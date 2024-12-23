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Kuyumcular, altın alımında getirilen yeni zorunluluktan memnun

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2025 itibarıyla 185 bin TL üzerindeki altın işlemlerinde kimlik ibrazını zorunlu kılacak. Sarraflar, yasa dışı işlemlerin engellenmesi adına bu uygulamanın gerekli olduğuna inanıyor.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe sokulacak uygulama ile 185 bin TL üzerindeki altın işlemlerinde kimlik ibraz edilmesi ile ilgili bilgiler veren Sarraf Bilal Çay, "Yasa dışı işlemlerin kontrolü için doğru bir karar" dedi.

Kayseri'de 25 yıldır sarraflık yapan Bilal Çay, düzenleme ile yasa dışı işlemlerin önüne geçilebileceğini söyleyerek, "Altın fiyatları son 10 gündür düşüşte diyebiliriz. Hatta 2 hafta da diyebiliriz. Bunlar yatırım için bir fırsattır. Bu düşüşlere alım fırsatı da diyebiliriz. Altın en güvenli liman olduğu için yatırımcıların dövizden ziyade çok tercih ettiği uzun vadede yatırım aracı diyebiliriz. Devletin de bu noktada yatırımcı için vermiş olduğu bir karar var. Sanıyorum ki yasadışı alımların ve işlemlerin önüne geçilebilmesi için alınan bir karar. 185 bin TL üzeri ve katları işlemlerde de kimlik ibrazı gerekecek. Bunu kontrol altına almak amaçlı böyle bir şey yapılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Altın İşlemlerinde Kimlik İbrazı Uygulaması

Çay, esnafın da bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, "Devletin almış olduğu karar neticesinde müşterilerimizden biz kimliklerini isteyeceğiz ama burada biz nasıl müdahale edebiliriz bilemiyoruz. Vermek istemeyen de olacaktır tabi ki. Fakat sonuçta bizim bunu almamız gerekecek. İlla ki yatırımcılardan korkanlar olacaktır bu durumdan ama bu ikili güven meselesi olduğu için her zaman devletimize de güvenimiz sonsuzdur. Yasa dışı işlemlerdeki kontrolü sağlamak için doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz biz. Esnafımızın da bu durumda dikkatli olması gerekir" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Altın İşlemlerinde Kimlik İbrazı Uygulaması

Kuyumcular, altın alımında getirilen yeni zorunluluktan memnun
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDoğrucu:

Bu millet vergi ödememek için günde 10 kere gider başka kuyumcuya gider kuyumcuyla anlaşkr gene beyan vermez… iyi bir çözüm değil %0 çalılır bu sistem, kuyumcular müşteri kaçırmamak için her türlü dümeni yapıyormyeterki altın satsın

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

20 yildir Singapurda yasiyorum, ilk geldigimden beri , 10 bin dolar ustu bozduran, alan, belli gram ustu altin alim satim islemi yapan kimlik ibraz edip, bozdurma islemini kendi adi altinda yapiyor, ve gerekli ise (bir kac defa ayni meblagi ile islem yapmissa) vergi vs odetiliyor... daha bize yeni geliyor... ben siddetle singapurda yapilan mantikli, mantiksiz butun islerin yillar icerisinde Turkiye ye geldigini gordum... sanki birileri Singapurda olani biteni Turkiyeye kopyaliyor...

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