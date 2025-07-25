İhracatı 20'den fazla ülkeye yapılan yaban mersininin İstanbul'daki verimi bu sene ortalamanın üzerinde

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Türkiye'de yıllık 6 bin tondan fazla yaban mersini hasadının gerçekleştirildiğini belirterek, "Şu anda ülkemizdeki ortalama verimin bir tık üzerinde İstanbul'umuzda yaban mersini üretiminde verim almaktayız. Burada 800-900 kilograma kadar dekar verimimiz arttı. Türkiye genelinde ise üretilen yaban mersinleri, 20'den fazla ülkeye ihraç ediliyor." dedi.

Dünyanın en büyük metropollerinden İstanbul'da hem iç hem de dış pazara yönelik yaban mersini üretimi yapılırken toprak yapısının uygun olması ve 10-15 yıl önce dikilen yaban mersini çalılarının da büyümesiyle verim geçen yıllara göre fazla arttı.

AA muhabirine, Pendik'in Göçbeyli Mahallesi'ndeki yaban mersini tarlasında açıklamalarda bulunan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Parıldar, kentte tarla bitkilerinden meyve-sebze üretimine ve tıbbı aromatik bitkilere kadar birçok çeşidin üretiminin yapıldığını belirterek, yaban mersininin de tıbbı aromatik bitki olduğunu ve halkın ilgi göstermesinden dolayı pazar payının giderek büyüdüğünü söyledi.

Parıldar, şöyle devam etti:

"İstanbul'umuz, dünyanın en güzel kenti. Büyük bir metropol ve ağırlıklı olarak nüfusuyla ve metropol kent olmasıyla gündeme geliyor. İçerisinde tarımla ilgili bölüme de değinecek olursak aslında çok kıymetli bir tarım kenti. İstanbul'un coğrafi yüz ölçümünün yüzde 15,8'ini tarım arazileri oluşturuyor. 869 bin dekarlık bir tarım arazimiz var. İçerisinde bulunduğumuz işletme, yaklaşık 55 dekarlık bir araziye sahip ve yıllık buradan 45-50 ton ürün hasat edilmekte. İçerisinde bulunduğumuz bahçe, 15 yaşındaki yaban mersini çalılarıyla beraber yeni dikilmiş 3-5 yaşındaki değişik ürünler içermekte."

Yaban mersini tarlasında aynı dönemde hasadın söz konusu olmadığını anlatan Parıldar, "Aslında çeşitliliği de böyle sağlıyoruz. Erkenci çeşitler de var, geç olgunlaşan çeşitler de. Pazara haziran başından itibaren ürün sunup bunu temmuz sonuna kadar hatta 20 Ağustoslara kadar devam ettirerek ürün tedariki sağlıyoruz. Bunun hem pazarın şişmesinin önüne geçmesi hem de üretimde verimlilik ile hasadın sürdürülebilirliğini sağlama açısından önemli olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"Üretilen yaban mersinleri, 20'den fazla ülkeye ihraç ediliyor"

Parıldar, yaban mersininin üretim yerinde asidik toprağın olması gerektiğini ifade ederek, "Ülkemizde 10 bin dekarın üzerinde yaban mersini üretim arazisi var. 20'yi aşkın ilimizde yaban mersini üretiliyor. İstanbul'da halihazırda yaklaşık 175 dekarlık yaban mersini bahçelerimiz var. Beykoz, Silivri, Çatalca, Pendik, Şile gibi ilçelerimizde değişik ölçeklerde, değişik büyüklüklerde ürün yelpazemiz var." diye konuştu.

İstanbul'un yaban mersini üretimi açısından son derece uygun toprak yapısına sahip olduğuna işaret eden Parıldar, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yıllık 6 bin tondan fazla yaban mersini hasadı gerçekleştiriliyor. Ortalama kilogram verimi dekara 600 ile 700 kilogram arasında değişiyor. İlimiz, verim açısından daha avantajlı durumda yani 800-900 kilogramlara kadar dekara verim artıyor. Şu anda ülkemizdeki ortalama verimin bir tık üzerinde İstanbul'umuzda yaban mersini üretiminde verim almaktayız. Burada 800-900 kilograma kadar dekara verimimiz arttı. Türkiye genelinde üretilen yaban mersinleri, 20'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere ihracatı da yapılıyor. Hem iç pazarda ihtiyacı karşılayacak hem de ihracat potansiyeli varsa ona yönelik hareket edip planlamayı bu şekilde gerçekleştireceğiz."

Parıldar, gelecek sene yaban mersini üretiminin daha fazla artacağını bildirerek, "Bahsettiğimiz meyve grubu, çalı grubu bir ürün yani 3 yaşındayken bir çalının vereceği verim ile 8 yaşına geldiğinde, 10-12 yaşına geldiğinde vereceği verim farklıdır. 3 yaşındayken ekonomik pik seviyeye, maksimum seviyeye ulaşmamış demektir. Bu 5'inci, 6'ncı yıldan sonraya kalır. Dolayısıyla bu bahçede de ilimizin diğer ilçelerindeki bahçelerinde de 3-4 yaşında olan çalılar, 7-8 yaşına geldikleri zaman verimimiz artacak. Halihazırda bu bahçe için 45-50 ton hasat edilirken bir sonraki sene için bu 52-53 tona, bir sonraki sene 55-60 ton gibi maksimum seviyeye 3-5 yıl içerisinde erişmiş olacak." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de yaban mersininin üretimi de tüketimi de artıyor"

Yaban mersini tarlasında üretim müdürü olarak çalışan ziraat mühendisi Ayhan Demir, 60 bin metrekarelik alanda 5 çeşit yaban mersini üretimini yaptıklarını ve buradaki hasadı haziranın ilk haftasında başlayarak temmuz sonuna bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Demir, yaban mersinin üretiminin de tüketiminin de Türkiye'de hızlı şekilde artmaya başladığına işaret ederek, "Firmalar, iç pazardaki hareketliliğe cevap vermeye çalışıyor fakat bu bulunduğumuz tesis, Marmara Bölgesi'nin yanında Türkiye'nin ilk tesislerinden biri. Burası 15 yıl önce kurulmuş. Türkiye'de şu an yaban mersini tüketimi de üreticiliği de artıyor. İnsanlar, yaban mersininin faydasını öğrendikçe bu meyveye daha çok ulaşmak istiyor, o yüzden de üretim ona paralel artmış oluyor." ifadelerini kullandı.

Göçbeyli Mahallesi'nde yaban mersininin üretimi için uygun toprak yapısının bulunduğunu anlatan Demir, Türkiye'nin kuzey bölgelerinde toprak PH'ının düşük olmasından dolayı Çatalca'dan Rize'ye kadar üretiminin yapılabildiğini belirtti.

Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bölgede yaşayan girişimcilerin yaban mersini üretimine geçmesinde fayda var. Önü açık bir meyve, bir pazar. Türkiye'nin nüfusuna göre, talebe göre belki de bugünkü rakamların 2-3 katı alanın ekilmesi lazım. Devletimiz, genç çiftçi girişimcilerimizin her zaman yanında. Bu tür yaban mersini veya buna benzer sebze ve meyvelere yönelmelerini tavsiye ederim."