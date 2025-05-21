Hyundai elektrikli modeli Inster'i Türkiye'de satışa sundu

Hyundai Motor Türkiye, A-SUV segmentindeki kompakt elektrikli modeli Inster'i Türkiye'de satışa sundu.

Marka, Hyundai Motor Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Alex Kim ve Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel'in katılımıyla Antalya'da düzenlenen basın toplantısında, yeni elektrikli modeli Inster'in Türkiye'de satışa açıldığını duyurdu.

Toplantıda konuşan Berkel, son 10 yılda Hyundai'nin sürekli büyüdüğünü belirterek, "Adetleri artırıyor, yeni modeller, tasarımları yapıyor ve elektrikli araçlarla da çok iddialı şekilde yola devam ediyor." dedi.

Berkel, Hyundai'nin 2030'a kadar satışlarını 5,5 milyona çıkarmayı, yüzde 35'e yakın bir artış göstermeyi hedeflediklerini söyledi.

Markanın, 2030'a kadar 14 hibrit ve 21 tam elektrikli aracı satışa sunmayı planladığını dile getiren Berkel, "4 yeni fabrika yapılması planlanıyor. Tüm bu yatırımlara ve teknolojilerin geliştirilmesine 90 milyar dolarlık bütçe ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde 13 fabrikası olan markanın 184 ülkede satış yaparken, 6 bin 200 adet bayi ağının olduğunu belirten Berkel, 1997'de kurulan Hyundai'nin Türkiye fabrikasının ilk denizaşırı fabrika olduğunu dile getirdi.

Berkel, "245 bin kapasiteye kadar ulaştık. Geçen sene full kapasiteyi doldurduk. Dolayısıyla burası Hyundai için özel bir anlamı olan bir fabrika. Bu sayede Türkiye'de ikinci elektrikli araç üreten fabrika olacağız. Bu da bizim için çok büyük bir gurur kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

Hyundai'nin 2030'a kadar elektrikli araç üretiminde dünyayı dengeleyen üç markadan biri olmak istediğini, bu kapsamda Inster modelinin pazara farklı bir renk katacağını ifade eden Berkel, şunları kaydetti:

"Bugün birçoğumuz İstanbul'da yaşıyoruz. Trafik gerçekten çok üst boyutlara geldi. Araç park etmekte zorlanıyorsunuz. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da aynı problemler mevcutken, büyük şehirlerde küçük araçlar tercih edilmeli. Inster'in bu noktada iyi bir alternatif olacağını düşünüyorum. Elektrikli olması da tabii çok önemli. Çünkü elektrikli olması maliyetleri de düşürüyor. "

Marka, yeni modelle tamamen elektrikli SUV segmentindeki varlığını güçlendiriyor

Hyundai, Inster modelinin satışa sunulmasıyla tamamen elektrikli SUV segmentindeki varlığını güçlendiriyor. Modelin genel tasarım konsepti, Hyundai'nin EV kimliğini somutlaştıran, özellikle dış kısımdaki piksel ışık özelliğinde belirgin olan tasarımla karakterize edilen, fütüristik ve yüksek teknolojili unsurların karışımı olarak öne çıkıyor.

Inster, 2021'de satışa sunulan ve yalnızca Kore'de üretilen benzinli Casper'ın tasarım mirasını baz alırken, markanın Kore dışındaki diğer pazarlar için stratejik olarak geliştirdiği modelin stili, daha fazla iç alan ve sağlam bir yol tutuşu sunmak için uzatılmış gövdeden oluşuyor. Geniş bir dingil mesafesiyle desteklenen otomobil, A segmentinde yer alsa da daha geniş iç mekan konforu sunuyor.

Inster'in dış görünümü, düz, temiz yüzeyler ve uyumlu ön ve arka stille sağlam ancak kompakt bir SUV gövde profiline sahip olmasıyla dikkati çekiyor. Yüksek teknolojili görünümü, fütüristik LED gündüz farı ve piksel desen LED ön sinyal lambaları, stop lambası ve tamponuyla diğer küçük EV'lerden farklılaşıyor.

