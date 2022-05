İbrahim Bodur vefatının 6'ncı yılında anıldı - Haberler

Kale Grubu Kurucusu ve Onursal Başkanı Dr. İbrahim Bodur, vefatının yıl dönümünde, misyonunu devam ettiren sosyal girişimciler ve gençlerle birlikte anıldı.

Kale Grubu'nun, kurucusu ve onursal başkanı Dr. İbrahim Bodur'u, vefatının 6'ncı yılında anmak amacıyla düzenlediği "Hayata Değer Buluşması", sosyal girişimciler ve sosyal girişimciliğe ilgi duyan gençlerin katılımıyla gerçekleşti.

Buluşmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, İbrahim Bodur'u bu yıl "Birlikte, Bir İlk" ana teması doğrultusunda sosyal girişimciler ve gençlerle birlikte andıklarını belirterek, "Eminim, kendisi de burada olsaydı, mutluluktan gözlerinin içi parlardı. İbrahim Bey, Çanakkale'nin küçük bir köyünde bu hayale giden yolda ilk adımını atmıştı. Onun da önünde aşması gereken yüzlerce engel, kendine ya da toprağına inanmak için binlerce sebebi vardı. İbrahim Bey, yıllar içinde birlikte çalıştığı binlerce insana, okuttuğu binlerce çocuğa, ektiği binlerce fidana dönüştü. Kale Grubu sadece üretimi değil, ürettiği değerleri paylaşmayı önceliklendiren bir grup." dedi.

"Eğitimde fırsat eşitliğini önceliklendirmek en büyük temennimiz"

Toplumsal cinsiyet eşitliği, nitelikli eğitim, eğitimde fırsat eşitliği, sorumlu tüketim ve üretim, amaçlar için ortaklık konularının grup olarak üzerinde çalışmayı arzu ettikleri ve emek vermeyi istedikleri amaçlar olduğunun altını çizen Okyay, şunları kaydetti:

"İbrahim Bodur tarafından yetiştirilmiş bir evlat olarak, bir sanayici ve aslında bir iş insanı olarak her şeyin başına sürdürebilmeyi ve dediğim gibi dayanıklılığı koyuyorum. Çünkü ben babamdan bunu öğrendim. Gençlik döneminde ne öğrendiyseniz çok şey değiştiriyor. Zihninize en özgür bıraktığınız, edindiğiniz değerler yalnızca sizin değil, sizden üç kuşak sonrasını bile etkileyecek güce sahip. Bugün ne ekiyorsanız yarın onu biçiyorsunuz. Kendinize ne katıyorsanız, yarın kendinize ve sevdiklerinize ve bu dünyaya onu bırakacaksınız. Ne kadar hayata değerse gençliğe değer diyorum ve buradaki gençlerin her biriyle ilgilerinden dolayı gurur duyuyorum."

Okyay, İbrahim Bodur'un eğitime verdiği desteği sürdürmenin ve eğitimde fırsat eşitliğini önceliklendirmenin kendilerinin de en büyük temennisi olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Kale Seramik Vakfı'nda bursiyerlerimiz var. Sadece benim için değil, Kale içinde olmaz da olmazların başında geliyor. Sadece onlara bir yol açmak değil, kuşaklar arası buluşmalara fırsat tanımak, birbirimizi dinlemek, birbirimizden öğrenmek amaçlarımız arasında kurum kültürümüzün bir parçası haline geldiler. Bu kültürün izlerini 2022'de kapılarını açtığımız Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ile Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi'ni (DİBA) oluşturduk. DİBA ülkenin dört bir yanından dünyasına iyi bakmak isteyen üniversitelilerin bağlantı kurmasına ve olumlu değişim yaratabilmemize destek olmak için kuruldu. Amacımız, bu ruhu ve düşünceyi özellikle Anadolu'ya yaymak, oradaki illerde farkındalık yaratmak ve orada yaşayanların sosyal girişimciliğe olan ilgilerini artırmak ve bu konuda emek sarf etmelerini sağlamak. Bu platformunda üniversite öğrencilerine özellikle yönetim, liderlik, sosyal girişimcilik ve sürdürebilirlik alanlarında Türkiye geneline sunulan çok nitelikli bir içerik ile fırsat eşitsizliğinin azaltılmasına katkı sağlamak üzere bu programı kurguladık."

Açılışın ardından düzenlenen Sosyal Etki için Küresel Hareket başlıklı oturumda konuşan Impact Hub Küresel Gelişim Direktörü Alberto Masetti de sosyal girişimciliğin tek bir yazılı kuralı olmadığını, önemli olanın herkesin kendi alanı için gösterdiği çözüm odaklılık ve liderlik olduğunu aktardı. Dünyadaki etki yatırımlarından faydalanan kadın girişimcilerin oranının sadece yüzde 2 olduğunu, bu oranın artmasını ve kadın girişimcilerin daha fazla ön planda olmasını desteklediklerini kaydeden Masetti, "Son yıllarda Türkiye'de sosyal girişimciliğin yükselen bir değer olduğunu gözlemliyoruz. Türkiye gibi çeşitliliğin fazla olduğu bir ülkede sosyal girişimciliğin de yükselmesi ve yeni bir ekosistem yaratması bizi oldukça mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Buluşmada, Eşitsizliklerin Azaltılması İçin Adımların Çoğalması, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ekseninde Sosyal İnovasyon, Sorumlu Tüketim ve Üretim Kimin Sorumluluğu ve Hedefler için Ortaklık, Hayaller İçin İş Birliği gibi konu başlıkları masaya yatırıldı.

Eş zamanlı olarak atölye çalışmalarının olacağı buluşma alanında, Impact Hub, S360, Inogar, DİBA ve Arbor Impact başta olmak üzere This is Mana, Pulsec, Anlatan Eller, Toyi, Kızlar Sahada, Arkerobox gibi birçok sosyal girişimin katkılarıyla sosyal inovasyondan elektronik atığa, işaret dilinden etki tasarımına kadar çeşitli atölyelerle katılımcılara sosyal girişimcilik yaklaşımlarının ve pratiklerinin aktarılacağı yeni deneyim fırsatları sunuldu. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı iş birliğiyle açılan Sosyal Girişimcilik Pazar Yeri'nde her biri farklı alanda etkin çalışmalar yürüten 30 sosyal girişim tezgah açtı.