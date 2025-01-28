İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

Diyanet-Sen üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı önünde maaş promosyon ihalesi süreciyle ilgili açıklama yaptı. Diyanet çalışanları, "Maaş anlaşma ihalesinde yanlışta ısrar edilmesin. Yeni mağduriyetler yaşanmasın" yazılı pankart açarak "Sadaka miktarı hediye istemiyoruz", "Katılım bankaları kazanıyor, DİB çalışanları kaybediyor", "Yetersiz hizmete mecbur değiliz", "Maaş teklifi bütün bankalardan alınmalıdır", "Diyanet çalışanlarını mağdur eden hiçbir teklifi kabul etmiyoruz", " Maaşımı çekmek için 400 km yol gitmek istemiyoruz", "Maaş anlaşmasında rekabet şartları sağlansın" dövizleri taşıdı.

"CİDDİ MAĞDURİYETLER YAŞANMAKTADIR"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personelin maaşı için katılım finans bankaları ile anlaşma yaptığını ve bu anlaşma sonucu hizmet yetersizliğinden kaynaklı personelin mağduriyet ve sıkıntılar yaşadığının altını çizen Genel Başkan Ali Yıldız, şu ifadelere yer verdi: "Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatını kapsayan maaş anlaşma ihaleleriyle personel maaşları için katılım bankaları ile anlaşmıştır. Bugüne kadar bu yönde yapılan anlaşmalar nedeniyle Başkanlık personeli, maaş ve bankacılık işlerinde çok ciddi mağduriyetler yaşamaktadır.

"BU AÇIKLAMAYI YAPMAYA MECBUR BIRAKILDIK"

Biz, Mart 2025'de yapılacak yeni ihalede aynı sıkıntıların yaşanmaması ve yanlışta ıstar edilmemesi için Başkanlığı uyarmak için toplanmış bulunuyoruz. Taleplerimiz dikkate alınmış ve yanlıştan dönülmüş olsa burada Başkanlığa teşekkür etmek için toplanmış olacaktık. Ama öyle olmadı ve bu açıklamayı yapmaya mecbur bırakıldık.Diyanet İşleri Başkanlığı daha önce farklı katılım finans bankaları ile maaş anlaşması imzalamış, rekabet ortamına uygun yapılmayan bu anlaşmaların sonucunda Başkanlık personeli çok çeşitli sıkıntılar yaşamıştır ve hala yaşamaktadır.

Biz yetkili sendika olarak, alandan gelen sorunları, şikayetleri ve talepleri aktarmak, bu çarpık durumu düzeltmek için konuyu 2023 ve 2024'te Kurul İdari Kuruluna taşıdık. Nisan 2024'te gerçekleştirilen Kurum İdari Kurulunda 'Başkanlık merkez ve taşra teşkilatını kapsayan maaş anlaşması çerçevesinde personele verilen hediyenin güncellenmesi hususunda çalışma yapılması' kararını aldık. Ayrıca başvurumuz üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu da 24.5.2024 tarihli kararında katılım bankalarının yetersiz ve eksik hizmetleri nedeniyle personelin mağdur olduğunu tespit etti ve yaşanılan mağduriyetlerin giderilmesi yönünde tavsiye kararı verdi.

"YANLIŞTA ISRAR EDİYORLAR"

Başkanlığa ve Finans kurumlarına defalarca bu sıkıntıları iletmemize rağmen yıllardır çözüm üretilmiyor ve yanlışta ısrar ediliyor. Bu yanlıştan dönülmesi için, Diyanet İşleri Başkanlığı gerek Nisan 2024 tarihli KİK kararına ve gerekse de Kamu Baş Denetçiliğinin verdiği karara uygun hareket etmeli, banka anlaşması buna göre yapılmalıdır. İhale şartnamesinde, teklif verecek bankaların personel ve ATM sayısı ile alt yapısının yeterli olması şartları yer almalı, ihalede rakebet ortamı oluşturulmalıdır."