İHA'ların başarısı "sürü" ihracatının yolunu açıyor

Türkiye'nin KARGU vurucu insansız hava aracı (İHA) gibi ürünlerle yakaladığı ihracat başarıları "sürü" konsepti için de fırsatlar sunuyor.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz, 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Savunma ve havacılık sanayisi için 2025'in ihracatta rekorların kırıldığı bir yıl olduğunu ifade eden Güleryüz, "Çıta çok yükseğe çekildi. Beklenenden belki birkaç sene önce bu seviyeye gelmek belki çok düşünülmezken şu anda orayı yakaladık. Hem imzalanan yeni sözleşmelerle hem geliştirilen ürünlerle aslında gelecekte bu rakamların sektör açısından çok çok daha büyüyeceği ortada." dedi.

STM için ihracatı olmazsa olmaz gördüklerini dile getiren Güleryüz, özellikle son 3-4 yıldır cirolarının yüzde 65'ini ihracatın oluşturduğunu ifade etti.

Geçen yıl Malezya ve Portekiz sözleşmeleri kapsamında deniz tarafında çok yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlatan Güleryüz, şöyle konuştu:

"Ama iş geliştirme faaliyetlerimiz de çok yoğun şekilde devam ediyor. Girdiğimiz ihaleler var, takip ettiğimiz projeler var. İnşallah yakın zaman içerisinde bunların bir ya da birden fazlasını projeye döndürmek gibi bir hedefimiz var. Askeri denizcilikte o anlamda çıtamız yüksek ve başarılı olacağımız konusunda da çok eminiz ve çok yoğun şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

İHA'ların STM'nin bir diğer önemli faaliyet alanı olduğuna işaret eden Güleryüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İHA'larımızı ihraç ettiğimiz ülke sayısı giderek artıyor. 15'i geçmiş vaziyetteyiz. Bir diğer artı, daha önce ihracatını gerçekleştirdiğimiz ülkelerden aldıkları ürünlerle ilgili daha yüksek adetlerde talepler geliyor. Bu da aslında ürünlerimizin kalitesini ve sağlanan memnuniyeti göstermesi açısından bizleri çok mutlu ediyor. O anlamda doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Sürekli yeni teknolojiler ekleyerek, ürün portföyümüzü arttırarak ihracat konusunda çok yoğun şekilde çalışmaya devam ediyoruz."

Sürü konsepti

Sürü konseptinin anti-dron sistemlerine, savunma sistemlerine karşı gündeme geldiğine işaret eden Güleryüz, STM olarak bu alanda tek bir operatör tarafından 20 tane KARGU'nun kullanıldığı ve belirlenen hedefe farklı açılardan, yönlerden saldırı yapılabildiği bir kabiliyet gösterimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

STM olarak kendi öz kaynaklarıyla sürü konseptine yönelik çok uzun zamandır çalıştıklarını anlatan Güleryüz, şu bilgileri verdi:

"Farklı zamanlarda sürü konseptimizi ve geliştirdiğimiz algoritmaların gösterimini yapmıştık ama yakın zaman içerisinde gerçekleştirilen gösterimde ilk kez bu sefer patlatmalı bir test yaptık ve oldukça başarılı oldu. Sürü geleceğin teknolojilerinden diye düşünüyoruz. Aslında insansız hava araçlarının birbirleriyle sürü olarak çalışması fazla çalışılan konular ama biz STM olarak insansız hava araçlarıyla insansız kara araçlarının sürü olarak çalışabilmesi, insansız deniz araçlarının hatta denizaltı dahi olmak üzere hibrit sürü konseptleri konusunda çalışmaya başladık. Bu anlamda da ileride çok daha farklı teknolojiler, çözümler oluşturacağız diye düşünüyoruz.

Özellikle dost ve müttefik ülkelerle, devletimizin bize izin verdiği ölçüde ve Silahlı Kuvvetlerimizi her zaman ön planda tutarak belli teknolojileri paylaşma konusunda oldukça pozitifiz. O anlamda dost ve müttefik ülkelerde ihtiyaç duyulması kapsamında hani STM olarak hem onların ihtiyaçlarına yönelik platformlar tasarlama konusunda hem de mevcut platformlarımızın ihraç edilmesi konusunda yaklaşımımız her zaman pozitif. Sürü konseptinin de benzer şekilde ihracatını gerçekleştirmek konusunda beklentimiz yüksek diyebilirim."

Kuantum çalışmaları

Özgür Güleryüz, STM'nin savunma sanayisindeki en kritik mühendislik şirketlerinden biri olduğunu söyledi.

Ülkeye, olmayan şeyi kazandırmak gibi bir motivasyonları olduğunu vurgulayan Güleryüz, sürekli ileri mühendisliğe yatırım yaptıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının da hem günün ihtiyaçlarını karşılayacak projelerin geliştirilmesi hem de geleceğe yönelik adımların atılması konusunda AR-GE Daire Başkanlığı üzerinden oldukça vizyoner yaklaşımlar sergilediğine değinen Güleryüz, şunları kaydetti:

"Kuantum teknolojileriyle ilgili Savunma Sanayii Başkanlığı AR-GE Daire ile bir sözleşme imzaladık. Özellikle ülkemizdeki kuantum teknolojileri konusunda üniversitelerde, farklı kurum ve kuruluşlarda yapılan çalışmaların bir portal üzerinden toplanması, ihtiyaçların bir araya getirilmesi, gelecek vizyonun hep beraber şekillenmesi, buna yönelik çalıştaylar yapılması ama bir taraftan yine bu proje kapsamında belli projelerin de projelendirilmesi hedefleniyor.

Kuantum teknolojisi gelecekte mutlaka başta savunma olmak üzere birçok farklı alana etki edecek. STM olarak bizim de kuantum teknolojileri kapsamında belli çalışmalarımız var ama bunları da Başkanlığımız öncülüğünde koordine ederek geliştirmeye devam edeceğiz. Kuantumla da kalmayacağız. Ülke olarak savunma sanayinde gerçekten belli bir yere geldik. Artık mevcut teknolojileri takip eden değil teknolojilere yön verebilecek ülkelerden bir tanesiyiz. STM olarak biz de ülkemizin savunmadaki en önemli mühendislik firmalarından bir tanesi olarak ileri teknolojilere yatırım yapmaya sürekli devam edeceğiz."