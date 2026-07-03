Ticaret Bakanlığı haziran ayı veri bültenini yayımladı

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 artışla 24 milyar 940 milyon dolar, ithalat yüzde 23,1 yükselişle 35 milyar 319 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanlığının, haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre ihracat, geçen ayın Haziran 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 21,9 artarak 24 milyar 940 milyon dolara, ithalat yüzde 23,1 yükselişle 35 milyar 319 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde, dış ticaret hacmi yüzde 22,6 artışla 60 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, bu dönemde yüzde 26,3 yükselişle 10 milyar 378 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 0,8 puan azalarak yüzde 70,6, enerji verileri hariç tutulduğunda 1 puan yükselişle yüzde 80, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 0,7 puan düşüşle yüzde 83,2 olarak hesaplandı.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 24,8 artışla ve 13 milyar 353 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda yapıldı. Bu grubu, yüzde 14,2 artış ve 7 milyar 456 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 32,7 artış ve 3 milyar 737 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 93,7 (23 milyar 361 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,5 (885 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2 (498 milyon dolar) olarak belirlendi.

Haziran'da en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 971 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 540 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 355 milyon dolarla İtalya geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 45,8 olarak hesaplandı.

Haziran'da en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 10 milyar 743 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 3 milyar 900 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 557 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri

Haziranda en çok ithalat, yüzde 30 artış ve 25 milyar 221 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda yapıldı. Bu grubu yüzde 19,9 artış ve 5 milyar 30 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 1 azalış ve 5 milyar 4 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Sektörlere göre ithalat payları, yüzde 81,3 ile imalat sanayisinde (28 milyar 716 milyon dolar), yüzde 10,8 ile madencilik ve taş ocakçılığında (3 milyar 818 milyon dolar), yüzde 5,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (1 milyar 874 milyon dolar) hesaplandı.

Haziranda en fazla ithalat yapılan ülkeler, 5 milyar 277 milyon dolarla Çin, 2 milyar 656 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 465 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı, yüzde 52,8 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 10 milyar 493 milyon dolarla AB, 9 milyar 764 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 5 milyar 308 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak sıralandı.

Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 7,4 arttı

GTS kapsamında ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 3,6 artarak 136 milyar 59 milyon dolar, ithalat yüzde 4,6 yükselişle 189 milyar 153 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 4,2 artışla 325 milyar 212 milyon dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 7,4 yükselişle 53 milyar 94 milyon dolar olarak kaydedildi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 71,9 oldu.