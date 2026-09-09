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Hazırlıklarını yapan Akdenizli balıkçılar ’Vira Bismillah’ diyecek

Hazırlıklarını yapan Akdenizli balıkçılar ’Vira Bismillah’ diyecek
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Ege ve Karadeniz’de sezonun başlamasının ardından Mersin’deki Akdenizli balıkçılar da ’Vira Bismillah’ demek için denize indirdikleri teknelerinde son hazırlıklara geçti.

Ege ve Karadeniz'de sezonun başlamasının ardından Mersin'deki Akdenizli balıkçılar da 'Vira Bismillah' demek için denize indirdikleri teknelerinde son hazırlıklara geçti. Ağlarının bakımlarını yapan, teknelerdeki düzenekleri hazırlayan balıkçılar, sezonun açılmasıyla ekmeklerini denizden kazanmaya başlayacak.

Türkiye'nin bir çok alanda önemli üretim merkezlerinden Mersin'de balıkçılıkta ciddi bir gelir kapısı olurken, 321 kilometrelik Akdeniz'e olan kıyısı nedeniyle merkezinden ilçelerine kadar yüzlerce tekne bulunuyor. Karadeniz ve Eğe'de 1 Eylül'de yasakların kalkmasıyla açılan yeni sezon ise Akdeniz'de 15 Eylül'de başlıyor. 15 Nisan'da başlayan 15 Eylül'de kalkacak olan av yasağının sona ermesine sayılı günler kala balıkçılar ise son hazırlıklarını yapmaya başladı. Ağır bakımları tamamlanan tekneler denize indirilirken, ağ ve plakalar gibi av malzemeleri de hazırlanmaya da başlandı. Yeni ağlar örüp, eski ağların da yırtıklarını elden geçiren balıkçılar, bereketli bir sezon umut ediyor.

Balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor

Bir çok barınakta olduğu gibi Erdemli Balıkçı Barınağı'nda yer alan ve son hazırlıklarını yapan balıkçılardan Samet Balkış," Ağlarımızın bakımlarını yaparak hazırlıkları tamamladık. Son olarak ağları tekrar gözden geçiyoruz. Daha sonra ise 'Ya Allah Bismillah' diyerek denize açılıp başlayacağız" dedi.

Hatay'dan gelen kaptanlardan Gültekin Işık ise, sezonu açacaklarını ancak yakıtın pahalı olduğunu buna rağmen denizden karşılığını alacaklarına inandıklarını söyledi. Işık," Büyük hazırlıklarımızı tamamladık, 15 Eylül'de Vira Bismillah' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ağların yırtık yerlerini yaptıklarını anlatan balıkçılardan Mesut Yılmaz da,15 Eylül gece yarısı Mersin körfezine karides avına çıkacaklarını daha sonra daha açık denizlere gideceklerin kaydetti. Yılmaz," Bölgemizde karides, gümüş ve sarı çizgili barbun gibi çeşitli balıklarımız çıkıyor. Sezon ilk açıldığından 2-3 ay kasidecilik oluyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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