İmalat Sanayi sektörü WIN EURASIA World of Industry Fuarı'nda buluşacak

İmalat Sanayi sektöründe güncel gelişmelerin konuşulacağı, en son teknoloji ürünlerin sergileneceği WIN EURASIA-World of Industry Fuarı, 7-10 Haziran 2023 tarihleri arasında 'Endüstri gelecekle buluşuyor' mottosuyla düzenlenecek.

7-10 Haziran 2023 tarihleri arasında "Endüstri gelecekle buluşuyor" mottosuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde 29'uncu kez imalat sanayini aynı çatı altında buluşturacak WIN EURASIA - World of Industry Fuarı'na dair son gelişmeler ve gerçekleşecek etkinlikler, İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Toplantıda; imalat sanayinin otomasyon ve robotik teknolojilere dönüşümünde WIN EURASIA'nın oynadığı rol ve sektörlere verdiği destek konuşuldu.

WIN EURASIA 2023 Fuarı Basın Toplantısı, Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş Genel Müdürü Annika Klar ve Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın'ın ev sahipliğinde; sektörün önde gelen sivil toplum örgütleri MAKFED - Türkiye Makina Federasyonu, ROBODER-Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistem Entegratörleri Derneği, TÜYİDER - Tüm Yüzey İşlemler Derneği, ENOSAD - Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği, AKDER - Akışkan Gücü Derneği ve ETMD - Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği ile sektör temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.

WIN EURASIA endüstriyi gelecekle buluşturuyor

Toplantı Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş Genel Müdürü Annika Klar'ın açılış konuşması ile başladı. Klar, "WIN EURASIA, imalat sanayinin geleceğine yön veren, belirleyen bir fuar. Bu nedenle bu yılki mottomuzu "Endüstri gelecekle buluşuyor" olarak belirledik. Çünkü dünya kısaca ikiz dönüşüm olarak da niteleyebileceğimiz yeşil ve dijital dönüşüm sürecine girmiş durumda. İmalat sanayinin otomasyona ve robot kullanımına geçişi artık bir tercih değil gereklilik haline gelmiş durumda. HANNOVER MESSE'nin bölge pazarındaki temsilcisi olan WIN EURASIA olarak biz işletmelere bu geçişle ilgili her türlü deneyimi sunmaya ve firmalarımız aracılığıyla tüm ihtiyaçlarını 360 derece karşılamaya hazırız" dedi.

"İmalat sanayisinde dönüşüm süreci Türkiye için önemli bir fırsat"

Halihazırda ağırlıklı olarak geleneksel üretim modellerini kullanmakta olan Türkiye'nin, Endüstri 4.0 teknolojilerini üretim süreçlerine dahil etmede önemli bir fırsat yakalamış durumda olduğuna dikkat çeken Annika Klar şöyle devam etti: "Türkiye kendi imalat sanayisinde dönüşümü sağlayacak teknolojileri geliştiren, üreten çok başarılı firmalara sahip. Dolayısıyla büyük çoğunluğu WIN EURASIA katılımcısı, ziyaretçisi olan firmalarımız açısından yeni ufuklar açabilecek büyük potansiyel bir pazar. Rakamlarda buna işaret ediyor. Endüstri 4.0 sürecine dahil etmek için Türkiye'deki üreticilerin, 10 yıllık süreçte yılda yaklaşık 10 ila 15 milyar liralık yatırım yapması gerektiği öngörülüyor. İmalat sanayisinde dönüşüm süreci Türkiye için önemli bir fırsat. Bu dönüşümün üretim verimliliğine tahmini katkısı ise 50 milyar lira civarında"

500'ü aşkın katılımcı firmanın 39 binden fazla ziyaretçi ile buluşması bekleniyor

7-10 Haziran'da İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak WIN EURASIA'da katılımcı ve ziyaretçileri neler beklediğini aktaran Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın ise WIN EURASIA'nın imalat sanayi için bu yıl milyonlarca dolarlık ticaret hacmi sağlamayı hedeflediğini söyledi. Ertaşkın, "Endüstri gelecekle buluşuyor" mottosu ile imalat sanayinin tüm paydaşlarını 4 gün süreyle aynı çatı altında buluşturacağız. Fuarımız Avrasya bölgesinde imalat sanayini bir araya getiren tek fuar olma ayrıcalığına sahip. Fuar alanı büyüklüğümüz net olarak 27 bin m2 ve toplam 6 salonda Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta-Doğu bölgelerinden 500'ün üzerinde katılımcı firmamız ve Almanya, Tayvan, Çin ve Kore pavilyonlarımız bulunuyor. Dünya genelinden ortalama 100 ülkeden 39 binin üzerinde sektör profesyonelinin WIN EURASIA'yı ziyaret etmesini bekliyoruz" dedi. Ertaşkın, ihracat odaklı bir fuar olarak her yıl olduğu gibi Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ve Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) iş birliği ile Alım Heyeti Programı'na ev sahipliği yapılacağını belirtti ve Alım Heyeti Programımız kapsamında İran, İtalya, Cezayir başta olmak üzere 10 hedef ülkeden 200 satın almacının WIN EURASIA'da üretici ve ithalatçı firma yetkilileri ile bir araya geleceğini ifade etti.

