Doğunun en zengin iklimine ve coğrafyasına sahip Iğdır'da dane mısır hasadı başladı. Tarım ve Orman Bakanlığının teşvik ve destekleri ile Iğdır'da geniş bir alanda ekimi yapılan üründe her yıl rekolte daha da artarken, bu yıl 40 bin tonun üzerinde rekolte beklendiği bildirildi. Üreticiler ürünlerini tüccarlara satarken, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de dane mısır alımını başlatmasını bekliyor.

"Doğunun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır'da dane mısır hasadı başladı.

Doğunun en zengin iklimine ve coğrafyasına sahip Iğdır'da dane mısır hasadı başladı. Tarım ve Orman Bakanlığının teşvik ve destekleri ile Iğdır'da geniş bir alanda ekimi yapılan üründe her yıl rekolte daha da artarken, bu yıl 40 bin tonun üzerinde rekolte beklendiği bildirildi. Üreticiler ürünlerini tüccarlara satarken, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de dane mısır alımını başlatmasını bekliyor.

Mısır hasadı yapan çiftçi Musa Demirci, 6 aylık bir süreç sonunda hasada başladıklarını söyleyerek, "Bu dane mısır 5-6 ay süre ile oluşuyor. Üretim aşamasında yeri sürdükten sonra sulama, çapa ve en son hasadı yapıyoruz. Bu mısır fabrikalara giderek yem ve yağ oluyor. Biz hasadı yaptıktan sonra toptancılara satıyoruz" dedi.

Tarlalardaki dane mısır hasadı havadan da görüntülendi. - IĞDIR