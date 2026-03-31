İlk kez düzenlenen İstanbul Silver Fest, Tarihi Yarımada'da ziyaretçilerine kapılarını açtı

Gümüş Takı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜMSİAD) Başkanı Hüseyin Kaygısız, dünyada büyük gümüş takı üreticileri olduğunu ancak hepsinin bir arada olduğu şehirlerin az olduğunu belirterek, " İstanbul'u büyük pazar haline getirerek dünyaya dağıtım yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Gümüş sanayicileri, imalatçılar, ihracatçılar ve sektör temsilcilerini bu yıl ilk kez bir araya getiren İstanbul Silver Fest, Çemberlitaş'ta bulunan ve gümüş takıcılarının yoğun olduğu Tavukpazarı Bölgesi'nde düzenlenen törenle açıldı.

GÜMSİAD öncülüğünde düzenlenen festival, alım heyeti programı, planlı B2B görüşmeler ve sektör buluşmalarıyla İstanbul'u uluslararası gümüş ticaretinde daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyor.

Festival, ihracatçı, ithalatçı, imalatçı ve toptan alıcıları aynı zeminde bir araya getirerek, uluslararası işbirliklerini büyütmeyi ve sektörün ticari hacmine katkı sunmayı amaçlıyor.

Tören sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan GÜMSİAD Başkanı Kaygısız, İstanbul Silver Fest'in ilk defa düzenlendiğini ve dünyada eşine çok rastlanmayan bir festival olduğunu dile getirerek, "Dünyada gümüş takı üreticileri, büyük üreticiler var ama hepsinin bir arada olduğu şehir az. 13 ülkenin takı ürünlerini toplayıp buradan 110 ülkeye ihracat yapıyoruz. İstanbul artık bu konuda bir merkez oldu." diye konuştu.

Festivalin sektöre ciddi katkılar sağlayacağına inandıklarını ifade eden Kaygısız, gelecek yıllarda da bu festivali sürdüreceklerini ve her geçen sene daha fazla kitleye hitap edeceklerini kaydetti.

"Türkiye'den Yeni Zelanda'ya bile ürün satıyoruz"

Kaygısız, sektörün ihracatının ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri, Azerbaycan, Rusya, Kuveyt, Katar ve Dubai'ye olduğunu belirterek, "Dubai'de gümüş veya altın takı toptancılığı var ama orada üretim yok. Birçok ürün Türkiye'den gidip oradan dünyaya dağılıyordu. Biz tekrar oradaki hakkımızı alıp İstanbul'u büyük pazar haline getirerek dünyaya dağıtım yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'den Yeni Zelanda'ya bile ürün satıyoruz." diye konuştu.

Festivalin yapıldığı yerin önemine dikkati çeken Kaygısız, Tarihi Yarımada'nın Osmanlı döneminden önce de birçok gümüş ustasına ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Kaygısız, gümüş takı ürünleri imalatında yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağladığını ifade ederek, "Geçen yıl yaklaşık 280 milyon dolarlık gümüş takı ürünleri ihracatı yapıldı. Bu rakam takribi 210 ton gümüş takı ürününe eş değer olarak görülüyor." şeklinde konuştu.

"Türkiye gümüş takı ürünleri üretiminde önemli bir merkez"

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık ise mücevher sektörü temsilcilerinin sektöre bir ses getirmesi amacıyla böyle bir program düzenleyerek yurt dışı alım heyetlerini davet ettiğini ve turistlerin açık alanda fuarı gezebildiğini kaydetti.

Fuarın yapılmış olduğu "Tavukpazarı" diye adlandırılan bölgenin tarihi Kapalıçarşı'ya da yakın olduğunu aktaran Atayık, "Tavuk pazarı dediğimiz yerde gümüş takı üretenler, satanlar, mağazalarımız var. Yani burası bir merkez. Bu merkezde olması, burada bir festivalin olması tabii ki çok daha anlamlı." diye konuştu.

Atayık, gümüş takı ürünlerinin üretiminde Türkiye'nin önemli bir merkez olduğunu belirterek, Türkiye'de üretilen gümüş takıların Balkan ülkeleri, Türk cumhuriyetleri olarak anılan Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan gibi ülkelerin yanı sıra Orta Doğu'ya da ihracatının gerçekleştirildiğinden bahsetti.

"Festivallerin, fuarların olumlu katkıları olacağı görüşündeyim"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kuyumculuk Meslek Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı, son dönemlerde altın ve gümüş fiyatlarındaki dalgalanmalardan dolayı işlenmiş takı ürünlerinde iç pazardaki satışlarda düşüş olduğunu dile getirdi.

Festival ve fuarların yapılmasının önemli olduğuna dikkati çeken Özboyacı, "Bu festivallerin, fuarların iç pazarda ve ihracat anlamında sektöre olumlu katkıları olacağı görüşündeyim." diye konuştu.

Özboyacı, yurt dışından gelen alım heyetlerinin sektör için olumlu katkılar oluşturduğunu belirterek, Türkiye'nin gümüşte ve altında üretim kalitesi anlamında dünyada ilk 3'te yer aldığını dile getirdi.

Festival, 4 Nisan Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.