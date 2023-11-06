İlk düveler hak sahiplerine teslim edildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi meyvesini vermeye başladı. Akköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından ilk parti olan düveler sahiplerine teslim edildi.

Denizli genelinde hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaşması, kırsal alanda gelir kaynaklarının arttırılması, köyden kente göçün önlenmesi amacıyla uygulanacak olan Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi kapsamında Köy-Koop Denizli Bölge Birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalanmıştı. Proje meyvesini vermeye başladı. Akköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ilk parti düveler sahiplerine teslim edildi.

"Son iki yıldan bu tarafa sütte yaşanan problemlerden kaynaklı ciddi anlamda ülkemizde bir hayvan kesimi olmuştu" diyen Köy-Koop Denizli Bölge Birlik Başkanı Mehmet Varol, "Bu açığı kapatmak amacıyla Bakanlığımız ve Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokol çerçevesinde tekrar yeni hayvanların kazandırılması konusunda 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' proje başlatmıştık. Bu proje kapsamında Şu anda Akköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'miz düveleri temin etmeye başladı. İlk parti olan düveler bugün teslime edildi. Arkası da devam ediyor. Tabii ki bu yalnızca Akköy'de değil; Denizli'nin farklı yerlerinde, Çardak'ta, Baklan'da ve diğer yerlerde de projelerimiz devam ediyor. Düve teslimlerini gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız kaybettiğimiz hayvanları yeniden kazanmak ve süt verimliliğinin arttırılması konusunda da hayvanlarımızı biraz daha gençleştirmek için bunu yaptık. İnşallah üreticilerimiz için iyi bir netice olur. Başarılı olacağımıza da inanıyorum" dedi.

Akköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tevfik Kayhan ise "Projelerimizde faydalanarak hayvanlarımızı aldık. Verim yüksekliğinde üyelerimize başarılar dilerim. Üyelerimiz devamlı hayvancılığı yaptığı için ve daha kolay hayvancılık yapmaları için hayvanlarımızı aldık. Mehmet Başkanımızın yaptığı proje sayesinde oldu. Kendilerine destekleri için teşekkür ederim" diye konuştu. - DENİZLİ