İmalat sanayinden WIN EURASIA'ya tam destek

Sektöründe bölgenin en büyük ve en uzun soluklu uluslararası sanayi fuarı olan WIN EURASIA, bu yıl çatısı altındaki tüm sektörlerin evrimleşmesinde kritik rol üstlenen ve dijitalizasyonun geleceği olan Endüstri 4.0 ile Robotik Otomasyon için gelecek 3 mega trend olan; Metaverse, Endüstri 4.0 ve Hiper-Otomasyona odaklandı. Açılış konuşmalarının ardından bu kapsamda WIN EURASIA Özel Etkinlikler ve Teknoloji İçerik Yöneticisi Murat Bayazıt'ın moderatörlüğünde WIN EURASIA 2023 "Endüstri Gelecekle Buluşuyor" Oturumu'na geçildi. WIN EURASIA'nın stratejik partnerleri MAKFED, ROBODER, TÜYİDER, ENOSAD, AKDER ve ETMD başkan ve üst düzey yöneticilerinin söz aldığı oturumda, WIN EURASIA'nın imalat sektörüne katkısı konuşuldu.

"Dünyada her sene 5 milyar dolar civarı makine yatırımı oluyor"

MAKFED - Türkiye Makina Federasyonu Genel Sekreteri Zühtü Bakır, "Dünyada 5 milyar dolar civarı makine yatırımı oluyor her sene. Pandemiden sonra makine ve tesisat yatırımlarında artış oldu. Türkiye'deki makine ve tesisat yatırımları olumlu yönde. 2019 yılından beri her dönemde yatırımlar arttı. Küresel enflasyon tüm makine ve tesisatların değerini artırdı. Türkiye dünyada makine ihracatını en çok artıran üçüncü ülke" dedi.

"İhracatımızda birim fiyatımızı yükseltmemizin yolu otomasyondan geçiyor."

ENOSAD - Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Kayakıran, "Endüstri otomasyonu çok önemli. Türkiye'nin büyümesinde önemli katkıları var. İhracatımızda birim fiyatımızı yükseltmemizin yolu otomasyondan geçiyor. WIN EURASIA Fuarı Türkiye'nin bu sektördeki en önemli fuarı konumunda. Sektörde bir araya geldiğimiz en temiz ortamlar. Fuarlarda en maksimum ölçüde çözümlere ulaşabiliyoruz" diye konuştu.

"WIN EURASIA Endüstrinin gelişmesinde önemli rol oynuyor"

AKDER - Akışkan Gücü Derneği Başkan Yardımcısı Mark Minasyan ise "Sektörde nitelikli faaliyet gösteren 81 üyemiz var. Sektörde standartların gelişmesine destek hizmeti veriyoruz. WIN EURASIA fuarı uzun yıllardır ülkemizde endüstrinin gelişiminde rol oynuyor. Biz de AKDER olarak bu fuarı destekliyoruz. Fuarın düzenlendiği her yıl katılımcıları bilgilendirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Teknolojik gelişmeler robot entegrasyonu devrimini getiriyor"

ROBODER-Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistem Entegratörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yarış, "Robotlar genellikle otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde kullanılıyor. Gıda ve ilaç sektöründe paketleme ambalaj yaparken robot uygulamalarını görüyoruz. Başka sektörlerde de robot uygulamaları artıyor. Teknolojik gelişmeler robot entegrasyonu devrimini getiriyor. Robot teknolojilerin birçok sektörde kullanılacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

"WIN EURASIA 2023'te alternatif yeni teknolojileri tanıtacağız"

TÜYİDER - Tüm Yüzey İşlemler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Turan Ali Selen de sektörlerinin hem teknolojik olarak hem de kullanılan bazı malzemeler, kimyasallar ve diğer ürünler açısından dışa bağımlı olduğunu ve bu bağımlılığı azaltmak için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Selen, sektörlerinin ekonomiye olan katkısını şu ifadelerle dile getirdi: "Dünya ithalatı 112 milyar dolar. Oldukça büyük bir rakam. Türkiye'nin bu konudaki ihracatı 826 milyon dolar civarında, ithalatı

da 2,2 milyar dolar." dedi. Çok genç bir dernek olduklarını ve 2 yıldır WIN EURASIA ile kurdukları iş birliğinden sektör olarak fayda sağladıklarını ifade eden Selen, WIN EURASIA 2023'te alternatif birtakım yeni teknolojilerin ülkemizde nasıl uygulanabileceğine dair sunumlar yapacaklarını belirtti.

"Elektrik sektöründe değişim yaşanıyor"

ETMD - Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Topak, "Elektrik sektöründe değişim yaşanıyor. Bu değişim çevresel zorluklar ve yeni fırsatlardan kaynaklanıyor. Yenilenebilir enerji konuşuyoruz çünkü elektrik tüketiminde ciddi talep söz konusu. Talebi karşılayabilmek için de her gün yeni teknolojiler geliştiriliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarımız son 10 yılda ciddi şekilde arttı. ETMD olarak WIN EURASIA fuarını destekliyoruz. Fuar yerli üretici ve uluslararası firmalarımız için önemli bir platform. Bu organizasyonu önümüzdeki dönemde de destekleyeceğiz" dedi.

WIN EURASIA ön gösteriminde geleceğin teknolojileri ilk kez tanıtıldı

"WIN EURASIA ÖN GÖSTERİM' kapsamında Mitsubishi Electric Türkiye, Leuze Türkiye, Festo Türkiye, HTC Türkiye ve Entek Otomasyon, basın toplantısı fuaye alanında ürün ve çözümleri ile yer alırken, "Mitsubishi Electric Türkiye; Üretken Yapay Zeka (Midjourney) ve Robot Entegrasyonu" - "Festo Türkiye ile HTC Türkiye iş birliğiyle Metaverse" konulu demo gösterimleri gerçekleştirdi. - İSTANBUL