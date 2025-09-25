İKV Başkanı Zeytinoğlu'ndan "Türkiye'nin 2035 emisyon hedeflerine" ilişkin açıklama Açıklaması

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'nin 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlama ve emisyonları 643 milyon tona düşürme hedefine ilişkin, "Ülkemizin BM Genel Kurulu'ndaki iklim konulu oturumda, gelişmekte olan bir ekonomi için iddialı sayılabilecek ve önceki 2030 hedefinden daha düşük bir 2035 emisyon hedefi belirlemesi Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını ortaya koyuyor ve iradesini sağlamlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen İklim Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı " Türkiye'nin Güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı"na ilişkin yazılı değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin ilk Ulusal Katkı Beyanını 2012'de yayımladığını anımsatan Zeytinoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlanmasının ve emisyonların 643 milyon tona düşürülmesinin hedeflendiğini ifade etti. Bu bağlamda, ülkemizin BM Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleştirilen iklim konulu oturumda, gelişmekte olan bir ekonomi için iddialı sayılabilecek ve önceki 2030 hedefinden daha düşük bir 2035 emisyon hedefi belirlemesi Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını ortaya koyuyor ve iradesini sağlamlaştırıyor. Ülkemiz mutlak azaltım hedefi sunmasa da referans senaryolara göre kurgulanan emisyon öngörülerinin altında kalmayı taahhüt ediyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan hedefler önem taşıyor."

"AB düzenlemelerine uyum kolaylaşacak"

Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'nin iklim ve çevre alanında son dönemde yoğun bir çaba harcadığını belirterek, bunların sonuncusunun İklim Kanunu olduğunu bildirdi.

Bu kanun çerçevesinde hazırlanan ikincil mevzuat kapsamındaki yönetmeliklerin kanunun uygulama safhasında yardımcı rol üstleneceğini kaydeden Zeytinoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu kapsamda taslak halinde bulunan Karbon Kredilendirme ve Denkleştirme Yönetmeliği, Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi Yönetmeliği ve Türkiye Yeşil Taksonomi Yönetmeliği gibi düzenlemelerle İklim Kanunu'nun amaçları hayata geçirilerek Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele çabaları somutlaştırılacaktır. Böylece, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde şekillenen ve ülkemizin de dahil olduğu üçüncü ülkelerdeki tüccar ve sanayiciyi ilgilendiren başta Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) olmak üzere diğer AB düzenlemelerinin öngördüğü sorumluluklara ve AB Emisyon Ticaret Sistemine uyum sağlanması kolaylaşacaktır."

"Türkiye'nin iklim hedeflerinin somut adımlarla ilerlemesi büyük önem taşıyor"

İKV Başkanı Zeytinoğlu, geçen hafta Avrupa Parlamentosu'nda (AP) "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması"na ilişkin çok önemli bir oylama gerçekleştiğini hatırlatarak, KOBİ'lerin yüzde 90'ının SKDM'den muaf tutulabilmesine yönelik yapılan oylamanın olumlu sonuçlandığını anlattı.

Zeytinoğlu, bu durumun Türk ihracatçılarının SKDM kapsamında uymaları gereken yükümlülükleri hafifleteceğini ve sektörde bir rahatlama hissedilmesinin beklendiğini aktardı.

Son yıllarda AB'nin iklim mevzuatını ve hedeflerini bir miktar yumuşattığını kaydeden Zeytinoğlu, "Türkiye'nin iklim hedeflerinin somut adımlarla ve kararlılıkla ilerlemesi büyük önem taşıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu güncellenmiş hedefin COP30 sırasında resmen duyurulması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.