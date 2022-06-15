İki otoyol için ağustosta ihale yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, iki otoyol projesi için ihaleye çıkıyor.

Kurumun otoyol projelerine ilişkin ihale ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi, yap-işlet-devret modeli ve kapalı teklif alma usulüyle 24 Ağustos saat 10.30'da ihale edilecek.

Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nin ihalesi de aynı model ve yöntemle 25 Ağustos saat 10.30'da yapılacak.

Geçici teminat tutarları 50 milyon lira olan ihaleler, finansman, projelendirilme, yapım, işletme, işletme süresi boyunca her türlü bakım, onarım ve sözleşme süresi sonunda otoyolun her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak idareye devrini kapsıyor.