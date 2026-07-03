TİM Başkanı Gültepe haziran ayı dış ticaret verilerinin açıklandığı toplantıda konuştu Açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, haziran ayında 59 ilin ihracatını artırdığını söyleyerek, "Elazığ, Isparta, Tekirdağ, Adana ve Kocaeli, bugüne kadarki en yüksek ihracatlarını gerçekleştirdi. Haziran'da 915 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Bu firmalarımızın ihracatımıza katkısı 103 milyon dolara yaklaştı." dedi.

Haziran ayı dış ticaret verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda açıklandı.

Toplantıda konuşan Gültepe, haziran ayını yoğun bir tempoda geçirdiklerini ifade ederek, reeskont kredilerinde günlük limitin 5 milyar liraya yükseltildiğini hatırlattı ve reeskont limitinin yükseltilmesinin rekabetçilik için önemli olduğunu vurguladı.

Gültepe, geçen hafta gerçekleştirilen TİM 33. Olağan Genel Kurulu sonucunda ikinci kez TİM Başkanlığı görevine seçilmenin onurunu yaşadığını ve kendisine duyulan güven için teşekkür ettiğini söyledi.

İlk dört yılın dördünü de rekorla kapattıklarını dile getiren Gültepe, şunları kaydetti:

"Sadece rekor kırmak yetmiyor. Tıpkı bu ay olduğu gibi çift haneli artışları gerçekleştirecek hamleleri yapmamız gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki; dünya değişiyor, ticaret değişiyor. Rekabetin kuralları değişiyor. Dolayısıyla biz de aynı hızla kendimizi yenilemek durumundayız. Önümüzdeki dönemde, ihracatın katma değerini yükseltecek, firmalarımızın rekabet gücünü artıracak, yeni pazarlara erişimimizi kolaylaştıracak, Türkiye markasını küresel ölçekte daha da güçlendirecek projelere odaklanacağız. Özetle, Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Haziran ayı verileriyle birlikte, yılın ilk altı ayının genel fotoğrafı netleşti. Bu dönemde, küresel ekonomide yaşanan zorlukları hep beraber yakından izliyoruz. Bölgesel gerilimler, ticaret savaşları, sıcak çatışmalar, artan koruyucu politikalar ticaretin yönünü ve hızını doğrudan etkiliyor. Ancak bütün bu olumsuz tabloya rağmen değişmeyen tek bir gerçek var. Türk ihracatçısı üretmekten, yeni pazar aramaktan ve ülkesine döviz kazandırmaktan vazgeçmiyor."

"2025'in aynı dönemine göre yüzde 21,8 artıdayız"

Gültepe, haziran ayında yaklaşık 25 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "2025'in aynı dönemine göre yüzde 21,8 artıdayız. Mayıs ayındaki yüzde 10'a yakın düşüşün ardından bu geri dönüş son derece önemli. Böylece 6 aylık ihracatımız 136 milyar dolar oldu. 12 aylık ihracatımız ise 278 milyar dolara yaklaştı. 6 aylık ihracatta yüzde 3,6, 12 aylık ihracatta yüzde 4,1 artıdayız." diye konuştu.

İhracattaki ilk 5 sektöre ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gültepe, otomotiv endüstrisinin 3,8 milyar dolarla ihracatta ilk sırada, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün 3,3 milyar dolarla ikinci sırada, çelik sektörünün 1,75 milyar dolarla üçüncü sırada, elektrik ve elektronik sektörünün 1,66 milyar dolarla dördüncü sırada, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün de 1,4 milyar dolarla beşinci sırada yer aldığını kaydetti.

"Haziran'da 915 firmamız ilk kez ihracat yaptı"

Gültepe, haziran ayında 59 ilin ihracatını artırdığını söyleyerek, "Elazığ, Isparta, Tekirdağ, Adana ve Kocaeli, bugüne kadarki en yüksek ihracatlarını gerçekleştirdi. Haziran'da 915 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Bu firmalarımızın ihracatımıza katkısı 103 milyon dolara yaklaştı. Parite uzun zaman sonra ihracatımızı negatif etkiledi. Tam 14 ay sonra ilk kez, yaklaşık 12 milyon dolarlık parite kaynaklı kayıp yaşadık." ifadelerini kullandı.

Barış umutlarının artmasıyla, Körfez Bölgesi ülkelerine ihracatta pozitif bir tablonun olduğunu belirten Gültepe, "Haziranda bu ülkelere ihracatımız yüzde 41 artışla 2 milyar 641 milyon dolara yükseldi. Bölgedeki tüm ülkelere ihracatımızda ibre yeşile döndü." şeklinde konuştu.

Gültepe, kalıcı barışın sağlanması halinde, Körfez Bölgesi ülkelerine gerçekleştirilen ihracatta yılın ikinci yarısında daha da pozitif bir tablo oluşacağını öngördüklerini söyleyerek, "Ticaret diplomasisine ara vermeden devam ediyoruz. Haziranda TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak; 9 ticaret heyeti, 32 fuar katılımı, 4 UR-GE faaliyeti gerçekleştirdik. Temmuz'da Birleşik Krallık ve Uganda'da heyetler gerçekleştireceğiz." açıklamalarında bulundu.