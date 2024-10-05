Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, 2030'da 120 Bin Kadın Girişimci Hedefliyoruz

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, kadın girişimcilerin kendileri için kıymetli olduğunu ve 2030'da 120 bin kadın girişimciye çıkacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Etkinlikte AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Gökçetekin, yapay zekanın Hepsiburada için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Gökçetekin, Hepsiburada'da 265 milyon ürün listelediklerini aktararak, "Bunu normal zekayla yönetme şansımız yok. Çözümlerimiz binlerce mühendisimizin geliştirdiği yapay zeka odaklı ve birçok yeni çözümümüz var. 'Ürünü üstümde gör' örneği, istediğiniz kıyafeti deneyip görebileceğiniz çözüm olarak öne çıkıyor. Akıllı Şef'e tarif girip bütün ilgili ürünleri Hepsiburada'da oluşturabiliyorsunuz. HepsiPay ile ihtiyacınız olan vadelendirme çözümlerini sunuyoruz. Bütün bunları Hepsiburada müşterileri için düşünmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

HepsiJet'in yapay zekayı çok fazla kullandığını ifade eden Gökçetekin, HepsiJet'in Türkiye'de lojistikte deneyim lideri olduğunun altını çizdi.

Gökçetekin, yapay zeka alanında yaptıkları çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Tamamen yeşil dönüşümü gerçekleştirdik, araçlarımız elektrikli, rota optimizasyonu yapıyoruz. HepsiJet olarak bizi ne zaman kapıda görmek istediğini düşünüyoruz. İş yerine teslimatlarını alıyorsan, hafta sonu getirmiyoruz. Çünkü hafta sonu çoğu iş yeri kapalı oluyor, ancak 7 gün, pazar günü dahil teslimat yapıyoruz. Yapay zeka, Hepsiburada'nın ve TEKNOFEST'in vazgeçilmez bir parçası. Biz yapay zekayı Türklerin duygusal zekasıyla birleştirdiğimiz için büyük bir fark yarattığımıza inanıyoruz."

Hepsiburada Premium'un "Efsane Gençlik" adında bir programının olduğunu belirten Gökçetekin, "Gençlerin artık hiçbir şeyle ilgili düşünmesine gerek yok. Ücretsiz kargo, onların sevdiği BluTV'nin içerisinde olduğu çözümlerimiz var. HepsiPay gençlere kredi veren, nadir platformlardan biri." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin en iyi teknoloji takımına sahip olduğumuza inanıyorum"

Gökçetekin, teknolojik çözümlerine de değinerek, "AI tabanlı Intel ile çalışıyoruz. İş yerindeki verimi artırıyor. Toplantı notlarını alıyor. Toplantıyla ilgili geri bildirimlerde bulunuyor. Kendi mühendis liderlerimizle gurur duyuyorum. Türkiye'nin en iyi teknoloji takımına sahip olduğumuza inanıyorum." dedi.

Hepsiburada'nın bir kadın tarafından kurulmuş olduğunu ve bir kadın tarafından yönetildiğini bildiren Gökçetekin, iki ay önce New York Times meydanında Hepsiburada'nın ve Türkiye'nin bayrağını iki gün dalgalandırdıklarını söyledi.

Gökçetekin, rakamlarının ve önemli hedeflerinin olduğunu vurgulayarak, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"56 bin kadın girişimci yetiştirdik. 280 kadın kooperatifiyle çalışıyoruz. Dolayısıyla kadın girişimcilerimiz kıymetli. 2030'da 120 bin kadın girişimciye çıkacağız. Bu bölgeden 10 bin girişimci yetiştireceğiz ve 5 bini kadın olacak. Şu anda 3 bin 600'ünü bulduk. Adana'da kadınlara, ihtisas merkezi kurduk, e-ticaret için Hatay'da kurduk. Bütün Türkiye'deyiz."

"Hepsiburada'nın desteği bizim için çok kıymetli"

Kadın girişimci markası TETFİT'in sahibi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Leyla Türker Şener de TETFİT olarak 2015 kuruluşlu giyilebilir teknoloji markası olduklarını belirterek, "2015'ten beri 3 boyutlu modelleme, tasarım üzerine çalışıyoruz. 2019'da ilk kez kemik iletimli kulaklıklarımızı pazara sunduk. 2024'te de artık akıllı gözlüklerimizle pazardayız." ifadelerini kullandı.

Şener, Hepsiburada'nın girişimlerinde en başından beri kendilerine destek olduğunu dile getirdi.

TEKNOFEST Adana'da Hepsiburada'nın kadın girişimcisi olarak, TETFİT'le yer aldıklarını söyleyen Şener, "TETFİT, akıllı gözlükler, kemik iletimli kulaklıklar, kulak içi olmayan kulaklıklar tasarlar, patentler ve üretimini gerçekleştirip önce Türkiye'de sonra da tüm dünyaya satışını gerçekleştirir. Kendi internet sitemiz var, diğer platformlarda da varız.Hepsiburada'nın desteği bizim için çok kıymetli."diye konuştu.

Şener, Hepsiburada'nın 2019'dan beri kendileriyle beraber olduklarının altını çizerek, "Hem satış ve pazarlamada, markalaşmamızda hem de ürünlerimizin görsellerinin elde edilmesinde, fotoğraflarının çekilmesinde ve videolarının paylaşılmasında sonuna kadar destek olmuştur. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.