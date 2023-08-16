Hükümetin memurlara yaptığı zam teklifini yetersiz bulan KESK, ülke genelinde iş bıraktı

Hükümetin toplu sözleşme görüşmelerinde 2024'te yüzde 14+9, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 34 zam teklif etmesi memurları tatmin etmedi. Enflasyonun altında kalan bir teklif yapıldığını belirten KESK, ülke genelinde iş bıraktı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar hafta başında ikinci kez bir araya geldi. Hükümet, toplantıda memurlara 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025'te ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam teklif etti. Ancak 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlar teklifi yetersiz buldu. Hükümetin ilk teklifi sonrası KESK, ülke genelinde bugün iş bıraktı

"TEKLİF, MERKEZ'İN ENFLASYON BEKLENTİSİNİN ALTINDA"

KESK, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin 2024 için yüzde 33, 2025 için yüzde 15 olduğuna dikkat çekerek, "Teklif edilen zam oranı, Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisinin dahi altında kaldı" eleştirisinde bulundu.

"HAYAT TÜİK RAKAMLARINA GÖRE AKMIYOR"

İş bırakma kararını sosyal medya hesabından duyuran Eğitim-Sen de "Hem iktidarı hem yandaş konfederasyonları uyarıyoruz! Hayat TÜİK rakamlarına göre akmıyor! Emeğimizin çalınmasına artık yeter!" açıklamasında bulundu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bu teklifin pazarlık masasında yetkili konfederasyon olan Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi nedeniyle, hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek. Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

"EN DÜŞÜK MAAŞ 30 BİN TL'NİN ALTINDA OLMAMALI"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, pazarlık süreci başlamadan katıldığı bir programda, "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir." demişti.

İŞTE MEMURLARIN TALEPLERİ

2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle:

Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,

2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.