitmadan kazanılan para günah degilmiydi imamlar bize bu şekilde ogretmisti

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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

utanmadan çıkmışlar hakkaten.

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Haber YorumlarıYusuf yusuf:

Millete faiz haram diye fetva verir başımıza ekonomist kesilirsiniz, promosyon bankanın verdiği bişey banka faizle gelir elde eder alacağınız promosyonlar faiz geliri olduğundan haram olmuyo mu ?

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Haber Yorumlarısadece kadir:

imamlar niye ağlıyor. şükredin diyen onlar değil mi ? maaş neyinize yetmiyor.

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Haber YorumlarıVEFA:

Diyanet 130 milyar TL bütçe kullanıyor. Bu parayla ne okullar, ne hastaneler yapılırdı beee!..

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Haber YorumlarıZekeriya Özyılmaz:

İmamlar ve müezzinler şu anda devlet memurları içerisinde en yüksek maaş alan kesindir,hükumet iki yıllık ön lisans mezunu kimseye 3600 ek göstergeyı vermezken imam ,müezzin ve acil tıp tekniklerine 3600 ek göstergeyi verdi bu da maaşlarında diğer kurum çalışanlarına attığı I fark aylık 6440,00tll dir,halen promosyon için sızlanmaktasınız yazık çok yazık

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

faizin getirisini az bulmuşlar eylem yapıyorlar, gayet normal, bunların dinle alakası olsa parayla namaz kıldırmazlar.

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Defin dışında bu memlekete faydası olmayan insanlar topluluğu. Emeği ile çalışan mühendisler bile asgari ücretle çalışırken sefa süren, hafta tatilinde bile camiye gitmeyen maaşlı memurlar.

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

Ülkenin dini bunlara kaldıysa

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