İstanbul Hazır Giyim Konferansı Hazırlıkları Başladı

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Müşterek Başkanı Ümit Özüren, 7-8 Ekim'de düzenlenecek 18. İstanbul Hazır Giyim Konferansı'nda sektöre ilişkin pek çok konunun ele alınacağını, ihracat kapasitesini artıracak ikili iş görüşmelerinin yapılacağını bildirdi.

TGSD tarafından 7-8 Ekim'de gerçekleştirilecek 18. İstanbul Hazır Giyim Konferansı öncesi, sektörün ilk 8 ayı, yıl sonu hedefleri ve gelecek öngörüleri, düzenlenen basın toplantısında değerlendirildi.

Toplantıya TGSD Müşterek başkanları Toygar Narbay ve Ümit Özüren, TGSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Karaalioğlu, TGSD Ekonomi Danışmanı Can Fuat Gürlesel ve TGSD Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Kaya katıldı.

Ümit Özüren, toplantıda, konferansın bu yılki temasının "Yeni Düzenin Pusulası" olarak belirlendiğini belirterek, "Bu pusula bize, yeni düzen, yeni ve uzak pazarlar, inovasyon ve markalaşma olmak üzere bu dönemde izlenmesi gereken dört kritik rotayı gösteriyor." dedi.

Konferansın ilk gününde bu tema doğrultusunda, değişen ekonomik dengelerden pazarlardaki derinleşme imkanlarına, üretim teknolojilerinden mikro ihracat fırsatlarına kadar pek çok konuyu yurt içi ve yurt dışından uzmanlarla ele alacaklarını aktaran Özüren, bu yıl da konferansın ikinci gününü hazır giyim ve tekstil sektörünün ihracat kapasitesini artıracak ikili iş görüşmelerine ayırdıklarını söyledi.

Özüren, "Başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen markaları temsil eden alım grupları, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformları ve yerli üreticiler doğrudan temas kuracak. Bu kapsamda 1500'ün üzerinde görüşme yapılacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Hazır giyim sektörünün yaşadığı sorunların üstesinden gelmek ve sektörün rekabet gücünü artırmak için kapsamlı bir eylem planı üzerinde çalıştıklarını kaydeden Özüren, "Türk Hazır Giyim Sektörü Strateji Belgesi"ni bu yılın son çeyreğinde, sektörün yol haritasını oluşturacak "UFUK 2040 Stratejik Planı"nı ise 2026'nın ilk çeyreğinde yayımlayacaklarını dile getirdi.

"Avrupa alımlarını yüzde 10'un üzerinde artırdı"

Toplantıda konuşan TGSD Müşterek Başkanı Toygar Narbay, sektörün, katma değerli üretimdeki kilogram başı değerinde 16 dolar seviyesine geldiğini belirterek, "Markalaşmadan ve teknik tekstil üretimi yapmadan, geleneksel pazarlara mevcut ürün gamı ile üretim yaparak artık bunun çok üzerine çıkmamız kolay değil." dedi.

Narbay, Avrupa'nın alımlarının yüzde 10'un üzerinde artırdığını söyleyerek, "Yurt dışı firmaları artık artan şekilde 'lütfen Mısır'da operasyon yapın. Biz Türk firmalarıyla çalışmak istiyoruz. Türklerin organizasyon gücüne, bilgisine güveniyoruz. Dolayısıyla yatırım yapmasanız bile gidin. Bizden siparişi alın, ihracatı oradan yapın demeye başladılar.' Bunun olmasını engellememiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD pazarında ürünlerimizi çok kaliteli, inovatif buluyorlar"

Sektör temsilcileri, toplantının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Toygar Narbay, dünya ticaretinde beklenen iyileşme sürecini, Türkiye'nin 2026 ya da 2027 yılında yakalamasının mümkün olup olmadığına ilişkin soru üzerine şöyle konuştu:

"Dünyadaki ticarette bir artış başladı. Hazır giyim ihracatı, 2024'te 535 milyardan 545 milyar dolara çıktı. Bu yıl da yüzde 6'ya yakın dünya hazır giyim ticaretinde artış olmasına rağmen biz kaybediyoruz. 2026'nın da hazır giyim için 2025'e çok paralel geçeceğini veya bir miktar artıda olacağını söyleyebilirim. 2027'den itibaren bizim beklentimiz büyümenin başlayacağı yönünde. Önümüzdeki sene bir miktar daha rekabetçilik kaynaklı kazanımlar olacağını düşünüyoruz." yanıtını verdi.

Narbay, ithalata karşı önlem alınmasına yönelik soruya da "Ben ithalatın, ticareti belli bir süre koruyabildiğini ama suyun akışını çok değiştiremediğini görüyorum. Bunu ABD Başkanı Trump da yapmaya çalıştı. Günün sonunda pazar sizi bir yere doğru zorluyor. Buradaki temel mesele, acaba gerçekten etrafımızı duvarlarla örmek mi yoksa içerideki sanayiyi rekabetçi hale getirmek mi?" yanıtını verdi.

ABD pazarındaki fırsatlara ilişkin soruyu da cevaplandıran Narbay, şunları kaydetti:

"ABD pazarında normalde fırsat çok yüksek. Bir ay önce fuara katıldım, alıcı ilgisi muazzam. ABD pazarında ürünlerimizi çok kaliteli, inovatif buluyorlar. Ama fiyat tarafına geldiğimizde fiyatlarımız pazara göre yüksek bulunuyor. Dolayısıyla ihracat rakamlarımızda da biz bunu görüyoruz. Yani ABD pazarında o yüzde 6,5'luk küçülmeyi görmesek de potansiyel büyümeyi kaçırıyoruz. Temel sıkıntı rekabetçiliğimiz olmadığı için aslında alabileceğimiz siparişi kaçırıyoruz. Eğer o rekabetçilik tarafında düzelme yaşarsak, orada da hızlı bir büyümenin doğal olarak geleceğini söyleyebilirim."

TGSD Ekonomi Danışmanı Can Fuat Gürlesel de KOBİ desteklerine yönelik soru üzerine, "KOBİ ölçeğinin ciroya bağlanmış olarak 1 milyar liraya çıkarılmış olması sektörde ve genel olarak KOBİ kredilerine erişim konusunda bir rahatlık sağladı, en azından potansiyel olarak. Ciro arttı ama 250 çalışan sınırı değişmedi. Bu nedenle KOBİ tanımının değişmesi çalışma hayatı ve istihdam tarafındaki desteklerde herhangi bir değişikliğe yol açmadı. Burada sektörler, hem hazır giyim hem diğer sektörler, 250 sayısının da artırılmasını istiyor." ifadelerini kullandı.