İkinci el oto pazarında 'cumartesi' sıkıntısı: "İşler iyi gitmiyor"

SAMSUN - Samsun'da eskiden 'pazar' günleri kurulan ve bölgeye hitap eden ikinci el oto pazarı 'cumartesi' gününe alınınca işler bıçak gibi kesildi. Satıcılar, otomobil pazarının eskisi gibi pazar gününe alınması halinde işlerin açılacağına inanıyor.

Orta Karadeniz Bölgesi'nin merkezi konumundaki Samsun'da ikinci el oto pazarı, 5 yıldır cumartesi günleri kuruluyor. Ankara yolu üzerindeki Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi'nde kurulan pazara, cumartesi gününe alındıktan sonra ilgi azaldı. Cumartesi günü herkesin işte olduğundan ve oto alım-satımının yapılmadığından yakınan pazar sakinleri, yetkililerden ikinci el oto pazarının tekrar pazar gününe alınmasını talep etti. Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık ise pazarın cumartesi gününe alınmasının genel kurul toplantısındaki oylama sonucu hayata geçirildiğini söyledi.

"Otomobil pazarı cumartesiye alındığından beri boş"

Pazar günleri kurulan otomobil pazarı ile cumartesi günleri kurulan oto pazarı arasında dağlar kadar fark olduğunu ifade eden otomobil satıcısı İsmail Topaloğlu, "Samsun'da oto pazarı cumartesi gününe alındığından beri işler iyi gitmiyor. Şuan boşuna gidip geliyoruz. Sabah erkenden geldim. Pazar boş durumda. Birkaç tane araba geldi. Yani burası pazar günü olmalı. Samsun, önemli oto pazarı olmaktan çıktı. Pazar günü olduğu zamanlar oto pazarına kalabalıktan girilmiyordu. Cumartesi günü insanlar çalışıyor. Birçok insan iznini pazar günü kullanıyor. Oto pazarı, pazar günü olsa buranın tekrar dolacağından eminim" dedi.

Cumartesi günleri oto pazarına kimsenin uğramadığını dile getiren Saffet Köseoğlu, "Oto pazarı, pazar günleri kurulmalı. Cumartesi günleri kurulan pazara kimse gelemiyor. Esnaf ve vatandaşlar çalıştığı için buraya gelemiyor. Pazar günleri ise herkes oto pazarına gelebilir. Bu nedenle tekrar pazar gününe alınmalı" diye konuştu.

"Çorum'un oto pazarı 'pazar' günü olduğu için oraya gidiyorum"

Önceden pazar günleri Samsun'daki oto pazarına geldiğini ama son yıllarda Çorum'a gittiğini belirten Ahmet Bal, "Samsun'da eskisi gibi oto pazarı, pazar günleri olsa daha iyi olur. Ben tamirciyim. Araba alıp satıyorum. Pazar günü olduğunda daha iyi oluyordu. Cumartesi olduğunda kim buraya gelecek? Mesela ben Merzifonluyum. Çorum'da ikinci el oto pazarı, pazar günü kuruluyor. Bu nedenle Çorum'a gidiyorum. Samsun'da da pazar günü olsa yine buraya gelirim" şeklinde konuştu.

İkinci el oto pazarının pazar gününe alınmasını isteyen diğer vatandaşlar ise şunları söyledi:

"Tüm şehirlerde otomobil pazarı, pazar günü olur. Samsun'da ise cumartesi günü. Oto pazarının pazar günü olması lazım. Burası pazar günü olduğu zamanlar kalabalık oluyordu. Kalabalık, Ankara yoluna kadar uzuyordu. Sinop'tan, Amasya'dan, Ordu'dan gelenler oluyordu. Cumartesi günleri ise burası bomboş oluyor."

Başkan Kınık: "Çoğunluk otomobil pazarının cumartesi günü olmasını istedi"

Dernek Başkanı İbrahim Kınık da galerici esnafı ile yaptıkları genel kurulda çok büyük çoğunluğun pazarın cumartesi günü kurulmasını istediğini söyleyerek, "5 yıl önce genel kurulda oylama yapıldı. Çoğunluk otomobil pazarının cumartesi günü olmasını istedi. Herkes belirli günlerde işe gidiyor ve haftada en az 1 gün izin kullanmak istiyor. Oto pazarının şu anda boş olmasının sebebi; çay ve fındık toplama zamanında olmamız. Otomobil pazarı, pazar günleri olduğunda da bu zamanlarda bir boşluk yaşanıyordu. Bir sonraki toplantıda eğer Samsun'daki otomobil pazarının pazar günü olmasını isteyen esnafın sayısı artarsa ona göre karar alınır. 15 yıldır başkanım, 5 yıldır oto pazarı cumartesi günü kuruluyor. Bu kararı da kendi başıma değil galerici esnafı ile birlikte aldık" ifadelerini kullandı.