Piksel desenine sahip parlak siyah ön ızgara ve uyumlu ön ve arka kapı kemer çizgileri tasarıma katkıda bulunuyor. Tavan raylarının tasarımı ise hem stil hem de işlevsellik katıyor.

Inster'in iç mekanı da genişletilmiş 10,25 inç dijital gösterge paneli, 10,25 inç bilgi-eğlence dokunmatik ekranı ve daha geniş bir ferahlık hissi yaratan sıkıştırılmış bir konsolda kablosuz şarj yuvasıyla sürücü için yükseltilmiş rahatlık sağlıyor.

Piksel teması, direksiyon simidindeki grafiklerle tekrarlanarak modelin yüksek teknoloji imajını güçlendiriyor. Harita cepleriyle ekstra depolama alanı sağlayan modelin standart iç mekan rengi ise bej olarak hazırlanıyor.

İlk sıra, kabinde daha iyi hareket kabiliyeti için geliştirilmiş geçiş yolu sunarak sürücü ve ön yolcu koltukları arasında kolay erişim sağlarken, sürücü koltuğu da dahil olmak üzere tüm koltuklar, artırılmış çok yönlülük için düz bir şekilde katlanabiliyor. Arkadaki yarı yarıya kayan ve yatırılabilen koltuklar, daha fazla konfor ve geniş bacak mesafesi için geriye taşınabiliyor.

Inster, standart olarak 11 kilovatlık (kW) yerleşik şarj cihazıyla donatılırken, DC hızlı şarj cihazı kullanıldığında model yaklaşık 30 dakikada yüzde 10 ila 80 oranında şarj edilebiliyor. Modelin menzili ise 49 kilovat/saat (kWh) bataryasıyla 360 kilometre olarak öne çıkıyor. DC hızlı şarj kapasitesi, uzun mesafelerde seyahat ederken kısa duraklamalara olanak tanıyor.

Araç, özellikle daha soğuk iklimlerde şarj performansını artıran bir batarya ısıtma sistemiyle donatılırken, yüksek verimli ısı pompası, enerji kullanımını optimize ederek aracın genel performansına ve menziline katkıda bulunuyor.

Motor performansı

Otomobil, 84,5 kW (115 PS) güç üretirken tek bir motorla hareket ediyor ve maksimum tork değeri ise 147 Nm olarak dikkati çekiyor. Aracın 100 kilometredeki ortalama enerji tüketimi ise 15,3 kWh olarak veriliyor.

Inster, McPherson destekli ön süspansiyon ve birleştirilmiş burulma kirişli arka aks ile hassas bir sürüş sunarken, sistem, rahat kullanım için kolon tipi motor tahrikli hidrolik direksiyon ile tamamlanıyor.

Araç, engebeli yollarda, hız tümseklerinde ve otoyollardaki bozuk zeminde darbeleri emerek dengeli bir sürüş sunarken, buna ek olarak, güç dağıtımı, otomatik tutma, tam durma özellikli akıllı hız kontrolü ve adaptif rejeneratif frenleme gibi gelişmiş özelliklere sahip.

Güçlendirilmiş gövde sızdırmazlığı ve kalın kapı camı gibi gelişmiş yalıtım donanımlarının da yol gürültüsü ve titreşimleri önemli ölçüde azalttığı araç, tam kapalı arka tampon ve aktif hava kapağı gibi aerodinamik iyileştirmelerle 0,309'luk bir sürtünme katsayısına ulaşabiliyor.

Geniş bir iç mekanla dikkati çeken model, güvenli ve kaliteli sürüş sunmak için, gelişmiş pil ve elektrik motor teknolojisiyle üretiliyor.

Ayrıca modelde, siyah boyada kullanılan karbon siyahı pigmentinin yerine geri dönüştürülmüş atık lastiklerden yapılan renklendirici kullanılırken, iç mekandaki plastik malzemeler ise pet şişelerden ve şeker kamışından elde edilen biyo-polipropilen kullanılarak hazırlanıyor.

Yeni model, 1 milyon 319 bin liralık satış fiyatıyla müşterilerle buluşuyor.