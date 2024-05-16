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Hizmet Üretim Endeksi 2024 Mart Ayında Yüzde 6,8 Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Hizmet Üretim Endeksi'ni açıkladı. Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artış gösterdi. Ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek, bilgi ve iletişim, gayrimenkul, mesleki, bilimsel ve teknik, idari ve destek hizmetleri de artış gösterdi.

Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Hizmet Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 6,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,8 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 15,0 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 13,0 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 7,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 7,0 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık aynı kaldı

Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre aynı kaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,1 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,5 arttı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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