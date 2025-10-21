Hisarcıklıoğlu'ndan İnegöl Mobilya Sektörüne Amerika Çağrısı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bugün mobilyanın başkenti, ihracat üstümüz yaklaşık 2 milyar dolar üstünde bir ihracat var. Önümüzdeki dönem bizim en zorlu rakibimiz Çin çekirgesi. Uluslararası pazarda bunlarla nasıl rekabet edeceğiz? Bunlarla ilgili Çin'e karşı strateji oluşması için çaba sarf ediyoruz. Amerika pazarı çok önemli. Bu kapsamda sizlerden ricam Amerika pazarına girin" ifadelerini kullandı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'İhracatın Yıldızları' ödül töreni programına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ile oda üyeleri katıldı.

'SİZLERDEN RİCAM AMERİKA PAZARINA GİRİN'

Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, İnegöl'ün Türkiye mobilya sektöründeki önemine dikkat çekerek, "Bugün mobilyanın başkenti, ihracat üstümüz yaklaşık 2 milyar dolar üstünde bir ihracat var. Önümüzdeki dönem bizim en zorlu rakibimiz Çin çekirgesi. Uluslararası pazarda bunlarla nasıl rekabet edeceğiz? Bu kapsamda gerek Cumhurbaşkanı yardımcımızla gerek bakanlarımızla yapmış olduğumuz toplantıda Çin ile dünyada rekabet edebilecek sektörlere nasıl destek olacağız? Bunlarla ilgili Çin'e karşı strateji oluşması için çaba sarf ediyoruz. Özellikle ihracatların miktarlarının çoğaltılması. Amerika pazarı çok önemli. Çin orada sizinle rekabet yapamayacak ve dünyanın da en büyük ithalatçısı. Bu kapsamda sizlerden ricam Amerika pazarına girin" ifadelerini kullandı.

'İNEGÖL TİCARET SANAYİ ODASI 135 YILLIK KÖKLÜ BİR GELENEĞE SAHİP'

İTSO'nun köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu "Burada müthiş fırsat var. Bunu değerlendirelim. İnegöl Ticaret Sanayi Odası 135 yıllık köklü bir geleneğe sahip aynı zamanda akredite bir oda, yani 5 yıldızlı bir oda. Kim diyor bunu? Uluslararası belgeyi veren kurumlar diyor. Avrupa standartlarında bir vatanımız var, bununla gurur duyuyorum. Mesleki eğitimde de Meslek Yüksek Okullarında okuyan gençlerimizi, sanayimizde, iş yerlerimizde istihdam edilmesinde çaba sarf ediyorlar. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ederim" dedi.

'BURSA'MIZ BİR NİMET'

Ödül töreninde konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız da Bursa'nın Türkiye ekonomisinde önemli bir konumda olduğunu belirterek, "TOBB ailesi olarak 2 gündür örneklerini yaşıyoruz. Bize bu 2 günde göstermiş olduğunuz sabır için şahsım ve ekibim adına teşekkür ediyorum. Bursa'mız bir nimet. İnegöl'ümüz de bir nimet. Gözünüzü kapasanız deseniz ki dünyanın merkezi neresi? Baş parmağınız Bursa'ya doğru gelir. Bursa'nın sanayi ve ticaret erbabına sunmuş olduğu avantajlar nedeniyle Bursa'da olmak 80 vilayete göre bir adım ileridesiniz demektir. Balkanlara, Akdeniz havzasına, Karadeniz havzasına baktığınızda Bursa size diğer vilayetlere göre daha avantajlı imkanlar sunar. Biraz biz büyükşehirler arasında sıkışmış gibi gözüküyoruz ama biz aslında metropol bir şehiriz. Bursa'mız ve İnegöl'ümüz sanayimize, ticaret erbabımıza ne lazımsa bunu sunuyor. Çünkü bu işin temel dinamiği sizlersiniz, bizler sizlere ne kadar bu imkanı arttırabilirsek üzerimize düşen görevi yapmış sayacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ihracat yaparak rekor kıran firmaların sahiplerine ödülleri verildi.