İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses çiğköfte sektörüne giriş yapıyor

Babası İbrahim Tatlıses'in sahibi olduğu Tatlıses çiğköfteye rakip olacak olan Ahmet Tatlıses, Türkiye'nin birçok şehrine şubelik vermeye hazırlanıyor. İlk şube ise Bodrum'da açıldı.

Babası İbrahim Tatlıses'in sahibi olduğu Tatlıses çiğköfteye rakip olacak olan " By Ahmet Tatlıses " Türkiye'nin bir çok şehrine şubelik vermeye hazırlanıyor. İlk şube ise İbrahim Tatlıses'in en güvendiği ve en çok satış yapan Bodrum şubesi oldu.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses babasına rakip oldu. Gıda sektöründe büyük bir yatırım yapan Ahmet Tatlıses çiğköfte fabrikası açtı.

Ahmet Tatlıses'e ilk talep ise Tatlıses ÇiğKöfte'nin en iyi şubesi olan Bodrum şubesi oldu. Şubenin adını By Ahmet Tatlıses çiğköfte olarak değiştirdiği öğrenildi. Ahmet Tatlıses'in kurduğu çiğköfte fabrikasına ve gıda şirketine neredeyse tüm illerden talep geldiği, bazı Tatlıses çiğköfte şubelerinin de By Ahmet Tatlıses çiğköfte geçmek için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

ÜNLÜLER ARDI ARDINA PAYLAŞTI

Yeni kurduğu çiğköfte fabrikasının tanıtım videosunu bir çok sanatçı sosyal medyalarında paylaşarak Ahmet Tatlıses'e destek verdi. Deniz Seki, Gülben Ergen, Yonca Evcimik ve Perihan Savaş gibi bir çok ünlü tebrik edip ve paylaşım yapanlar arasında yer aldı.

Tatlıses çiğköfte Bodrum şubesinin Ahmet Tatlıses'e geçmesini son zamanlarda en popüler şarkı olan "Ali Cabbar" şarkısıyla duyurulurken,bir tanıtım videosu da Mahsun Kırmızıgül'ün " Alem Buysa Kral Benim" ile şarkısı ile yapıldı.