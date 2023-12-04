IC Holding ve ICA'ya, "Ortak Yarınlar"dan iki ödül

IC Holding ve ICA, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) "Cumhuriyet'in 100. Yılında Çalışma Hayatı" temasıyla düzenlediği "Ortak Yarınlar Ödül Programı"nda ödüle layık görüldü.

Holding açıklamasına göre, finale kalan projeleri iş, sanat, basın ve akademi dünyasından oluşan jüri değerlendirdi. Bu süreçte gerçekleşen halk oylamasında 30 bin oy da jürinin değerlendirmesine katkı sundu. 1 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilen törenle ödüller sahiplerini buldu.

TİSK'in Ortak Yarınlar Ödül Programı, hem iş dünyasında hem de sosyal sorumluluk alanında örnek teşkil eden projeleri ödüllendirerek, bu projelerin geniş kitlelere ulaşmasını ve ilham vermesini sağlıyor. IC Holding ve ICA'nın bu başarısı, şirketlerin toplum ve çevre üzerinde olumlu etkiler yaratma çabalarını vurguluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IC İbrahim Çeçen Vakfı Başkanı Günseli Çeçen, bu prestijli ödülleri almanın kendileri için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu belirterek, "IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı olarak, toplumsal gelişime ve çevre bilincine katkı sunmayı misyon ediniyoruz." ifadesini kullandı.

6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından ortaya çıkan yıkımın, sadece fiziksel değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik bir yıkımı da beraberinde getirdiğini aktaran Çeçen, şunları kaydetti:

"Bu yükü hafifletebilmek ve toplulukların uzun vadeli iyileşmesine katkı sağlamak için IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı olarak tüm iş kollarımızdaki yetkinliklerimizi, mümkün olan tüm insan kaynağımızla depremin ilk saatlerinden itibaren seferber ettik. 'IC İbrahim Çeçen Vakfı Yaşam Alanı Projesi' ile hedefimiz, sadece bir barınma alanı olmanın ötesinde, depremden etkilenen vatandaşların günlük hayatlarının içindeki her türlü unsura cevap veren, yuva olarak nitelendirilebilecek bir yapı olmasıydı. TİSK'in Ortak Yarınlar Ödül Programı'nın bu projelerimizi tanıması, bizim için sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarındaki çabalarımızın doğru yolda olduğunun bir kanıtı. Tüm ekip arkadaşlarıma ve projelerimize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu ödüller, gelecekte daha fazla yenilikçi ve toplum yararına projeler geliştirmek için bize ilham veriyor."

ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar ise TİSK'ten alınan bu ödülün kendileri için önemli olduğunu aktararak, "ICA, sadece bugünü değil geleceği de düşünen, sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerine entegre eden bir şirket. Bu nedenle sosyal sorumluluk odaklı bir organizasyonda ödüle layık görülmek bizim için bir gurur." değerlendirmesinde bulundu.

TİSK'in öncülük ettiği program, özellikle kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesini ve bu alandaki en iyi uygulamaların öne çıkarılmasını amaçlıyor. Bu yılki törende, IC Holding ve grup şirketlerinden ICA, iki ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

IC Holding'in "IC İbrahim Çeçen Vakfı Yaşam Alanı Projesi", Kahramanmaraş depremi sonrası topluma sunduğu uzun vadeli desteklerle "Afet Sonrası Dayanışma Kategorisi"nde ödül kazandı. Bu proje, temel ihtiyaçların yanı sıra eğitim, psikososyal destek, çocuk oyun alanları ve kadınlara yönelik sanat eğitimi gibi çeşitli unsurlarla bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

ICA ise "Atık Lastiklerden Ses Bariyeri Projesi" ile "Yeşil Dönüşüm" kategorisinde ödül aldı. ICA'nın çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamalara olan bağlılığını gösteren bu proje, atık lastikleri yeniden değerlendirerek trafik kaynaklı gürültüyü azaltmayı ve yol güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Döngüsel ekonomiye katkıyla sürdürülebilirliği bir araya getiriyor

Ortak Yarınlar Ödül Programı'nda IC Holding'e verilen "Afet Sonrası Dayanışma" ödülü, IC Holding'in toplumsal katkı ve dayanışma konusundaki çabalarını taçlandıran bir gelişme oldu.

Kahramanmaraş depremi sonrasında bölge halkına kapsamlı ve uzun vadeli destekler sunan "IC İbrahim Çeçen Vakfı Yaşam Alanı Projesi", afetzedelerin sadece temel ihtiyaçlarının karşılanmasının ötesine geçerek, eğitim, psikososyal destek, çocuk oyun alanları ve kadınlara yönelik sanat eğitimi gibi çok yönlü unsurlarla bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

İskenderun'da kurulan yaşam alanı, kadınların güçlenmesine ve çocukların eğitimine katkılar sunuyor. Ekolojik yaşam ve sürdürülebilirlik eğitimleriyle toplumu destekleyerek, afetin yol açtığı yaraların sarılmasında önemli bir rol oynayan yaşam alanı, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının sadece iş dünyasının değil, aynı zamanda toplumun da refahına yönelik bir yaklaşımı benimsediğini gösteriyor.

IC Holding şirketlerinden ICA tarafından hayata geçirilerek "Yeşil Dönüşüm" kategorisinde ödüllendirilen "Atık Lastiklerden Ses Bariyeri Projesi" de bu yılki ödül programının öne çıkan projelerinden biri oldu. Bu yenilikçi ve çevre dostu proje, kullanılmış lastiklerin yeniden değerlendirilmesi yoluyla trafik kaynaklı gürültüyü azaltmayı hedefliyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nun işletmecisi olan ICA, bu projeyle yaklaşık 400 ton atık lastiği geri dönüştürerek, otoyolun Kilyos-Zekeriyaköy bölgesinde yerleşim alanlarına yakın kesimlerdeki araç gürültüsünü azalttı.

Atık lastiklerin geri dönüştürülmesi sonucunda 848 metreküplük depolama alanından tasarruf edildi. Gürültü seviyesi yüzde 10 azaltıldı, 8.51 ton karbonun atmosfere salınımı engellendi, 213 bin metreküp suyun kirlenmesinin önüne geçildi ve üretim maliyetleri düşürüldü. Bu sayede hem gürültü kirliliği önemli ölçüde düşürüldü hem de sürdürülebilir bir çevre yaratılmasına katkı sağlandı.

Atık Lastiklerden Ses Bariyeri Projesi ile yapılan ses bariyerleri, sadece gürültü engelleme işlevi görmekle kalmıyor, aynı zamanda çevresel atıkların değerlendirilmesi ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunması açısından da örnek teşkil ediyor.