HDI Sigorta'nın üst yönetimi büyüme hedefleri ve dijital dönüşümü ele aldı

Talanx AG grubuna bağlı HDI International AG bünyesinde faaliyet gösteren HDI Sigorta, 2025 yılı değerlendirmesi amacıyla HDI International, HDI Fibaemeklilik ve Fiba Sigorta yöneticilerini ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, bu yılın şirket performansı, gelecek yıllara ilişkin stratejik hedefler, Türkiye piyasasında büyüme stratejilerini güçlendirecek işbirlikleri ve operasyonel sinerji alanları değerlendirildi.

Buluşma kapsamında grubun üst yönetimi çeşitli temaslarda bulunurken, sektörle ilgili toplantılar gerçekleştirildi ve HDI Sigorta Genel Müdürlüğü ziyaret edilerek şirketin hayata geçirdiği dijital dönüşüm projeleri ve yapay zeka odaklı uygulamalar incelendi.

Şirketin bilgi teknolojileri ve hasar yönetim katlarını ziyaret eden HDI Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Wilm Langenbach, dijitalleşmenin somut fark yarattığı hasar yönetimi konusundaki son gelişmeleri uzmanlardan dinledi.

Yapay zeka destekli sahte hasar tespiti, görüntü işleme teknolojileriyle uzaktan ekspertiz ve mobil hasar bildirimleri gibi çözümler, işlem sürelerini önemli ölçüde kısaltırken müşteri memnuniyetini de artırıyor.

"Türkiye, büyüme stratejimizin merkezinde yer alıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Langenbach, Talanx Grubu olarak Almanya'nın üçüncü büyük sigorta grubu olduklarını ve 175'ten fazla ülkede varlık gösterdiklerini belirtti.

Geniş uluslararası ağları içinde Türkiye'nin stratejik öneme sahip pazarlardan biri olduğuna değinen Langenbach, "HDI International'ın bir parçası olarak Türkiye, büyüme stratejimizin merkezinde yer alıyor. Portföyümüzün yaklaşık yarısı Avrupa'da, yarısı Latin Amerika'da. Türkiye, Avrupa bölgesinin yaklaşık yüzde 10'unu temsil ediyor ve ana pazarlarımızdan biri olmaya devam edecek. Türkiye'ye yatırım yapmaya ve Türkiye'de karlı büyümeyi desteklemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Langenbach, Türkiye'nin genç nüfusu, dinamik pazar yapısı ve uzun vadeli fırsatlarının HDI International için ülkeyi stratejik bir konuma taşıdığını, Türk sigorta pazarındaki potansiyelin gelecek yıllarda daha da güçleneceğini ifade etti.

"İstikrarlı konumumuzu sürdürüyoruz"

HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan da kuruluşlarından bu yana 30 yılı tamamladıklarına ve gelecek sene Talanx çatısı altındaki 20. yılı kutlayacaklarına değindi.

İstanbul'da gerçekleşen etkinliğin, gruplarıyla stratejik uyumlarını güçlendirdikleri, performanslarını tüm boyutlarıyla değerlendirdikleri ve gelecek adımlarını şekillendirdikleri önemli bir platform sunduğuna değinen İşcan, şunları kaydetti:

"Türkiye, Talanx Grubu için stratejik öneme sahip pazarlardan biri olmayı sürdürüyor. 2025 yılını bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirdik. HDI Sigorta olarak, 2025 üçüncü çeyrek sonuçlarımızla, sektör sıralamasında istikrarlı konumumuzu sürdürüyoruz. Müşteri odaklı iş stratejimiz, güçlü dağıtım kanalı ağımız ve teknik mükemmeliyetimizle karlı ve sürdürülebilir büyüme hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz."

İşcan, dijital dönüşüm projelerini müşteri memnuniyetinin ana kaldıracı olarak gördüklerini, kendileri için teknolojinin bir amaç değil, müşteriler için daha iyi hizmet sunmanın yolu olduğunu ifade etti.

Süreçleri uçtan uca dijitalleştirdiklerini, yapay zeka, otomasyon ve veri analitiği uygulamalarıyla müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlayan ve hızlı çözen bir yapı kurduklarını vurgulayan İşcan, "Müşterilerimiz işimizin merkezinde ve onlara en iyi hizmeti sunmak için tüm süreçlerimizi sürekli iyileştiriyor ve geliştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.