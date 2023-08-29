Hükümlü ve denetimli serbestliklere iş makinesi operatörlüğü eğitimi verilecek

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, bu sene de hükümlü ve denetimli serbestlik iş makinesi operatörlüğü eğitimi verileceğini söyledi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu sektördeki işçi sorununu ortadan kaldırmak için Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde hükümlü ve yükümlülere iş makinesi operatörlüğü eğitimi verilecek.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığında gerçekleşen toplantıda konuşan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, "Çağdaş ceza infaz sistemlerinde eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin rolü çok büyük. Türkiye'deki ceza infaz kurumlarının ve denetimli serbestlik müdürlükleri bu faaliyetlerde dünya standardının üstünde. Belirtilen konuda da DAİMFED'in teknik desteklerinin devam etmesi bizler için çok önemlidir. DAİMFED le birlikte imza altına aldığımız bu protokolün sağlayacağı yararlara inanıyorum. İlerleyen süreçlerde de bu iş birliği ve desteklerin artarak devam edeceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

"Hükümlü ve denetimli serbestlik uygulanan kişileri topluma kazandıracağız"

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Bizler müteahhitler olarak adalet için gerekli her hizmetin içerisinde destekte bulunduk ve bu desteğimiz artarak devam edecektir. Önümüzdeki günlerde devam ederek eğitimlerini düzenleyeceğimiz iş kollarında vasıflı çalışabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ulusların bekası için adaletin şart olduğunun bilinci içerisinde tam destek içinde olmaya devam edeceğiz. Geçmişte yaptığımız projeyle vasıf kazandırdığımız insanlarımızın sağladığı çalışmalar ve faydalar inanılmaz bir duygu yoğunluğu yaşatmıştır. Bundan dolayı DAİMFED olarak aldığımız kararla bu projemize devam kararı aldık. Ceza evlerinde hükümlü ve yükümlü bulunan sosyal proje hedeflerimizin çerçevesinde yüz kızartıcı suç harici olan kardeşlerimize iş makinası operatörlüğü ehliyeti sağlayarak bu konudaki hizmet eksiğimize önemli katkı koymak ve eleman tıkanıklığına çare üretmiş olup insanlarımıza da iş kazandırma gayretindeyiz" diye konuştu.

Toplantıda DAİMFED genel başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. - ADANA